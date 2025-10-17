PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

17/10/2025

Programación Sábado 18 de Octubre

00.00
Trasnoche Jazz

Zoot Sims
Wrap up
Moonlight in Vermont
Baubles, Bangles, And Beads

Imani Uzuri
I sing the blues
Lament
You know me you love me

Mats-Morgan Band
Walk here
Mr Piccand

Paul Smith
Swanee River
That’s all
Tangerine

Sarah Vaughan
Maybe
Do it again
Someone to watch over me

01.00
La Trasnoche Clásica

07.00
Momentos Musicales

Bedrich Smetana
Obertura de la ópera “Libuse”
Orquesta Filarmónica de Praga / Libor Pesek

Franz Berwald
Trío Nº1 en Mi bemol mayor
András Kiss, violín
Csaba Onczay, chelo
Ilonya Prunyi, piano

Pietro Antonio Locatelli
Sonata para flauta y bajo continuo en La mayor, op.2, Nº7
Wilbert Hazelzet, flauta
Richte van der Meer, chelo barroco
Ton Koopman, clave

Julius Fučik
Leyendas del Danubio, vals, op.233
Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Neumann

08.00

Joseph Haydn
Cuarteto Nº3 en Re mayor, op.1, Nº3
Cuarteto Tátrai

William Bolcom (pianista y compositor estadounidense, nacido en 1938)
Sonata para violín y piano Nº1
Solomia Soroka, violín
Arthur Greene, piano

Marc-Antoine Charpentier
Cántico en honor a San Ludovico, rey de Galia
Bernadette Degelin y Dominque Mols, sopranos
David James, contratenor
Jan Caals, tenor
Kurt Widmer, bajo
Coro Cantabile Gent
Orquesta Musica Polyphonica / Louis Devos

09.00

Eduard Napravnik (compositor y director checo, 1839-1916)
Concierto sinfónico para piano y orquesta en la menor, op.27
Evgeny Soifertis, piano
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Alexander Titov

Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto para cuerdas Nº2 en do menor, K.406
Arthur Grumiax y Arpad Gérecz, violines
Georges Janzer y Max Lesueur, violas
Eva Czako, chelo

10.00

Kenneth Fuchs
“Silencio en nuestra tierra”, poema sinfónico
Sinfonia of London / John Wilson

Franz Schubert
Sonata para piano en La mayor, Deutsch 664
Javier Perianes, piano

Sergei Vasilenko (compositor y pedagogo ruso, 1872-1956)
Concierto para trompeta y orquesta en do menor, op.113
Reinhold Friedrich, trompeta
Orquesta Sinfónica de Gotinga, Alemania / Christoph Mathias Muller

11.00

Ludwig van Beethoven
Sonata para corno y piano en Fa mayor, op.17
Justin Sharp, corno
Peter Josza, piano

Charles Villiers Stanford
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.74
Anthony Marwood, violín
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

12.00

Igor Stravinsky
Sinfonía en tres movimientos
Orquesta Nacional de Escocia / Alexander Gibson

Michael Haydn (hermano de Joseph Haydn, que vivió entre 1737 y
1806)
Divertimento para viola, chelo y contrabajo en Mi bemol mayor
Helmut Löchel, viola
Rolf Döhler, chelo
Barbara Sanderling, contrabajo

Percy Grainger
“El poder de Roma y el Corazón Cristiano”, poema sinfónico
Orquesta Filarmónica de La BBC / Richard Hickox

13.00
Una Hora, un Artista

Hoy: Paul O’Dette

14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00
Música para Bailar

Anónimo (s.XIV)
Cuarta estampida real, del Manuscrito del rey
Hespèrion XXI / Jordi Savall

Aaron Copland
Danzón cubano
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernsten

George Frideric Handel
“Minué y Trío”, de la Suite N°3 en Sol mayor de Música acuática
The English Concert / Trevor Pinnock

Erwin Schulhoff
“Fox trot”, de la Suite danzante
Kathryn Stott, piano

Luigi Cherubini
Tres contradanzas
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Henryk Wieniawski
Kujawiak en la menor, para violín y piano
Agata Szymczewska, violín
Wojciech Szymczewski, piano

Franz Schubert
Último movimiento de la Sinfonía N°3 en Re mayor, D.200
Orquesta de Cámara de Europa / Claudio Abbado

John Adams
“Habanera”, del Libro de supuestas danzas de John
Cuarteto Kronos

Jean-Féry Rebel
“Tembourins I, II”, de Los elementos
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Francesco Corbetta
Courante
Jakob Lindberg, guitarra barroca

Sergei Prokofiev
“Gavotta”, de la Sinfonía N°1 en Re mayor, op.25, “Clásica”
Orquesta Sinfónica de Chicago / Georg Solti

Franz Liszt
“Friska”, de la Rapsodia húngara N°2
Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehtha

MIchele Mascitti
“Sarabanda”, de la Sonata para violín y continuo en Re mayor, op.8. Nº8
Cuarteto Vanvitelli

Julián Aguirre
Gato
Polly Ferman, piano

Joaquín Turina
“Orgía”, de Tres danzas fantásticas
Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

20.00
Momentos Musicales

Franz Liszt
Primer año de Años de peregrinación
Alfred Brendel, piano

Francesco Geminiani
Concerto grosso op.2, Nº6
La Petite Bande / Sigiswald Kuijken

21.00

Béla Bartók
Música para cuerdas, percusión y celesta
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Luigi Boccherini
Quinteto en Fa mayor, op.20, Nº15
Quinteto Boccherini

22.00

Giuseppe Verdi
Arias de las óperas Otello, La forza del destino, Aida e Il Trovatore
Galina Gorchakova, soprano
Orquesta del Kirov de San Petersburgo / Valery Gergiev

Astor Piazzolla
Concierto para bandoneón y orquesta
Daniel Binelli
Orquesta Estable del Teatro Colón / José Carli

23.00

Arcangelo Corelli
Trio sonata en Fa mayor, op.2, Nº7
The Purcell Quartet

Albert Roussel
Sinfonía Nº4 en La mayor, op.53
Orquesta Nacional de Francia / Charles Dutoit

Robert Schumann
Quinteto con piano en Mi bemol mayor, op.44
Leonard Bernstein, piano
Cuarteto Juilliard