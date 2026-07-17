PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

17/07/2026

Programación Sábado 18 de Julio

00.00
Trasnoche Jazz

Jimmy McGriff
Every day I have the blues
Lil’ darlin’
Avenue C

Christie Dashiell
Influence
Invitation
How it ends

Breakdown Brass
Mary Jane
Nautilus

Martial Solal y Toots Thielemans
Lover man
You stepped out of a dream

Anita Ellis
Fun to be fooled
Who can I turn to
Put the blame on me

01.00
La Trasnoche Clásica

Maurice Ravel
Minuet antiguo para piano, M.7
Klára Körmendi, piano

Felix Mendelssohn
Cuarteto Nº1 en Mi bemol mayor, op.12
Cuarteto Gabrieli

Jean Sibelius
Sinfonía Nº5 en Mi bemol mayor, op.82
Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

Piotr Ilich Chaikovsky
Meditación, op.42, Nº1
Itzhak Perlman, violín
Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

Johann Sebastian Bach
Suite francesa para clave Nº2 en do menor, BWV 813
Suite francesa para clave Nº3 en si menor, BWV 814
Glenn Gould, piano

Sergei Prokofiev
El amor por tres naranjas, suite op.33ª
Orquesta Sinfónica de Toronto / Jukka-Pekka Saraste

Leopold Kozeluch
Sinfonía concertante en Mi bemol mayor
Werner Genuit, piano;
Akashi Ochi, mandolina;
Siegfried Goethel, trompeta;
Walter Meuter, contrabajo
Consortium Classicum; Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown

Marc-Antoine Charpentier
Il faut rire et chanter - Dispute de bergers, H.484
Les Arts Florissants / William Christie

Bedrich Smetana
De mi patria, dos piezas para violín y piano
Itzhak Perlman, violín;
Samuel Sanders, piano

Johannes Brahms
Siete fantasías para piano, op.116
Evgeny Kissin, piano

François Couperin
Las naciones. Ordre Nº2: La española
Musica ad Rhenum

Alice Mary Smith
Sinfonía en la menor
London Mozart Players / Howard Shelley

Jaurés Lamarque-Pons
Sonatina para guitarra
Eduardo Fernández, guitarra

Carl Maria von Weber
Trío para flauta, chelo y piano en sol menor, op.63
Stephen Preston, flauta;
Jennifer Ward Clarke, chelo;
Richard Burnet, fortepiano

Camille Saint-Saëns
El diluvio, preludio op.45
Yan Pascal Tortelier, violin
City of Birmingham Symphony Orchestra / Louis Frémaux

William Byrd
Susanna fair
Rejoice unto the lord
Tessa Bonner, soprano
Rose Consort of viols

Gaetano Donizetti
Cuarteto Nº9 en Re mayor (versión orquesta de cuerdas)
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Sergei Rachmaninov
Suite para dos pianos Nº2, op.17
Martha Argerich y Nelson Freire, piano

Orlando Gibbons
Fantasías a 3, Nº5, Nº6, Nº7, Nº8 y Nº9
The Parley of instruments / Peter Holman

07.00
Momentos Musicales

Ludwig Van Beethoven
“Egmont”, obertura op.84
Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Georg Philipp Telemann
Suite en Si bemol mayor, "Obertura de los pueblos"
Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº9 en Re mayor, K.311
Dezso Ranki, piano

Ferdinand Herold
Danza de la pandereta del Acto II del ballet “La fille mal gardée”
Orquesta del Royal Opera House de Londres / John Lanchbery

08.00

Joseph Haydn
Concierto para trompeta y orquesta en Mi bemol mayor
Maurice Murphy, trompeta
Ensamble “Consort of London” / Robert Haydon Clark

Nicolai Rimsky-Korsakov
La leyenda de la ciudad invisible de Kitezh. Suite sinfónica
Orquesta Sinfónica de la Radio de Saarbrücken / Myung-Whun Chung

César Franck
Preludio, aria y final
Dominique Cornil, piano

09.00

Heitor Villa Lobos
Cuarteto para cuerdas Nº17
Cuarteto de Brasilia

Giuseppe Tartini
Concierto para violín y orquesta en mi menor
Adrian Chandler, violín
Ensamble La Serenissima / Adrian Chandler

Robert Schumann
Obertura, scherzo y final en Mi mayor, op.52
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

10.00

Victor Herbert
Cinco piezas para chelo y cuerdas
Lynn Harrell, chelo
Academia de St.Martin in the Fields / Neville Marriner

Arnold Bax
Sonata para piano Nº4 en Sol mayor
Eric Parkin, piano

Luigi Boccherini
Sinfonía en re menor, op.37, N°3
Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

11.00
Va pensiero (Claudio Zin)

12.00
Momentos Musicales

Sergei Rachmaninov
Concierto para piano y orquesta Nº3 en re menor, op.30
Yuja Wang, piano
Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela / Gustavo Dudamel

Darius Milhaud
Suite provenzal, op.152d
Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

13.00
Una Hora, un Artista

Hoy: Tembembe Ensamble Continuo

14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00
Música para Bailar

Franz Schubert
Música de ballet N°1, de Rosamunda, D.797
Orquesta de Cámara de Europa / Claudio Abbado

Edgar Varèse
Dance for Burgess
Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam 7 Riccardo Chailly

Celso Machado
Algodón dulce
Ensamble Confluencias

Alberto Ginastera
“Danza del viejo boyero”, de Tres danzas argentinas, op.2
Polly Ferman, piano

Muzio Clementi
Minué pastoral
The Philharmonia / Francesco D’Avalos

Sylvius Leopold Weiss
“Siciliana”, de la Gran partita para laúd
Viggo Mangor, laúd baroco

Dimitri Shostakovich
“Polca”, de la Suite de ballet N°1 (arreglo de Levon Atovmyan)
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Anónimo
Danza del hacha
Hespèrion XXI / Jordi Savall

Darius Milhaud
“Se bailar en casa del señor Degas”, de Carnaval en Nueva Orleans, op.275, para dos pianos
Stephen Coombs y Arthur Pizarro, piano

Reinhold Glière
“Ellos bailaron y se alegraron”, del poema sinfónico Los cosacos de Zaporozhy, op64
Orquesta Filármonica de la BBC / Edward Downes

Santiago De Murcia
Tarentelas
Atrium Musicae de Madrid / Gregorio Paniagua

Michele MascittI
“Sarabanda”, de la Sonata en Si bemol mayor, para violín y continuo, op.8, N°2
Cuarteto Vanvitelli

Erwin Schulhoff
“Stomp”, Suite dansante en jazz
Kathryn Stott, piano

Carl Nielsen
“Danza china”, de la Suite Aladino
Orquesta Sinfónica de San Francisco / Herbert Blomstedt

Scott Joplin
Las cascadas, ragtime
Joshua Rifkin, piano

Maurice Ravel
“Danza guerrera”, del ballet Dafnis y Cloé
Coro del Conservatorio de Nueva Inglaterra
Orquesta Sinfónica de Boston / Charles Munch

20.00
Momentos Musicales

Leonard Bernstein
Danzas sinfónicas de West Side Store
Orquesta Filarmónica de Tampere / Santtu-Matias Rouvali

Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto para piano, oboe, clarinete, corno y fagot en Re mayor, K.452
Ensamble Melos de Londres

Zequinha de Abreu (compositor brasileño, 1880 – 1935)
Tico-Tico no fubá
EunJi Yoo, guitarra
HoJin Lee, guitarra

21.00

Max Bruch
Fantasía escocesa para violín y orquesta, op.46
Maxim Fedotov, violín
Orquesta Filarmónica de Rusia / Dmitri Yablonsky

Ludwig van Beethoven
Doce variaciones para chelo y piano sobre un tema del oratorio ‘Judas Macabeo’ de Handel
Pierre Fournier, chelo
Wilhelm Kempff, piano

Domenico Zipoli
Cantata “En este mundo inconstante”
Rodrigo del Pozo, tenor
L'Harmonie des Saisons / Eric Milnes

22.00

Piotr Ilich Chaikovsky
Sexteto para cuerdas en re menor, op.70, "Souvenir de Florencia"
Cuarteto Borodin junto con Genrij Tatalian en viola y Mstislav Rostropovich en chelo

Luigi Boccherini
Sinfonía Nº6 en re menor, op.12, Nº4, G.506, “En la casa del diablo"
Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

23.00

Johann Joachim Quantz
Concierto para flauta y orquesta en Do mayor
James Galway, flauta
Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber

Carl Loewe (compositor alemán, 1796-1869)
La primavera, un poema sinfónico en forma de sonata, op.47
Cord Garben, piano

Ruggero Leoncavallo
Selección de la ópera Pagliacci
Luciano Pavarotti, tenor
Mirella Freni, soprano
Vincenzo Bello, tenor
Orquesta Filarmónica Nacional / Giuseppe Patanè