Programación Sábado 18 de Abril

00.00
Trasnoche Jazz
Brandon Woody
Real love, part one
Never gonna run away
Barbie Martinez
Get out of town
When sunny gets blue
The end of a love affair
Nubiyan Twist
Threads
Chasing shadows
Michel Petrucciani y Niels Orsted Pedersen
Round midnight
Sammy Davis Jr
The lady is a tramp
My funny Valentine
But not for me
01.00
La Trasnoche Clásica
Camille Saint-Saëns
Sonata para oboe y piano en Re mayor, op.166
Olivier Doise, oboe;
Alexandre Tharaud, piano
Béla Bartók
Para niños, vol.1
Zoltán Kocsis, piano
Piotr Ilich Chaikovsky
Variaciones sobre un tema rococó para chelo y orquesta, op.33
Mstislav Rostropovich, chelo
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa
Francesco Geminiani
Concerto grosso en sol menor, op.3, Nº2, H.74
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Joao Pernambuco
Choro
Leo Brouwer
Música incidental campesina
Leo Brouwer - Víctor Pellegrini, dúo de guitarras
Claude Debussy
Tres baladas de François Villon, L.119
Udo Reinemann, barítono;
Theodor Paraskivesko, piano
Ludwig van Beethoven
Trío Nº2 en Sol mayor, op.1, Nº2
Trío Beaux Arts
Bedrich Smetana
Polca de la ópera La novia vendida
Orquesta del Festival de Londres / Alfred Scholtz
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº27 en Si bemol mayor, K.595
Maria João Pires, piano
Orquesta de Cámara de Lausana / Armin Jordan
Robert Schumann
Canción de la noche, op.96, Nº1
Arribo y partida, op.90, Nº3
Paul Eswood, contratenor;
Nicholas McGegan, piano
Johann Sebastian Bach
Suite para chelo Nº2 en re menor, BWV 1008
Lynn Harrell, chelo
Max Reger
Cuatro poemas sinfónicos sobre pinturas de Arnold Böcklin, op.128
Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Neeme Järvi
Domenico Scarlatti
Sonata en si menor, K.377 (arreglo para guitarra)
Gergely Sárközy, guitarra
Gabriel Fauré
Quinteto con piano Nº1 en do menor, op.89
Maureen Jones, piano
Quinteto Fauré de Roma
Guillaume Dumanoir
Suite del ballet de Estocolmo
Les Concerts des Nations / Jordi Savall
Saverio Mercadante
Concierto para flauta y orquesta Nº2 en mi menor, op.57
Jean-Pierre Rampal, flauta
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Johannes Brahms
Sonata para viola y piano Nº1 en fa menor, op.120, Nº1
Lars Anders Tomter, viola;
Leif Ove Andsnes, piano
Franz Liszt
Prometeo, poema sinfónico Nº5, S.99
Orquesta Sinfónica de Budapest / Árpád Joó
George Enescu
Suite para piano Nº3, op.18, "Piezas impromptu"
Aurora Ienei, piano
Richard Heuberger
Vals de la opereta El baile de la ópera
Orquesta Sinfónica de Viena / Robert Stolz
07.00
Momentos Musicales
Ludwig van Beethoven
Fidelio, obertura op.72b
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis
Johann Nepomuk Hummel
Concierto para trompeta y orquesta en Mi mayor
Hakan Hardenberger, trompeta
Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner
Frédéric Chopin
Selección de valses, op.18 y op.34
Nikita Magaloff, piano
Georg Philipp Telemann
Sonata para oboe y continuo en sol menor
Han de Vries, oboe
Wouter Möller, chelo barroco;
Bob Van Asperen, clave
08.00
Felix Mendelssohn
Cuarteto Nº6 en fa menor, op.80
Cuarteto Melos
George Frederick Pinto (inglés, 1785-1806)
Sonata para piano en do menor
Ian Hobson, piano
Mauro Giuliani
“Las aventuras del amor”, diez valses para dúo de guitarras, op.116
Stefano Cardi y Andrea Orsi, guitarras
09.00
Paul Hindemith
Música de Concierto para orquesta de vientos, op.41
Ensamble de vientos Eastman / Donald Hunsberger
Johann Sebastian Bach
Obertura para clave en el estilo francés en si menor, Catálogo Bach 831
Glenn Gould, piano
Malcolm Arnold
Concierto para dos violines y orquesta de cuerdas, op.77
Alberto Lysy y Sophia Reuter, violines
Camerata Lysy de Gstaad / Yehudi Menuhin
10.00
Johannes Brahms
Sinfonía Nº2 en Re mayor, op.73
Staatskapelle de Berlin / Daniel Barenboim
Camille Saint-Saëns
Fantasía para violín y arpa en La mayor, op.124
Kenneth Sillito, violín
Skaila Kanga, arpa
11.00
Va Pensiero (Claudio Zin)
12.00
Josef Suk
Serenata para cuerdas en Mi bemol mayor, op.6
Camerata Bern / Thomas Füri
Sergei Rachmaninov
Cuatro etudes tableaux, op.33 y op.39
Murray Perahia, piano
Antonio Vivaldi
Concierto para fagot y orquesta en Do mayor, R.467
Peter Whelan, fagot
Orquesta La Serenissima / Adrian Chandler
13.00
Una Hora, un Artista
Hoy: el Cuarteto Hagen
14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)
19.00
Música para Bailar
Louis Couperin
“Gallarda”, de la Suite para clave en Fa mayor
Jacques Ogg, clave
Hugo Alfvén
“Sarabanda”, de la música incidental para Gustavo II Adolfo
Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Stig Westerberg
Alfredo Casella
“Giga”, de Once piezas infantiles para piano
Ivo Bartoli, piano
Alexander Glazunov
“Gran vals”, del primer acto del ballet Raymonda, op.57
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi
Mozart Camargo Guarnieri
“Danza salvaje”, de Tres danzas para orquesta
Orquesta Sinfónica Nacional Simón Bolívar de Venezuela / MaximianoValdés
Pintín Castellanos
La puñalada
Baltazar Benítez, .guitarra
Alfredo Marcucci, bandoneón
Anton Arensky
“La bailarina”, Suite N°2 para dos pianos, “Siluetas”
Stephen Coombs e Ian Munro, piano
Richard Mills
“Presto”, de Danzas de la costa
Orquesta Sinfónica de Tasmania / Richard Mills
Robert de Visée
“Courante”, de la Suite para tiorba en la menor
Xavier Díaz-Latorre, tiorba
Sándor Veress
“Dobbantús” de Cuatro danzas transilvanas
Camerata Bern / Thomas Zehtmair
Aram Jachaturian
“Danza de una muchacha egipcia”, del ballet Espartaco
Orquesta Sinfónica del Estado de San Petersburgo / André Anichanov
John Hartmann
Polca de Arbuckle
Sergei Nakariakov, trompeta
Alexander Markovich, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Contradanza en Si bemol mayor, K.123
Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky
Alexander Tansman
“Óberek”, de la Suite in modo polonico, para guitarra
Alain Prévost, guitarra
Carl Nielsen
“Danza india”, de la Suite Aladino
Orquesta Sinfónica de San Francisco / Herbert Blomstedt
Gioachino Rossini
La danza. Tarantella napolitana (arreglo de . L. Zetilberger)
I Salonisti
Aaron Copland
“Vals del sábado a la noche”, del ballet Rodeo
Orquesta Sinfónica de Detroit / Antal Dorati
Alberto Ginastera
“Danza del gaucho matrero”, de Tres danzas argentinas, op.2
Mirian Conti, piano
20.00
Momentos Musicales
Carl Philipp Emanuel Bach
Sinfonía Hamburgo Nº2 en Si bemol mayor
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Louise Farrenc
Sexteto para piano y vientos en do menor, op.40
Ensamble de Cámara Ambache
Jacques Offenbach
Gran concierto para chelo y orquesta en Sol mayor, "Concierto Militar"
Ofra Harnoy, chelo
Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Erich Kunzel
21.00
Giuseppe Valentini
Concerto grosso en la menor, op.7, Nº11
Collegium Musicum 90 / Simon Standage
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111
Evgeny Kissin, piano
Georg Friedrich Handel
“Scherza infida!”, de la ópera Ariodante
Lorraine Hunt, mezzosoprano
Orquesta Barroca de Friburgo / Nicholas McGegan
22.00
Johannes Brahms
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.77
Lisa Batiashvili, violin
La Orquesta Estatal de Dresde / Christian Thielemann
Ignaz Pleyel
Cuarteto para cuerdas en Si bemol mayor, op.2, Nº5
Cuarteto Enso
23.00
Carlos Guastavino
Sonata para clarinete y piano
Florent Héau, clarinete
Marcela Roggeri, piano
Franz Berwald
Sinfonía Nº4 en Mi bemol mayor
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi
Johann Sebastian Bach
Concierto para dos violines y orquesta en re menor, BWV 1043
Janos Rolla, violín; Kálmán Kostyál, violín
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla