Programación Sábado 19 de Febrero

Sábado 19-02-2022

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

Zoot Sims

Wrap up

Moonlight in Vermont

Baubles, Bangles, And Beads

Imani Uzuri

I sing the blues

Lament

You know me you love me

Mats-Morgan Band

Walk here

Mr Piccand

Paul Smith

Swanee River

That’s all

Tangerine

Sarah Vaughan

Maybe

Do it again

Someone to watch over me

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

03.00

Mijail Glinka

Cuarteto en Fa mayor

Cuarteto de la Orquesta Filarmónica de Leningrado

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº11 en sol menor, op.37, Nº1

Nocturno para piano Nº12 en Sol mayor, op.37, Nº2

Nocturno para piano Nº13 en do menor, op.48, Nº1

Nocturno para piano Nº14 en fa sostenido menor, op.48, Nº2

Nocturno para piano Nº15 en fa menor, op.55, Nº1

Nelson Goerner, piano

Marin Marais

Couplets de Folies

Jordi Savall, viola da gamba;

Rolf Lislevand, tiorba;

Michael Behringer, clave

Arnold Bax

Desde el ocaso hasta el amanecer

Orquesta Filarmónica de Londres /Bryden Thompson

Ludwig van Beethoven

Trío de cuerdas en Mi bemol mayor, op.3

Anne-Sophie Mutter, violín;

Mstislav Rostropovich, chelo;

Bruno Giurana, viola

Saverio Mercadante

Concierto para flauta y orquesta Nº1 en Mi mayor, op.49

Jean Pierre Rampal, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº36 en Do mayor, K.425, "Linz"

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Nikolaus Harnoncourt

Josef Suk

Cosas vividas y cosas soñadas, op.30

Margaret, Fingerhut, piano

07.00

Momentos Musicales

Gioachino Rossini

Sonata para cuerdas Nº3 en Do mayor

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Richard Wagner

Obertura de El holandés errante, WWV 69

Orquesta Sinfónica de Bulgaria / Ivan Velmos

Ludwig van Beethoven

Selección de las Seis bagatelas para piano, op.126

Glenn Gould, piano

Domenico Dall'Oglio

Primer movimiento (Allegro) del Concierto para violín y orquesta en Do mayor

Giugliano Carmignola, violín

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

Carl Michael Ziehrer

Muchachas de Viena, vals op.388

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

Jean-Philippe Rameau

Chacona de la suite instrumental Castor y Pollux

Orquesta del siglo XVIII / Frans Brüggen

08.00

Desde Aquí (Guillermo Zalcman)

09.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)