Programación Sábado 18 de Diciembre

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

Nicholas Payton

Big George

Turn-a-Ron

Theo Croker

Every part of me

Lucid dream

Happy feet

Matthew Whitaker

Bye ya

Lately

Pasquale Grasso

It don’t mean a thing

Day dream

In a mellow tone

Nicole Henry

I didn’t know what time it was

Feeling good

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

03.00

Frédéric Chopin

Sonata para piano Nº3 en si menor, op.58

Vladimir Ashkenazy, piano

Alexander Borodin

Quinteto para cuerdas en fa menor

Otto Kérstesz, chelo

Nuevo Cuarteto Budapest

Claude Debussy

Iberia, del ciclo Imágenes para orquesta

Orquesta Sinfónica de la BBC del Norte / Raymond Leppard

Franz Schubert

Rondo para violín y cuarteto en La mayor, D.438

Vera Beths, violín

Lisa Rautenberg, violín

Steven Dann, viola

Kenneth Slowik, chelo

Anner Bylsma, chelo

Muzio Clementi

Sonata para piano en Do mayor op.37, Nº1

Donatella Failoni, piano

Ludwig van Beethoven

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.61

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Philharmonia / Carlo Maria Giulini

Louis Clérambault

La musa de la ópera o los Caracteres líricos, cantata

Noémi Rime, soprano

Les Arts Florissants / William Christie

Gioachino Rossini

Introdución, tema y variaciones para clarinete y cuerdas en Mi bemol mayor

Vincenzo Mariozzi, clarinete

I Solisti Aquilani / Vittorio Antonellini

Joseph Haydn

Concierto para piano y orquesta Nº4 en Sol mayor, Hob.XVIII:4

Philippe Entremont, piano

Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

Alberto Ginastera

Sonata para guitarra, op.47

Eduardo Fernández, guitarra

Zoltán Kodály

Siete piezas para piano, op.11

Kornél Zempléni, piano

07.00

Momentos Musicales

Muzio Clementi

Finale-allegro de la Sinfonía Nº1 en Do mayor

The Philharmonia / Francesco D' Avalos

Michele Stratico

Primer movimiento (Allegro) del Concierto para violín y orquesta en sol menor

Giugliano Carmignola, violín

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

Gaspard Fritz

Allegro I y II de la Sinfonía en Fa mayor, op.1, Nº5

La Stagione Frankfurt / Michael Schneider

Antonin Dvorák

-Danza eslava Nº7 en Do mayor

-Danza eslava Nº8 en La bemol mayor

Orquesta Filarmónica Real / Antal Dorati

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en re menor Nº8, RV 249

Simon Standage, violín

The English Concert / Trevor Pinnock

Emmanuel Chabrier

Selección de la Suite pastoral

Orquesta de Ulster / Yan Pascal Tortelier

Franz von Suppé

Obertura de la opereta Poeta y aldeano

Orquesta Sinfónica de Detroit / Paul Paray

08.00

Desde Aquí

09.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)