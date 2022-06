Programación Sábado 18 de Junio

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

Jeremy Pelt

Be the light

Soundtrack

Somi

House of the rising sun

Love tastes like strawberries

A piece of ground

Jazcur

Caminando

Samba kanuta

Gene Harris

Nobody knows you when you’re down and out

Until the real thing comes along

Nat King Cole

Walkin my baby back home

Ballerina

I just found out about love

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

03.00

Georg Philipp Telemann

Concierto para violín y orquesta Nº9 en sol menor

Iona Brown, violín

Academy of St Martin in the fields / Iona Brown

Arnold Bax

Balada del Norte para orquesta Nº3, "Preludio para una ocasión solemne"

Orquesta Filarmónica de la BBC / Vernon Handley

Camille Saint-Saëns

Sonata para oboe y piano en Re mayor, op.166

Olivier Doise, oboe

Alexandre Tharaud, piano

Mili Balakirev

Sinfonía Nº1 en Do mayor

The Philharmonia / Yevgeni Svetlanov

Robert Schumann

Escenas del bosque para piano, op.82

Vladimir Ashkenazy, piano

Luigi Cherubini

Cuarteto Nº3 en re menor

Cuarteto Melos

Johann Sebastian Bach

Obertura para clave en el estilo francés en si menor, BWV 831

Glenn Gould, piano

Dmitri Shostakovich

Sinfonía Nº12 en re menor, op.112, "El año 1917"

Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena / Cornelius Meister

Edward Elgar

Concierto para chelo y orquesta en mi menor, op.85

Sol Gabetta, chelo

Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca / Mario Venzago

Giovanni Gabrieli

Jubilate Deo

Amigos del Coro Monteverdi / John Eliot Gardiner

Joseph Haydn

Cuarteto Nº58 en Fa mayor, op.74, Nº2, Hob.III:73

Cuarteto Tátrai

07.00

Momentos Musicales

Wolfgang Amadeus Mozart

Obertura de “La clemenza di Tito”

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Leopold Hager

Emmanuel Chabrier

Marcha de los cipayos

Annie D'Arco, piano

Johann Baptist Georg Neruda

Concierto para trompeta y orquesta en Mi bemol mayor

Tine Thing Helseth, trompeta

Orquesta de Cámara de Noruega / Terje Tonnesen

Franz Schubert

Impromptu para piano Nº1 en fa menor, D.935

Alfred Brendel, piano

Fortunato Celleri

Sinfonía Nº2 en Do mayor

Atalanta Fugiens / Vanni Moretto

Manuel Gómez Carrillo

Fiesta criolla

Inés Gómez Carrillo, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Vals y Elegía de la Serenata para cuerdas en Do mayor, op.48

Capella Istropolitana / Jaroslav Krechek

François Couperin

Selección de La apoteosis de Lully

Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wentz

Gioachino Rossini

Sinfonía en Re mayor, “De Bolonia”

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Johann Pachelbel

Canon en Re mayor

Cantilena / Adrian Shepherd

Franz Hoffmeister

Primer movimiento (Allegro) del Concierto para flauta y orquesta en Re mayor

Ingrid Dingfelder, flauta

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras

Felix Mendelssohn

Allebro brillante para piano a cuatro manos, op.92

Héctor Moreno y Norberto Capella, piano a cuatro manos

Fernando Sor

Sinfonía Nº3 en Fa mayor

Orquesta de Cadaqués / Neville Marriner

09.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

10.00

Desde Aquí (Asociación Argentina de Compositores)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)