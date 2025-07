Programación Sábado 19 de Julio

00.00

Trasnoche Jazz

Joshua Redman

Icarus

A message to unsend

Vanisha Gould

She’s not shiny, she’s not smooth

Get out of my way

New dance

Steps Ahead

Pools

Dick Hyman y Niels Pedersen

My man’s gone now

Summertime

Barbara Lea

Nobody else but me

Where have you been?

Blue skies

01.00

La Trasnoche Clásica

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº2 en fa menor, op.21

Maria João Pires, piano

Orquesta Nacional de la Ópera de Monte Carlo / Armin Jordan

Anna Bon di Venezia

Trío para dos flautas y bajo continuo en re menor, op.3, Nº3

Sabine Dreier, flauta traversa;

Peter Spohr, flauta traversa;

Rhoda Patrick, fagot;

Tatjana Geiger, clave

Benjamin Britten

Passacaglia de la ópera Peter Grimes, op.33b

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Antonin Dvořák

Rusalka. Canción a la luna

Lucia Popp, soprano

Orquesta de la Radio de Munich / Stefan Soltesz

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº 10 en Mi bemol mayor, op.74, "Arpas"

Cuarteto Juilliard

Carl Stamitz

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Peter-Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber

Kurt Weill

Suite de La ópera de los tres centavos

The Atlantic Sinfonietta / Andrew Schenck

Johann Kaspar Mertz

Fantasía húngara, op.65, Nº1, de Tres piezas, op.65

Lásló Szendrey-Karper, guitarra

Carl Reinecke

Trío para clarinete, viola y piano en La mayor, op.264

Ulf Rodenhäuser, clarinete;

Hermann Voss, viola;

Helmut Deutsch, piano

Maurice Ravel

Gaspard de la nuit, M.55

Martha Argerich, piano

Claudio Monteverdi

Magnificat

Jill Gome y Felicity Palmer, sopranos;

James Bowman, contratenor; Robert Tear y Philip Langridge, tenores;

John Shirley-Quirk, barítono;

Michael Rippon, bajo

Orquesta Monteverdi / John Eliot Gardiner

Coro Monteverdi

Edward Elgar

Serenata para cuerdas en mi menor, op.20

Camerata Bern / Thomas Füri

Vincenzo Bellini

Concierto para oboe y orquesta en Mi bemol mayor

Roger Lord, oboe

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Johannes Brahms

Sinfonía Nº4 en mi menor, op.98

Orquesta de Filadelfia / Riccardo Muti

Alexander Glazunov

Tres estudios para piano, op.31

Tatjana Franová, piano

Michel Richard Delalande

Primer capricho o Capricho de Villers-Cotterets

Orqeusta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Sol mayor, K.496

Trío Beaux Arts

George Frideric Handel

Ariodante, HWV 33. "Scherza infida"

Franco Fagioli, contratenor

Il Pomo d'Oro / Zefira Valova

07.00

Momentos Musicales

Nicolai Rimsky-Korsakov

“La historia del príncipe Kalender” de la suite sinfónica Scheherazade, op.35

Orquesta Sinfónica de Chicago / Seiji Ozawa

Giuseppe Tartini

Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo en Sol mayor

y orquesta en Sol mayor

Chiara Banchini, violín y dirección

Ensamble 415

Robert Schumann

Papillons (Mariposas), op.2

Andrei Gavrilov, piano

Pauline Viardot

Dos canciones: “Hai lulí” y “Las muchachas de Cádiz”

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Myung Whun-Chung, piano

08.00



Carl Nielsen

Rapsodia sinfónica op.7

Orquesta Sinfónica de Odense / Edward Serov

Carlos Guastavino

Rosita Iglesias

Pablo Saraví, violín

Alicia Belleville, piano

Georg Abraham Schneider

Sinfonía concertante en Re mayor, op.19

Academy of St.Martin in the Fields / Iona Brown

Enrique Granados

Los requiebros

Alicia de Larrocha, piano

09.00

Antonín Dvorák

Cuarteto Nº12 en Fa mayor, op.96, "Americano"

Cuarteto Hagen

François Couperin

Concierto Nº6 de la serie Les Goûts-réünis

Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wentz

Mili Balakirev

“En Bohemia”, obertura sobre temas checos

Orquesta Sinfónica de Singapur / Chooy Hoey

10.00

Charles Gounod

Pequeña sinfonía para instrumentos de viento

Orquesta de Cámara de Saint Paul / Christopher Howgood

Franz Liszt

Fantasía sobre temas populares húngaros para piano y orquesta

Jeno Jando, piano

Orquesta del Estado de Hungría / Janos Ferencsik

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto Nº10 en Do mayor, K.170

Cuarteto Festetics

11.00

Johannes Brahms

Sonata para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.120, Nº2

Pablo Barragán, clarinete

Juan Pérez Floristán, piano

Leo Weiner (compositor húngaro, 1885-1960)

Serenata para pequeña orquesta en fa menor, op.3

Orquesta del Festival de Budapest / Georg Solti

Ottorino Respighi

Fantasía eslava para piano y orquesta en sol menor

Geoffrey Tozer, piano

Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Downes

12.00

Joseph Haydn

Cuarteto para cuerdas Nº13 en Sol mayor, op.9, Nº3

Cuarteto Tatrai

Francois Devienne

Concierto para flauta y orquesta Nº7 en mi menor

Alain Marion, flauta

Orquesta Filarmónica de Niza / Maximiano Valdes

Alberto Ginastera

Sonata para piano Nº1, op.22

Bárbara Nissman, piano

13.00

Una Hora, un Artista

Hoy: Anssi Kartunen

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

Música para Bailar

Anónimo italiano (s.XIV)

Comienzo de alegría, estampida

Ensamble Unicorn de Viena

Igor Stravinsky

“Tango”, de La historia del soldado

Jean Cocteau, narrador

Ensamble Instrumental / Igor Markevitch

Louis Couperin

“Giga”, de la Suite en Fa mayor para clave

Jacques Ogg, clave

Louis Moreau Gottschalk / Hershy Kay

“Final”, del ballet Cakewalk

Orquesta Boston Pops / Arthur Fiedler

Carlos Guastavino

Bailecito

Alfredo Corral, piano

John Dowland

Gallarda de Mrs Vaux

Nigel North, laúd

Béla Bartók

“Danza del porquero de Ürög”, de Bosquejos húngaros

Orquesta Sinfónica de Chicago / Fritz Reiner

Ernesto Nazareth

Julieta, vals

Polly Ferman, piano

Piotr Chaikovsky

“Mazurca”, del ballet La bella durmiente, op.66

Orquesta National Philharmonic / Richard Bonynge

Thomas Koppel

Danza de Nele N°2

Micala Petri, flauta dulce

Lars Hannibal, guitarra

Edward Elgar

“Sarabanda”, de Cuatro danzas para vientos

Ensamble Athenas

Eduard Tubin

”Danza del palo cruzado”, de Suite de danzas estonias

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

Jean Françaix

“Pambiche”, de Danzas exóticas (versión para vientos)

Ensamble de Vientos de Mainz

Maurice Ravel

“Danza general”, del ballet Dafnis y Cloé

Coro del Conservatorio de Nueva Inglaterra

Orquesta Sinfónica de Boston / Charles Munch

20.00

Momentos Musicales

Charles Gounod

Sinfonía Nº1 en Re mayor

Orquesta Sinfónica de Islandia / Yan Pascal Tortelier

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº9 en La mayor, op.47, "Kreutzer"

Patricia Kopatchinskaja, violín

Fazil Say, piano

21.00

Richard Strauss

Concierto para corno y orquesta Nº1 en Mi bemol mayor, op.11

Robert Langbein, corno

Staatskapelle Dresden / Christian Thielemann

Edvard Grieg

Sonata para chelo y piano en la menor, op.36

Raphael Wallfisch, chelo

John York, piano

Ralph Vaughan Williams

Suite de canciones folklóricas inglesas para banda militar

Orquesta de Vientos de Londres / Denis Wick

22.00



Marin Marais

Tercera lección de tinieblas

Montserrat Figueras, soprano

María Cristina Kiehr, soprano

Ensamble instrumental dirigido por Jordi Saball

Luigi Boccherini

Quinteto para cuerdas en Sol mayor, op.60, Nº5

Ensamble 415 / Chiara Banchini

Felix Mendelssohn

Concierto para piano y orquesta Nº1 en sol menor, op.25

Ingrid Fliter, piano

Orquesta de Cámara de Escocia / Antonio Méndez

23.00



Wilhelm Friedemann Bach

Sonata para viola y clave en do menor

Tomás Tichauer, viola

Mónica Cosachov, clave

Antonin Dvorák

Danzas eslavas para orquesta, op.46

Orquesta Filarmónica de Eslovaquia / Zdenek Kosler