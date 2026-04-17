PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

17/04/2026

Programación Sábado 18 de Abril

00.00
Trasnoche Jazz

Brandon Woody
Real love, part one
Never gonna run away

Barbie Martinez
Get out of town
When sunny gets blue
The end of a love affair

Nubiyan Twist
Threads
Chasing shadows

Michel Petrucciani y Niels Orsted Pedersen
Round midnight

Sammy Davis Jr
The lady is a tramp
My funny Valentine
But not for me

01.00
La Trasnoche Clásica

Camille Saint-Saëns
Sonata para oboe y piano en Re mayor, op.166
Olivier Doise, oboe;
Alexandre Tharaud, piano

Béla Bartók
Para niños, vol.1
Zoltán Kocsis, piano

Piotr Ilich Chaikovsky
Variaciones sobre un tema rococó para chelo y orquesta, op.33
Mstislav Rostropovich, chelo
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Francesco Geminiani
Concerto grosso en sol menor, op.3, Nº2, H.74
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Joao Pernambuco
Choro
Leo Brouwer
Música incidental campesina
Leo Brouwer - Víctor Pellegrini, dúo de guitarras

Claude Debussy
Tres baladas de François Villon, L.119
Udo Reinemann, barítono;
Theodor Paraskivesko, piano

Ludwig van Beethoven
Trío Nº2 en Sol mayor, op.1, Nº2
Trío Beaux Arts

Bedrich Smetana
Polca de la ópera La novia vendida
Orquesta del Festival de Londres / Alfred Scholtz

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº27 en Si bemol mayor, K.595
Maria João Pires, piano
Orquesta de Cámara de Lausana / Armin Jordan

Robert Schumann
Canción de la noche, op.96, Nº1
Arribo y partida, op.90, Nº3
Paul Eswood, contratenor;
Nicholas McGegan, piano

Johann Sebastian Bach
Suite para chelo Nº2 en re menor, BWV 1008
Lynn Harrell, chelo

Max Reger
Cuatro poemas sinfónicos sobre pinturas de Arnold Böcklin, op.128
Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Neeme Järvi

Domenico Scarlatti
Sonata en si menor, K.377 (arreglo para guitarra)
Gergely Sárközy, guitarra

Gabriel Fauré
Quinteto con piano Nº1 en do menor, op.89
Maureen Jones, piano
Quinteto Fauré de Roma

Guillaume Dumanoir
Suite del ballet de Estocolmo
Les Concerts des Nations / Jordi Savall

Saverio Mercadante
Concierto para flauta y orquesta Nº2 en mi menor, op.57
Jean-Pierre Rampal, flauta
I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Johannes Brahms
Sonata para viola y piano Nº1 en fa menor, op.120, Nº1
Lars Anders Tomter, viola;
Leif Ove Andsnes, piano

Franz Liszt
Prometeo, poema sinfónico Nº5, S.99
Orquesta Sinfónica de Budapest / Árpád Joó

George Enescu
Suite para piano Nº3, op.18, "Piezas impromptu"
Aurora Ienei, piano

Richard Heuberger
Vals de la opereta El baile de la ópera
Orquesta Sinfónica de Viena / Robert Stolz

07.00
Momentos Musicales

Ludwig van Beethoven
Fidelio, obertura op.72b
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

Johann Nepomuk Hummel
Concierto para trompeta y orquesta en Mi mayor
Hakan Hardenberger, trompeta
Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

Frédéric Chopin
Selección de valses, op.18 y op.34
Nikita Magaloff, piano

Georg Philipp Telemann
Sonata para oboe y continuo en sol menor
Han de Vries, oboe
Wouter Möller, chelo barroco;
Bob Van Asperen, clave

08.00

Felix Mendelssohn
Cuarteto Nº6 en fa menor, op.80
Cuarteto Melos

George Frederick Pinto (inglés, 1785-1806)
Sonata para piano en do menor
Ian Hobson, piano

Mauro Giuliani
“Las aventuras del amor”, diez valses para dúo de guitarras, op.116
Stefano Cardi y Andrea Orsi, guitarras

09.00

Paul Hindemith
Música de Concierto para orquesta de vientos, op.41
Ensamble de vientos Eastman / Donald Hunsberger

Johann Sebastian Bach
Obertura para clave en el estilo francés en si menor, Catálogo Bach 831
Glenn Gould, piano

Malcolm Arnold
Concierto para dos violines y orquesta de cuerdas, op.77
Alberto Lysy y Sophia Reuter, violines
Camerata Lysy de Gstaad / Yehudi Menuhin

10.00

Johannes Brahms
Sinfonía Nº2 en Re mayor, op.73
Staatskapelle de Berlin / Daniel Barenboim

Camille Saint-Saëns
Fantasía para violín y arpa en La mayor, op.124
Kenneth Sillito, violín
Skaila Kanga, arpa

11.00
Va Pensiero (Claudio Zin)

12.00

Josef Suk
Serenata para cuerdas en Mi bemol mayor, op.6
Camerata Bern / Thomas Füri

Sergei Rachmaninov
Cuatro etudes tableaux, op.33 y op.39
Murray Perahia, piano

Antonio Vivaldi
Concierto para fagot y orquesta en Do mayor, R.467
Peter Whelan, fagot
Orquesta La Serenissima / Adrian Chandler

13.00
Una Hora, un Artista

Hoy: el Cuarteto Hagen 

14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00
Música para Bailar

Louis Couperin
“Gallarda”, de la Suite para clave en Fa mayor
Jacques Ogg, clave

Hugo Alfvén
“Sarabanda”, de la música incidental para Gustavo II Adolfo
Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Stig Westerberg

Alfredo Casella
“Giga”, de Once piezas infantiles para piano
Ivo Bartoli, piano

Alexander Glazunov
“Gran vals”, del primer acto del ballet Raymonda, op.57
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Mozart Camargo Guarnieri
“Danza salvaje”, de Tres danzas para orquesta
Orquesta Sinfónica Nacional Simón Bolívar de Venezuela / MaximianoValdés

Pintín Castellanos
La puñalada
Baltazar Benítez, .guitarra
Alfredo Marcucci, bandoneón

Anton Arensky
“La bailarina”, Suite N°2 para dos pianos, “Siluetas”
Stephen Coombs e Ian Munro, piano

Richard Mills
“Presto”, de Danzas de la costa
Orquesta Sinfónica de Tasmania / Richard Mills

Robert de Visée
“Courante”, de la Suite para tiorba en la menor
Xavier Díaz-Latorre, tiorba

Sándor Veress
“Dobbantús” de Cuatro danzas transilvanas
Camerata Bern / Thomas Zehtmair

Aram Jachaturian
“Danza de una muchacha egipcia”, del ballet Espartaco
Orquesta Sinfónica del Estado de San Petersburgo / André Anichanov

John Hartmann
Polca de Arbuckle
Sergei Nakariakov, trompeta
Alexander Markovich, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Contradanza en Si bemol mayor, K.123
Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky

Alexander Tansman
“Óberek”, de la Suite in modo polonico, para guitarra
Alain Prévost, guitarra

Carl Nielsen
“Danza india”, de la Suite Aladino
Orquesta Sinfónica de San Francisco / Herbert Blomstedt

Gioachino Rossini
La danza. Tarantella napolitana (arreglo de . L. Zetilberger)
I Salonisti

Aaron Copland
“Vals del sábado a la noche”, del ballet Rodeo
Orquesta Sinfónica de Detroit / Antal Dorati

Alberto Ginastera
“Danza del gaucho matrero”, de Tres danzas argentinas, op.2
Mirian Conti, piano

20.00
Momentos Musicales

Carl Philipp Emanuel Bach
Sinfonía Hamburgo Nº2 en Si bemol mayor
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Louise Farrenc
Sexteto para piano y vientos en do menor, op.40
Ensamble de Cámara Ambache

Jacques Offenbach
Gran concierto para chelo y orquesta en Sol mayor, "Concierto Militar"
Ofra Harnoy, chelo
Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Erich Kunzel

21.00

Giuseppe Valentini
Concerto grosso en la menor, op.7, Nº11
Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111
Evgeny Kissin, piano

Georg Friedrich Handel
“Scherza infida!”, de la ópera Ariodante
Lorraine Hunt, mezzosoprano
Orquesta Barroca de Friburgo / Nicholas McGegan

22.00
Johannes Brahms
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.77
Lisa Batiashvili, violin
La Orquesta Estatal de Dresde / Christian Thielemann

Ignaz Pleyel
Cuarteto para cuerdas en Si bemol mayor, op.2, Nº5
Cuarteto Enso

23.00

Carlos Guastavino
Sonata para clarinete y piano
Florent Héau, clarinete
Marcela Roggeri, piano

Franz Berwald
Sinfonía Nº4 en Mi bemol mayor
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Johann Sebastian Bach
Concierto para dos violines y orquesta en re menor, BWV 1043
Janos Rolla, violín; Kálmán Kostyál, violín
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla