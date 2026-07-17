Programación Sábado 18 de Julio

00.00
Trasnoche Jazz
Jimmy McGriff
Every day I have the blues
Lil’ darlin’
Avenue C
Christie Dashiell
Influence
Invitation
How it ends
Breakdown Brass
Mary Jane
Nautilus
Martial Solal y Toots Thielemans
Lover man
You stepped out of a dream
Anita Ellis
Fun to be fooled
Who can I turn to
Put the blame on me
01.00
La Trasnoche Clásica
Maurice Ravel
Minuet antiguo para piano, M.7
Klára Körmendi, piano
Felix Mendelssohn
Cuarteto Nº1 en Mi bemol mayor, op.12
Cuarteto Gabrieli
Jean Sibelius
Sinfonía Nº5 en Mi bemol mayor, op.82
Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi
Piotr Ilich Chaikovsky
Meditación, op.42, Nº1
Itzhak Perlman, violín
Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta
Johann Sebastian Bach
Suite francesa para clave Nº2 en do menor, BWV 813
Suite francesa para clave Nº3 en si menor, BWV 814
Glenn Gould, piano
Sergei Prokofiev
El amor por tres naranjas, suite op.33ª
Orquesta Sinfónica de Toronto / Jukka-Pekka Saraste
Leopold Kozeluch
Sinfonía concertante en Mi bemol mayor
Werner Genuit, piano;
Akashi Ochi, mandolina;
Siegfried Goethel, trompeta;
Walter Meuter, contrabajo
Consortium Classicum; Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown
Marc-Antoine Charpentier
Il faut rire et chanter - Dispute de bergers, H.484
Les Arts Florissants / William Christie
Bedrich Smetana
De mi patria, dos piezas para violín y piano
Itzhak Perlman, violín;
Samuel Sanders, piano
Johannes Brahms
Siete fantasías para piano, op.116
Evgeny Kissin, piano
François Couperin
Las naciones. Ordre Nº2: La española
Musica ad Rhenum
Alice Mary Smith
Sinfonía en la menor
London Mozart Players / Howard Shelley
Jaurés Lamarque-Pons
Sonatina para guitarra
Eduardo Fernández, guitarra
Carl Maria von Weber
Trío para flauta, chelo y piano en sol menor, op.63
Stephen Preston, flauta;
Jennifer Ward Clarke, chelo;
Richard Burnet, fortepiano
Camille Saint-Saëns
El diluvio, preludio op.45
Yan Pascal Tortelier, violin
City of Birmingham Symphony Orchestra / Louis Frémaux
William Byrd
Susanna fair
Rejoice unto the lord
Tessa Bonner, soprano
Rose Consort of viols
Gaetano Donizetti
Cuarteto Nº9 en Re mayor (versión orquesta de cuerdas)
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
Sergei Rachmaninov
Suite para dos pianos Nº2, op.17
Martha Argerich y Nelson Freire, piano
Orlando Gibbons
Fantasías a 3, Nº5, Nº6, Nº7, Nº8 y Nº9
The Parley of instruments / Peter Holman
07.00
Momentos Musicales
Ludwig Van Beethoven
“Egmont”, obertura op.84
Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink
Georg Philipp Telemann
Suite en Si bemol mayor, "Obertura de los pueblos"
Collegium Musicum 90 / Simon Standage
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº9 en Re mayor, K.311
Dezso Ranki, piano
Ferdinand Herold
Danza de la pandereta del Acto II del ballet “La fille mal gardée”
Orquesta del Royal Opera House de Londres / John Lanchbery
08.00
Joseph Haydn
Concierto para trompeta y orquesta en Mi bemol mayor
Maurice Murphy, trompeta
Ensamble “Consort of London” / Robert Haydon Clark
Nicolai Rimsky-Korsakov
La leyenda de la ciudad invisible de Kitezh. Suite sinfónica
Orquesta Sinfónica de la Radio de Saarbrücken / Myung-Whun Chung
César Franck
Preludio, aria y final
Dominique Cornil, piano
09.00
Heitor Villa Lobos
Cuarteto para cuerdas Nº17
Cuarteto de Brasilia
Giuseppe Tartini
Concierto para violín y orquesta en mi menor
Adrian Chandler, violín
Ensamble La Serenissima / Adrian Chandler
Robert Schumann
Obertura, scherzo y final en Mi mayor, op.52
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner
10.00
Victor Herbert
Cinco piezas para chelo y cuerdas
Lynn Harrell, chelo
Academia de St.Martin in the Fields / Neville Marriner
Arnold Bax
Sonata para piano Nº4 en Sol mayor
Eric Parkin, piano
Luigi Boccherini
Sinfonía en re menor, op.37, N°3
Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd
11.00
Va pensiero (Claudio Zin)
12.00
Momentos Musicales
Sergei Rachmaninov
Concierto para piano y orquesta Nº3 en re menor, op.30
Yuja Wang, piano
Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela / Gustavo Dudamel
Darius Milhaud
Suite provenzal, op.152d
Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson
13.00
Una Hora, un Artista
Hoy: Tembembe Ensamble Continuo
14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)
19.00
Música para Bailar
Franz Schubert
Música de ballet N°1, de Rosamunda, D.797
Orquesta de Cámara de Europa / Claudio Abbado
Edgar Varèse
Dance for Burgess
Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam 7 Riccardo Chailly
Celso Machado
Algodón dulce
Ensamble Confluencias
Alberto Ginastera
“Danza del viejo boyero”, de Tres danzas argentinas, op.2
Polly Ferman, piano
Muzio Clementi
Minué pastoral
The Philharmonia / Francesco D’Avalos
Sylvius Leopold Weiss
“Siciliana”, de la Gran partita para laúd
Viggo Mangor, laúd baroco
Dimitri Shostakovich
“Polca”, de la Suite de ballet N°1 (arreglo de Levon Atovmyan)
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi
Anónimo
Danza del hacha
Hespèrion XXI / Jordi Savall
Darius Milhaud
“Se bailar en casa del señor Degas”, de Carnaval en Nueva Orleans, op.275, para dos pianos
Stephen Coombs y Arthur Pizarro, piano
Reinhold Glière
“Ellos bailaron y se alegraron”, del poema sinfónico Los cosacos de Zaporozhy, op64
Orquesta Filármonica de la BBC / Edward Downes
Santiago De Murcia
Tarentelas
Atrium Musicae de Madrid / Gregorio Paniagua
Michele MascittI
“Sarabanda”, de la Sonata en Si bemol mayor, para violín y continuo, op.8, N°2
Cuarteto Vanvitelli
Erwin Schulhoff
“Stomp”, Suite dansante en jazz
Kathryn Stott, piano
Carl Nielsen
“Danza china”, de la Suite Aladino
Orquesta Sinfónica de San Francisco / Herbert Blomstedt
Scott Joplin
Las cascadas, ragtime
Joshua Rifkin, piano
Maurice Ravel
“Danza guerrera”, del ballet Dafnis y Cloé
Coro del Conservatorio de Nueva Inglaterra
Orquesta Sinfónica de Boston / Charles Munch
20.00
Momentos Musicales
Leonard Bernstein
Danzas sinfónicas de West Side Store
Orquesta Filarmónica de Tampere / Santtu-Matias Rouvali
Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto para piano, oboe, clarinete, corno y fagot en Re mayor, K.452
Ensamble Melos de Londres
Zequinha de Abreu (compositor brasileño, 1880 – 1935)
Tico-Tico no fubá
EunJi Yoo, guitarra
HoJin Lee, guitarra
21.00
Max Bruch
Fantasía escocesa para violín y orquesta, op.46
Maxim Fedotov, violín
Orquesta Filarmónica de Rusia / Dmitri Yablonsky
Ludwig van Beethoven
Doce variaciones para chelo y piano sobre un tema del oratorio ‘Judas Macabeo’ de Handel
Pierre Fournier, chelo
Wilhelm Kempff, piano
Domenico Zipoli
Cantata “En este mundo inconstante”
Rodrigo del Pozo, tenor
L'Harmonie des Saisons / Eric Milnes
22.00
Piotr Ilich Chaikovsky
Sexteto para cuerdas en re menor, op.70, "Souvenir de Florencia"
Cuarteto Borodin junto con Genrij Tatalian en viola y Mstislav Rostropovich en chelo
Luigi Boccherini
Sinfonía Nº6 en re menor, op.12, Nº4, G.506, “En la casa del diablo"
Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd
23.00
Johann Joachim Quantz
Concierto para flauta y orquesta en Do mayor
James Galway, flauta
Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber
Carl Loewe (compositor alemán, 1796-1869)
La primavera, un poema sinfónico en forma de sonata, op.47
Cord Garben, piano
Ruggero Leoncavallo
Selección de la ópera Pagliacci
Luciano Pavarotti, tenor
Mirella Freni, soprano
Vincenzo Bello, tenor
Orquesta Filarmónica Nacional / Giuseppe Patanè