Programación Sábado 18 de Abril

00.00

Trasnoche Jazz

Brandon Woody

Real love, part one

Never gonna run away

Barbie Martinez

Get out of town

When sunny gets blue

The end of a love affair

Nubiyan Twist

Threads

Chasing shadows

Michel Petrucciani y Niels Orsted Pedersen

Round midnight

Sammy Davis Jr

The lady is a tramp

My funny Valentine

But not for me

01.00

La Trasnoche Clásica

Camille Saint-Saëns

Sonata para oboe y piano en Re mayor, op.166

Olivier Doise, oboe;

Alexandre Tharaud, piano

Béla Bartók

Para niños, vol.1

Zoltán Kocsis, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Variaciones sobre un tema rococó para chelo y orquesta, op.33

Mstislav Rostropovich, chelo

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Francesco Geminiani

Concerto grosso en sol menor, op.3, Nº2, H.74

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Joao Pernambuco

Choro

Leo Brouwer

Música incidental campesina

Leo Brouwer - Víctor Pellegrini, dúo de guitarras

Claude Debussy

Tres baladas de François Villon, L.119

Udo Reinemann, barítono;

Theodor Paraskivesko, piano

Ludwig van Beethoven

Trío Nº2 en Sol mayor, op.1, Nº2

Trío Beaux Arts

Bedrich Smetana

Polca de la ópera La novia vendida

Orquesta del Festival de Londres / Alfred Scholtz

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº27 en Si bemol mayor, K.595

Maria João Pires, piano

Orquesta de Cámara de Lausana / Armin Jordan

Robert Schumann

Canción de la noche, op.96, Nº1

Arribo y partida, op.90, Nº3

Paul Eswood, contratenor;

Nicholas McGegan, piano

Johann Sebastian Bach

Suite para chelo Nº2 en re menor, BWV 1008

Lynn Harrell, chelo

Max Reger

Cuatro poemas sinfónicos sobre pinturas de Arnold Böcklin, op.128

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Neeme Järvi

Domenico Scarlatti

Sonata en si menor, K.377 (arreglo para guitarra)

Gergely Sárközy, guitarra

Gabriel Fauré

Quinteto con piano Nº1 en do menor, op.89

Maureen Jones, piano

Quinteto Fauré de Roma

Guillaume Dumanoir

Suite del ballet de Estocolmo

Les Concerts des Nations / Jordi Savall

Saverio Mercadante

Concierto para flauta y orquesta Nº2 en mi menor, op.57

Jean-Pierre Rampal, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Johannes Brahms

Sonata para viola y piano Nº1 en fa menor, op.120, Nº1

Lars Anders Tomter, viola;

Leif Ove Andsnes, piano

Franz Liszt

Prometeo, poema sinfónico Nº5, S.99

Orquesta Sinfónica de Budapest / Árpád Joó

George Enescu

Suite para piano Nº3, op.18, "Piezas impromptu"

Aurora Ienei, piano

Richard Heuberger

Vals de la opereta El baile de la ópera

Orquesta Sinfónica de Viena / Robert Stolz

07.00

Momentos Musicales

Ludwig van Beethoven

Fidelio, obertura op.72b

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

Johann Nepomuk Hummel

Concierto para trompeta y orquesta en Mi mayor

Hakan Hardenberger, trompeta

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

Frédéric Chopin

Selección de valses, op.18 y op.34

Nikita Magaloff, piano

Georg Philipp Telemann

Sonata para oboe y continuo en sol menor

Han de Vries, oboe

Wouter Möller, chelo barroco;

Bob Van Asperen, clave

08.00



Felix Mendelssohn

Cuarteto Nº6 en fa menor, op.80

Cuarteto Melos

George Frederick Pinto (inglés, 1785-1806)

Sonata para piano en do menor

Ian Hobson, piano

Mauro Giuliani

“Las aventuras del amor”, diez valses para dúo de guitarras, op.116

Stefano Cardi y Andrea Orsi, guitarras

09.00

Paul Hindemith

Música de Concierto para orquesta de vientos, op.41

Ensamble de vientos Eastman / Donald Hunsberger

Johann Sebastian Bach

Obertura para clave en el estilo francés en si menor, Catálogo Bach 831

Glenn Gould, piano

Malcolm Arnold

Concierto para dos violines y orquesta de cuerdas, op.77

Alberto Lysy y Sophia Reuter, violines

Camerata Lysy de Gstaad / Yehudi Menuhin

10.00



Johannes Brahms

Sinfonía Nº2 en Re mayor, op.73

Staatskapelle de Berlin / Daniel Barenboim

Camille Saint-Saëns

Fantasía para violín y arpa en La mayor, op.124

Kenneth Sillito, violín

Skaila Kanga, arpa

11.00

Va Pensiero (Claudio Zin)



12.00

Josef Suk

Serenata para cuerdas en Mi bemol mayor, op.6

Camerata Bern / Thomas Füri

Sergei Rachmaninov

Cuatro etudes tableaux, op.33 y op.39

Murray Perahia, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para fagot y orquesta en Do mayor, R.467

Peter Whelan, fagot

Orquesta La Serenissima / Adrian Chandler

13.00

Una Hora, un Artista

Hoy: el Cuarteto Hagen

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

Música para Bailar

Louis Couperin

“Gallarda”, de la Suite para clave en Fa mayor

Jacques Ogg, clave

Hugo Alfvén

“Sarabanda”, de la música incidental para Gustavo II Adolfo

Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Stig Westerberg

Alfredo Casella

“Giga”, de Once piezas infantiles para piano

Ivo Bartoli, piano

Alexander Glazunov

“Gran vals”, del primer acto del ballet Raymonda, op.57

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Mozart Camargo Guarnieri

“Danza salvaje”, de Tres danzas para orquesta

Orquesta Sinfónica Nacional Simón Bolívar de Venezuela / MaximianoValdés

Pintín Castellanos

La puñalada

Baltazar Benítez, .guitarra

Alfredo Marcucci, bandoneón

Anton Arensky

“La bailarina”, Suite N°2 para dos pianos, “Siluetas”

Stephen Coombs e Ian Munro, piano

Richard Mills

“Presto”, de Danzas de la costa

Orquesta Sinfónica de Tasmania / Richard Mills

Robert de Visée

“Courante”, de la Suite para tiorba en la menor

Xavier Díaz-Latorre, tiorba

Sándor Veress

“Dobbantús” de Cuatro danzas transilvanas

Camerata Bern / Thomas Zehtmair

Aram Jachaturian

“Danza de una muchacha egipcia”, del ballet Espartaco

Orquesta Sinfónica del Estado de San Petersburgo / André Anichanov

John Hartmann

Polca de Arbuckle

Sergei Nakariakov, trompeta

Alexander Markovich, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Contradanza en Si bemol mayor, K.123

Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky

Alexander Tansman

“Óberek”, de la Suite in modo polonico, para guitarra

Alain Prévost, guitarra

Carl Nielsen

“Danza india”, de la Suite Aladino

Orquesta Sinfónica de San Francisco / Herbert Blomstedt

Gioachino Rossini

La danza. Tarantella napolitana (arreglo de . L. Zetilberger)

I Salonisti

Aaron Copland

“Vals del sábado a la noche”, del ballet Rodeo

Orquesta Sinfónica de Detroit / Antal Dorati

Alberto Ginastera

“Danza del gaucho matrero”, de Tres danzas argentinas, op.2

Mirian Conti, piano

20.00

Momentos Musicales

Carl Philipp Emanuel Bach

Sinfonía Hamburgo Nº2 en Si bemol mayor

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Louise Farrenc

Sexteto para piano y vientos en do menor, op.40

Ensamble de Cámara Ambache

Jacques Offenbach

Gran concierto para chelo y orquesta en Sol mayor, "Concierto Militar"

Ofra Harnoy, chelo

Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Erich Kunzel

21.00

Giuseppe Valentini

Concerto grosso en la menor, op.7, Nº11

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111

Evgeny Kissin, piano

Georg Friedrich Handel

“Scherza infida!”, de la ópera Ariodante

Lorraine Hunt, mezzosoprano

Orquesta Barroca de Friburgo / Nicholas McGegan

22.00

Johannes Brahms

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.77

Lisa Batiashvili, violin

La Orquesta Estatal de Dresde / Christian Thielemann

Ignaz Pleyel

Cuarteto para cuerdas en Si bemol mayor, op.2, Nº5

Cuarteto Enso

23.00

Carlos Guastavino

Sonata para clarinete y piano

Florent Héau, clarinete

Marcela Roggeri, piano

Franz Berwald

Sinfonía Nº4 en Mi bemol mayor

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Johann Sebastian Bach

Concierto para dos violines y orquesta en re menor, BWV 1043

Janos Rolla, violín; Kálmán Kostyál, violín

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla



