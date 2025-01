Programación Sábado 18 de Enero

00.00

La Trasnoche Clásica

César Franck

Sinfonía en re menor, M.48

Orquesta Nacional de Francia / Leonard Bernstein

Thomas Campion

Aun siendo tú joven y yo viejo

Ven, dichoso día

Emma Kirkby, soprano;

Anthony Rooley, laúd

Johannes Brahms

Sonata para chelo y piano Nº1 en mi menor, op.38

Jacquelin Du Pré, chelo;

Daniel Barenboim, piano

Joseph Haydn

Concierto para flauta, oboe, cuerdas y dos cornos en Fa mayor, Hob.VIIh:5

Jean-Pierre Rampal, flauta;

Pierre Pierlot, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Alexander Scriabin

Estudio para piano en do sostenido menor, op.42, Nº5

Evgeny Kissin, piano

Francesco Geminiani

Concerto grosso en mi menor, op.3, Nº3, H.75

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Claude Debussy

Dos arabesques para piano, L.66

Philippe Entremont, piano

Francesco Durante

Concierto para cuerdas y bajo contínuo en La mayor, "La Piazza"

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Alphons Diepenbrock

Obertura Los aves, basada en la comedia de Aristófanes

Orquesta de la Residencia de La Haya / Hans Vonk

Richard Strauss

Muerte y transfiguración, op.25

Orquesta de Cleveland / Lorin Maazel

Bernhard Joachim Hagen

Minue con variaciones de Locatelli

Karl Ernst Schöder, laúd

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, K.622

Eric Hoeprich, clarinete

Orquesta del Siglo XVIII / Frans Brüggen

Franz Schubert

La bella molinera, D.795 (selección)

Olaf Bar, barítono;

Geoffrey Parsons, piano

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº6 en mi bemol menor, op.111

Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº9 en La mayor, op.47, "Kreutzer"

Anne-Sophie Mutter, violín;

Lambert Orkis, piano

Johann Sebastian Bach

Invención para clave a tres voces en Do mayor, BWV 787

Invención para clave a tres voces en do menor, BWV 788

Invención para clave a tres voces en Fa mayor, BWV 794

Invención para clave a tres voces en fa menor, BWV 795

Invención para clave a tres voces en La mayor, BWV 798

Glenn Gould, piano

Camille Saint-Saëns

Sonata para chelo y piano Nº1 en do menor, op.32

Dúo Drinkall-Baker

Franz Krommer

Concierto para oboe y orquesta en Fa mayor, op.52

Pierre Feit, oboe

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Martin Turnovsky

Sergei Prokofiev

Visiones fugitivas, op.22

Boris Berman, piano

Jean Sibelius

Dos piezas para violín y piano, op.77 (melodías serias)

Nils-Erik Sparf, violín;

Bengt Forsberg, piano

Carl Ditters von Dittersdorf

Concierto para oboe y orquesta en Sol mayor

Heinz Holliger, oboe

Camerata Bern / Thomas Füri

Nicolai Rimsky-Korsakov

Sinfonía Nº2, op.9, "Antar" (versión 1897)

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Frédéric Chopin

Polonesa para piano Nº1 en do sostenido menor, op.26, Nº1

Artur Rubinstein, piano

07.00

Momentos Musicales

Daniel François Auber

Obertura de la ópera El caballo de bronce

Orquesta Sinfónica de Detroit / Paul Paray

Antonio Vivaldi

Concierto para oboe y orquesta en Do mayor, R.450

Xenia Löffler, oboe

Academia de Música Antigua de Berlín / Georg Kallweit

Ferdinand Ries (alemán, 1784-1838)

Trío en do menor, op.143

Trío Mendelssohn de Berlín

Bedrich Smetana

“El Moldava”, poema sinfónico del ciclo Mi Patria

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

08.00



Jacques Ibert

Concierto para flauta y orquesta de cámara

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Johan Peter Emilius Hartmann (compositor y organista danés, 1805-1900)

Sonata para piano en Fa mayor

Nina Gade, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento para cuerdas Nº1 en Re mayor K.136

Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

09.00



Hector Berlioz

Obertura de la ópera Benvenuto Cellini

Orquesta Sinfónica de Baltimore / David Zinman

Franz Schubert

Sonata para arpeggione y piano en la menor, D.821

Jean-Guihen Queyras, chelo

Alexandre Tharaud, piano

Ralph Vaughan Williams

Concierto para oboe y orquesta

Cecilia Nicklin, oboe

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

10.00

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº3 en la menor, op.56, "Escocesa"

Orquesta de Cámara de Europa / Yannick Nézet Séguin

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo Nº6 en Sol mayor, op.5, Nº6

Ensamble Convivium

Charles-Valentin Alkan (compositor y pianist francés: 1813-1888)

El tambor suena en los campos, op.50

Ronald Smith, piano

11.00

Alexander Glazunov

Cuarteto para cuerdas Nº4 en la menor, op.64

Cuarteto Shostakovich

George Frideric Handel

Concerto grosso en Fa mayor, op.6, Nº2

Academia de Música Antigua de Berlín

Charles Goounod

Aria de Romeo, de la ópera Romeo y Julieta

Jules Massenet

“Pourquoi me réveiller”, de la ópera Werther

Jonas Kaufmann, tenor

Orquesta de la Opera Estatal de Baviera / Bertrand de Billy

12.00

Antonín Dvorák

Concierto para violín y orquesta en la menor, op.53

Julia Fischer, violín

Orquesta Tonhalle de Zurich / David Zinman

Claude Debussy

En blanco y negro

Daniele y Maurizio Pollini, dúo de pianos

Anónimo

Cachúa (Improvisación sobre una melodía recogida por Baltasar Martínez de Compañón, Obispo de la Diócesis de Trujillo, en el siglo 18)

Hespèrion XXI / Jordi Savall

13.00

Una Hora, un Artista

Hoy: Bernarda Fink

14.00

Momentos del 2024

19.00

Música de Verano

Antonín Dvořák

Concierto para violín y orquesta en la menor, op.53

Julia Fischer, violín

Orquesta de la Tonhalle de Zurich / David Zinman

Darius Milhaud

Scaramouche, suite para dos pianos op.165b

Karin Lechner y Sergio Tiempo, dúo de pianos

Johann Christian Bach

Sinfonía para doble orquesta en Mi bemol mayor, 18, Nº1

The Hanover Band / Anthony Halstead

20.00

Amy Beach

Quinteto con piano en fa sostenido menor, op.67

Elizabeth Layton y Ruth Ehrlich, violines

Martin Outram, viola

Naomi Butterworth, chelo

Diana Ambache, piano

Ernest Krenek (1900-1991)

Potpourri, op.54

Orquesta Filarmónica de Renania-Palatinado / Karl-Heinz Steffens

Giulio Caccini (1551-1618)

“Odi, Euterpe, il dolce canto”, de la colección Le nuove musiche

Biagio Marini (1594 - 1663)

“Con le stelle in ciel”, de la colección Scherzi e canzonette, op.5

Magdalena Kožená, mezzosoprano

Private Musicke / Pierre Pitzl

21.00

Sergei Rachmaninov

Rapsodia sobre un tema de Paganini, op.43

Daniil Trifonov, piano

Orquesta de Filadelfia / Yannik Nézet-Séguin

Baldassare Galuppi (1706 – 1785)

Sonata para flauta, oboe y bajo continuo

Ensamble L’Opera Stravagante

Arnold Bax

El jardín de Fand, poema sinfónico

Orquesta del Ulster / Bryden Thomson

22.00

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº62 en Mi bemol mayor, Hob.16

Rafał Blechacz, piano

Bohuslav Martinů

Sinfonía N°2

Orquesta Sinfónica Nacional de Ucrania / Arthur Fagen

Reynaldo Hahn

Tres canciones: “Tres días de vendimia”, “A Chloris” y “Phyllis”

Véronique Gens, soprano

Susan Manoff, piano

23.00

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº3 en la menor, op.56, "Escocesa"

Orquesta de Cámara de Europa / Yannick Nézet-Séguin

Erik Satie

Seis gnossiennes

Fazil Say, piano