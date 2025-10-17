Programación Sábado 18 de Octubre

00.00
Trasnoche Jazz
Zoot Sims
Wrap up
Moonlight in Vermont
Baubles, Bangles, And Beads
Imani Uzuri
I sing the blues
Lament
You know me you love me
Mats-Morgan Band
Walk here
Mr Piccand
Paul Smith
Swanee River
That’s all
Tangerine
Sarah Vaughan
Maybe
Do it again
Someone to watch over me
01.00
La Trasnoche Clásica
07.00
Momentos Musicales
Bedrich Smetana
Obertura de la ópera “Libuse”
Orquesta Filarmónica de Praga / Libor Pesek
Franz Berwald
Trío Nº1 en Mi bemol mayor
András Kiss, violín
Csaba Onczay, chelo
Ilonya Prunyi, piano
Pietro Antonio Locatelli
Sonata para flauta y bajo continuo en La mayor, op.2, Nº7
Wilbert Hazelzet, flauta
Richte van der Meer, chelo barroco
Ton Koopman, clave
Julius Fučik
Leyendas del Danubio, vals, op.233
Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Neumann
08.00
Joseph Haydn
Cuarteto Nº3 en Re mayor, op.1, Nº3
Cuarteto Tátrai
William Bolcom (pianista y compositor estadounidense, nacido en 1938)
Sonata para violín y piano Nº1
Solomia Soroka, violín
Arthur Greene, piano
Marc-Antoine Charpentier
Cántico en honor a San Ludovico, rey de Galia
Bernadette Degelin y Dominque Mols, sopranos
David James, contratenor
Jan Caals, tenor
Kurt Widmer, bajo
Coro Cantabile Gent
Orquesta Musica Polyphonica / Louis Devos
09.00
Eduard Napravnik (compositor y director checo, 1839-1916)
Concierto sinfónico para piano y orquesta en la menor, op.27
Evgeny Soifertis, piano
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Alexander Titov
Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto para cuerdas Nº2 en do menor, K.406
Arthur Grumiax y Arpad Gérecz, violines
Georges Janzer y Max Lesueur, violas
Eva Czako, chelo
10.00
Kenneth Fuchs
“Silencio en nuestra tierra”, poema sinfónico
Sinfonia of London / John Wilson
Franz Schubert
Sonata para piano en La mayor, Deutsch 664
Javier Perianes, piano
Sergei Vasilenko (compositor y pedagogo ruso, 1872-1956)
Concierto para trompeta y orquesta en do menor, op.113
Reinhold Friedrich, trompeta
Orquesta Sinfónica de Gotinga, Alemania / Christoph Mathias Muller
11.00
Ludwig van Beethoven
Sonata para corno y piano en Fa mayor, op.17
Justin Sharp, corno
Peter Josza, piano
Charles Villiers Stanford
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.74
Anthony Marwood, violín
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins
12.00
Igor Stravinsky
Sinfonía en tres movimientos
Orquesta Nacional de Escocia / Alexander Gibson
Michael Haydn (hermano de Joseph Haydn, que vivió entre 1737 y
1806)
Divertimento para viola, chelo y contrabajo en Mi bemol mayor
Helmut Löchel, viola
Rolf Döhler, chelo
Barbara Sanderling, contrabajo
Percy Grainger
“El poder de Roma y el Corazón Cristiano”, poema sinfónico
Orquesta Filarmónica de La BBC / Richard Hickox
13.00
Una Hora, un Artista
Hoy: Paul O’Dette
14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)
19.00
Música para Bailar
Anónimo (s.XIV)
Cuarta estampida real, del Manuscrito del rey
Hespèrion XXI / Jordi Savall
Aaron Copland
Danzón cubano
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernsten
George Frideric Handel
“Minué y Trío”, de la Suite N°3 en Sol mayor de Música acuática
The English Concert / Trevor Pinnock
Erwin Schulhoff
“Fox trot”, de la Suite danzante
Kathryn Stott, piano
Luigi Cherubini
Tres contradanzas
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
Henryk Wieniawski
Kujawiak en la menor, para violín y piano
Agata Szymczewska, violín
Wojciech Szymczewski, piano
Franz Schubert
Último movimiento de la Sinfonía N°3 en Re mayor, D.200
Orquesta de Cámara de Europa / Claudio Abbado
John Adams
“Habanera”, del Libro de supuestas danzas de John
Cuarteto Kronos
Jean-Féry Rebel
“Tembourins I, II”, de Los elementos
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
Francesco Corbetta
Courante
Jakob Lindberg, guitarra barroca
Sergei Prokofiev
“Gavotta”, de la Sinfonía N°1 en Re mayor, op.25, “Clásica”
Orquesta Sinfónica de Chicago / Georg Solti
Franz Liszt
“Friska”, de la Rapsodia húngara N°2
Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehtha
MIchele Mascitti
“Sarabanda”, de la Sonata para violín y continuo en Re mayor, op.8. Nº8
Cuarteto Vanvitelli
Julián Aguirre
Gato
Polly Ferman, piano
Joaquín Turina
“Orgía”, de Tres danzas fantásticas
Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena
20.00
Momentos Musicales
Franz Liszt
Primer año de Años de peregrinación
Alfred Brendel, piano
Francesco Geminiani
Concerto grosso op.2, Nº6
La Petite Bande / Sigiswald Kuijken
21.00
Béla Bartók
Música para cuerdas, percusión y celesta
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
Luigi Boccherini
Quinteto en Fa mayor, op.20, Nº15
Quinteto Boccherini
22.00
Giuseppe Verdi
Arias de las óperas Otello, La forza del destino, Aida e Il Trovatore
Galina Gorchakova, soprano
Orquesta del Kirov de San Petersburgo / Valery Gergiev
Astor Piazzolla
Concierto para bandoneón y orquesta
Daniel Binelli
Orquesta Estable del Teatro Colón / José Carli
23.00
Arcangelo Corelli
Trio sonata en Fa mayor, op.2, Nº7
The Purcell Quartet
Albert Roussel
Sinfonía Nº4 en La mayor, op.53
Orquesta Nacional de Francia / Charles Dutoit
Robert Schumann
Quinteto con piano en Mi bemol mayor, op.44
Leonard Bernstein, piano
Cuarteto Juilliard