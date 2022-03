Programación Sábado 19 de Marzo

Sábado 19-03-2022

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

Melissa Aldana

Los ojos de Chile

Falling

Jazzmeia Horn

He’s my guy

He could be perfect

Lover come back to me

The Herbaliser

Goldrush

The missing suitcase

Ray Brown y Milt Jackson

For someone I love

Dew and Mud

Giacomo Gates

Exactly like you

Since I fell for you

I’ve got news for you

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

03.00

Enrique Granados

Goyescas, los majos enamorados, op.11, Nº4 Quejas o la maja y el ruiseñor

Alicia de Larrocha, piano

Bálint Bakfark

Fantasía para laúd a 4 Nº10 sobre El ruiseñor, de Jacob Clamens non Papa

Dániel Benkó, laúd

Carl Maria von Weber

El señor de los espíritus, op.27. Obertura

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Barajan

Heinrich Schütz

Señor, te amo con todo mi corazón, SWV 348

Andreas Scholl, contratenor

Basel Consort

Johannes Brahms

Quinteto con clarinete en si menor, op.115

Paul Mayer, clarinete

Cuarteto Capuchón

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.11

Daniil Trifonov, piano

Orquesta de Cámara Mahler / Mijail Pletnev

Modest Mussorgsky

Jovánchina. Preludio. "Amanecer en el Río Moscú"

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Alexander Scriabin

Sonata para piano Nº3 en fa sostenido menor, op.23

Emili Gilels, piano

Richard Strauss

Sinfonía doméstica, op.53

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi

Bohuslav Martinu

Cuatro madrigales para oboe, clarinete y fagot

Robin Canter, oboe;

David Campbell, clarinete;

Graham Sheen, fagot

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta en Re mayor, op.61a (arreglo de Beethoven del Concierto para violín y orquesta, op.61)

Daniel Barenboim, piano

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Daniel Barenboim

07.00

Momentos Musicales

Gerónimo Jiménez

El baile de Luis Alonso. Intermedio

Orquesta de la Comunidad de Madrid / Miguel Roa

Carl Philipp Emanuel Bach

Sinfonía Hamburgo Nº2 en Si bemol mayor

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Felix Mendelssohn

Allegro vivace y andante de la Sinfonía Nº4 en Re mayor, “Reforma” Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Antonio Vivaldi

Concierto para violín, oboe y orquesta en Si bemol mayor, RV.364

Xnenia Löffler, oboe

Georg Kallweit, violín

Academia de Música Antigua de Berlín / Georg Kallweit

Carl Nielsen

Allegro sanguinoso de la Sinfonía Nº2, FS 29, op.16, "Los cuatro temperamentos"

Orquesta Sinfónica Nacional de Irlanda / Adrian Leaper

Joseph Haydn

Primer movimiento (Allegro) del Concierto para corno y orquesta en Re mayor

Johannes Hinterholzer, corno

Il Pomo D'Oro / Riccardo Minasi

Sergei Rachmaninov

Adagio sostenuto del Concierto para piano y orquesta Nº2 en do menor, op.18

Evgeny Kissin, piano

London Symphony Orchestra / Valery Gergiev

Franz Schubert

Adagio molto y allegro vivace de la Sinfonía Nº4 en do menor, D.417, "Trágica"

Orquesta de Cámara de Europa / Claudio Abbado

Antonin Dvorák

Obertura Carnaval, op.92

Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Enrique Bátiz

Jean-Philippe Rameau

Concierto Nº2 (transcripción de la Pieza para clave en concierto Nº2 en Sol mayor)

Les Talents Lyriques / Christophe Rousset

Ludwig van Beethoven

Rondó para piano en Do mayor, op.51, Nº1

Igor Kipnis, fortepiano

Gioachino Rossini

Obertura de la ópera Il Turco in Italia

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)