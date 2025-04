Programación Sábado 19 de Abril

00.00

Trasnoche Jazz

Tim Garland

Rock City Shuffle

Slink

Dad does floss

Gabrielle Cavassa y Joshua Redman

Streets of Philadelphia

By the time I get to Phoenix

Do you know what it means to miss New Orleans?

Delvon Lamarr Organ Trio

Pull your pants up

This is who I is

Dmitry Baevsky y Jeb Patton

You'd be so easy to love

Fools rush in

Michelle Lordi

Thou swell

They say it’s wonderful

I hear music

01.00

La Trasnoche Clásica

Johannes Brahms

Baladas para piano, op.10

Claudio Arrau, piano

Joseph Haydn

Concierto para flauta y cuerdas en Re mayor, Hob.VIIf:D1

Jean-Pierre Rampal, flauta;

Pierre Pierlot, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Benedetto Marcello

Sonata para chelo y bajo continuo en sol menor, op.2, Nº4

Roel Dieltiens y Richte van der Meer, chelos;

Konrad Junghänel, tiorba;

Robert Kohnen, clave

Alice Mary Smith

Sinfonía en do menor

London Mozart Players / Howard Shelley

Antonio Vivaldi

Stabat Mater, R621

Marie Nicole, contralto

Ensamble Matheus / Jean-Christophe Spinosi

Gabriel Fauré

Trío en re menor, op.120

Trío Fontenay

George Gershwin

Rhapsody in Blue para piano y orquesta

Siegfried Stöckigt, piano

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Henry Purcell

La mujer virtuosa, Z.596

The Parley of Instruments / Peter Holman

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº18 en Re mayor, K.576

Mitsuko Uchida, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Nº4 en fa menor, op.36

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Joan Cabanilles

Tiento Nº3 de contres

Hespèrion XX / Jordi Savall

Carl Maria von Weber

Concierto para clarinete y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, op.74

Sabine Meyer, clarinete

Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt

Edvard Grieg

Sonata para piano en mi menor, op.7

Leif Ove Andsnes, piano

Fanny Mendelssohn

Trío en re menor, op.11

Trío Clara Wieck

Frederick Delius

Al escuchar el primer cuckoo de la primavera, Nº1 de Dos piezas para pequeña orquesta

Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis

Ferruccio Busoni

A la juventud, una serie de piezas para piano BV 254

Geoffrey Douglas Madge, piano

Carl Reinecke

Sonata para flauta y piano en mi menor, op.167 "Undine"

Susan Milan, flauta;

Ian Brown, piano

07.00

Momentos Musicales

Pietro Mascagni

Mi primer vals

Sergey Galaktionov, violín

Orquesta “Filarmónica 900” del Teatro Regio de Torino / Gianandrea Noseda

Carlos Guastavino

Tonada y cueca, para clarinete y piano

Paquito D'Rivera, clarinete

Aldo Antognazzi, piano

Camille Saint-Saëns

Seis estudio para la mano izquierda

Michel Beroff, piano

Jean Philippe Rameau

Suite de la ópera "Dardanus"

Orquesta Barroca de la Unión Europea / Roy Goodman

08.00

Franz Schubert

Cuarteto para cuerdas en Sol mayor, D.887

Cuarteto Melos

Arturo Márquez

Danzón Nº2

Orquesta Filarmónica Iberoamericana / Enrique Barrios

09.00

Carl Maria von Weber

Sonata para piano N°1 en Do mayor, op.24

Alexander Paley, piano

Charles Gounod

“La noche de Walpurgis”, ballet de la ópera Fausto

Orquesta Sinfónica de la Radio Televisión de Luxemburgo / Louis de Froment

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en La mayor, op.4, Nº5

Simon Standage, violín

The English Concert / Trevor Pinnock

10.00

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº4 en La mayor, op.90, "Italiana"

Orquesta de Cámara de Europa / Yannick Nézet-Séguin

André Caplet

Leyenda para saxo, oboe, clarinete y quinteto de cuerdas

Ensamble Initium

Georg Philipp Telemann

Cuarteto París Nº2, para flauta, violín, viola da gamba y bajo continuo

Consort de la Orquesta Barroca de Friburgo

11.00

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº3 en do menor, op.37

Maurizio Pollini, piano

Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm

Mateo Flecha el Viejo

La Negrina

Ensamble Huelgas / Paul van Nevel

Agustín Barrios Mangoré

Vals N°3

John Williams, guitarra

12.00

Georges Bizet

Sinfonía en Do mayor

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Joseph Haydn

Cuarteto Nº63 en Si bemol mayor, op.76, Nº4, "Aurora"

Cuarteto Amadeus

13.00

Una Hora, un Artista

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

Música para Bailar

Mozart Camargo Guarnieri

“Danza negra”, de Tres danzas para orquesta

Orquesta Sinfónica Nacional Simón Bolívar / Maximiano Valdés

Giovanni Lorenzo Lulier

“Giga”, del Concierto de cámara para chelo en Fa mayor

Musica Antoque Köln / Reinhard Goebel

Piotr Ilich Chaikovsky

“Danza árabe”, de El cascanueces, op.71 (transcripción para dos pianos de Nicolaus Economou)

Martha Argerich y Nicolas Economou, piano

Isaac Albéniz

“Ballet”, del segundo acto de la opereta inglesa El ópalo mágico (orquestación de J. Trayter)

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

Alfredo Casella

Foxtrot, para dos pianos

Héctor Moreno y Norberto Capelli, piano

Domenico Cimarosa

“Siciliana”, del Concierto para oboe y cuerdas (arreglo de Arthur Benjamin) (versión para clarinete)

Andreas Ottensamer, clarinete

Orquesta Filarmónica de Rotterdam / Yannick Nézet-Séguin

Malcolm Arnold

“Danza de los insectos”, de Suite de Homenaje a la reina

Orquesta Filarmónica de la BBC / Rumon Gamba

Jean Sibelius

Intermedio de danza, op.45, N°2

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

William Brade

Danza

Ensamble Bourresque

Anton Arensky

“Danza caprichosa”, de Dos piezas para chelo y piano, op.12, N°2

Dmitrii Khrychev, chelo

Olga Solovieva, piano

Bedřich Smetana

Polka Dalia

Orquesta Filarmónica de Brno / František Jilek

George Antheil

Rumba Archipiélago

Orquesta Philharmonia del Estado de la Región del Rin y Palatinado / Karl-Heinz Steffens

Joaquín Rodrigo

Zarabanda lejana

Narciso Yepes, guitarra

Georges Bizet

“Farándola”, de la Suite N°1 de La arlesiana (arreglo de Ernest Giraud)

Orquesta Sinfónica de Barcelona / Pablo González

20.00

Momentos Musicales