Programación Sábado 19 de Noviembre

Después del Concierto

Trasnoche Jazz

Bobby Watson

Back home in Kansas City

Red bank heist

Caity Gyorgy

I feel foolish

Cover up

The feeling is mutual (a dúo con Laura Anglade)

Hologram

Proto cosmos

Seven palms

David Hamilton

Someone to watch over me

Nice work if you can get it

Let’s call the whole thing off

Gal Costa

I fall in love too easily

Coisa mais linda/As time goes by

Desafinado

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

Felix Mendelssohn

Octeto para cuatro violines, dos violas y dos chelos en Mi bemol mayor, op.20

Academy Chamber Ensamble

Johannes Brahms

Concierto para piano y orquesta Nº1 en re menor, op.15

Vladimir Ashkenazy, piano

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Albertus Groneman

Concierto para flauta solista, dos flautas, viola y bajo continuo en Sol mayor

Jed Wentz, flauta

Ensamble Musica ad Rhenum

Frédéric Chopin

Sonata para piano Nº3 en si menor, op.58

Sergio Tiempo, piano

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº6 en Fa mayor, op.68, "Pastoral"

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Max Reger

Sonata para clarinete y piano en Si bemol mayor, op.107

Nikolaus Friedrich, clarinete;

Thomas Palm, piano

Charles Villiers Stanford

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.74

Anthony Marwood, violín

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Momentos Musicales

Gioachino Rossini

Obertura de la ópera “La Cenicienta”

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Wolfgang Amadeus Mozart

Primer movimiento (allegro) del Divertimento para dos violines, viola, contrabajo, oboe y dos cornos en Re mayor, K.251

Orquesta de Cámara Orpheus

Franz Liszt

Rapsodia húngara Nº2

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

Joseph Haydn

Concierto para trompeta y orquesta en Mi bemol mayor

Maurice Murphy, trompeta

Consort of London / Robert Haydon Clark

Albert Roussel

Divertimento para quinteto de vientos y piano

Grupo Instrumental de París

Carl Ziehrer

Ciudadanos de Viena, op.419

Orquesta de Conciertos de la BBC / Willi Boskovsky

Agostino Steffani

Obertura de « I trionfi del fato »

I Barocchisti / Diego Fasolis

Edvard Grieg

Sigurd Jorsalfar, op.65. Marcha de homenaje

Orquesta Filarmónica de Budapest / Janos Sandor

Georges Bizet

Selección de la Suite de Carmen Nº1

Orquesta Sinfónica de la Radio de Ljubljana / Anton Nanut

Carl Philipp Emanuel Bach

Cuarteto para flauta, viola, chelo y continuo en Re mayor, Wq.94

Wilbert Hazelzet, flauta

Richte Van der Meer, chelo

Ton Koopman, clave

Wiel Peeters, viola

Giuseppe Verdi

Aída. Marcha triunfal y música de ballet

Orquesta del Teatro Comunal de Bologna / Riccardo Chailly

Franz Lehár

Obertura de “La viuda alegre”

Orquesta Estatal de Hungría / János Sándor

Nicola Porpora

Sinfonía de “Arianna in Nasso”

Il Complesso Barocco / Alan Curtis

Jacques Offenbach

Obertura de la ópera Barba Azul

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Albert Lortzing

Obertura de “El cazador del bosque”

Orquesta Sinfónica de la Radio de Checoslovaquia / Alfred Walter

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

Desde Aquí (Asociación Argentina de Compositores)

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

Una Tarde en la Ópera (Boris)

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

Juegos de Cartas (Laura Novoa)

Complemento musical

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

Final de Juego (Adán Rowies)