Programación Sábado 18 de Septiembre

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

King Curtis

What is this thing called love

Do you have soul now?

Cecile Verny

The bitter and the sweet

Soft snow

Mad song

Lenny White

Pursuit

Mandarin wardlords

Michel Petrucciani

Autumn leaves

Jeri Southern

Shake down the stars

Until the real thing comes along

Robins and roses

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

03.00

Mijail Glinka

Vals-Fantasía

Orquesta Filarmónica de Plovdiv / Rouslan Raichev

Ludwig van Beethoven

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.61

Anne-Sophie Mutter, violín

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Barajan

Max Reger

Variaciones y fuga sobre un tema de Mozart, op.132

Orquesta Filarmónica de Berlín / Karl Böhm

Béla Bartók

Concierto para piano y orquesta Nº2, Sz 95

András Schiff, piano

Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer

Johann Sebastian Bach

Suite para chelo Nº5 en do menor, BWV 1011

Mstislav Rostropovich, chelo

Saverio Mercadante

Concierto para flauta y orquesta Nº6 en Re mayor

Jean-Pierre Rampal

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Claudio Scimone

Nicolai Rimsky-Korsakov

Trío en do menor

Trío de Moscú

Frédéric Chopin

Fantasía para piano en fa menor, op.49

Vladimir Ashkenazy, piano

George Frideric Handel

Concerto Grosso en sol menor, op.6, Nº6: Musette

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

07.00

Momentos Musicales

Felix Mendelssohn

Allegro vivace de la Sinfonía Nº4 en La mayor, op.90, “Italiana”

Orquesta Philharmonia / Janos Sandor

George Frideric Handel

Obertura y sinfonía de la ópera “Amadigi di Gaula”

Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

Johann Strauss (hijo)

Marcha persa, op.289

Marcha egipcia, op.335

Orquesta de la Volksoper de Viena / Peter Falk

Jean-Philippe Rameau

Suite de la ópera “Hipólito y Aricia”, segundo acto

La Petite Bande / Sigiswald Kuijken

Joseph Lanner

Estrellas vespertinas, vals op.180

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

Thomas Arne

Sinfonía Nº2 en Fa mayor

Cantilena / Adrian Shepherd

Alexander Borodin

Danzas polovtsianas de El príncipe Igor (orquestación de Rimsky Korsakov y Glazunov)

Orquesta del Festival de Viena / Anton Nonot

08.00

Desde Aquí (Guillermo Zalcman)

09.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)