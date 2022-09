Programación Sábado 17 de Septiembre

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

Bobby Hutcherson y Joey DeFrancesco

Hey Harold

Montara

Polly Gibbons

Tenderly

Miss Celie’s blues

Almost like being in love

Clear Path Ensemble

Solar eclipse

Drumatix

Absolvo

Buck Clayton y Buddy Tate

Birdland Betty

Laura Fygi

Our love is here to stay

When I fall in love

Stormy weather

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

03.00

Franz Schubert

Sinfonía Nº3 en Re mayor, D.200

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Robert Schumann

Estudios sinfónicos para piano, op.13

Alfred Brendel, piano

Arnold Bax

Balada del Norte Nº3, para orquesta. Preludio para una ocasión solemne

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Benedetto Marcello

Sonata para flauta dulce y continuo Nº8 en re menor

René Clemencic, flauta dulce;

Vilmos Stadler, flauta dulce bajo;

Christiane Jaccottet, clave

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Mi bemol mayor, K.364

Itzhak Perlman, violín;

Pinchas Zukerman, viola

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

Sergei Rachmaninov

Concierto para piano y orquesta Nº3 en re menor, op.30

Katia Buniatishvilil, piano

Orquesta Filarmónica de la República Checa / Paavo Järvi

César Franck

Sonata para violín y piano en La mayor, M.8 (arr. para chelo y piano de Delsart)

Truls Mörk, chelo;

Hakon Austbö, piano

Johannes Brahms

Amor y primavera I op.3, Nº2

Amor y primavera II op.3, Nº3

Olaf Bar, barítono;

Geoffrey Parsons, piano

Paul Dukas

Sinfonía en Do mayor

Orquesta de la Suisse Romande / Armin Jordan

Francis Poulenc

Tema variado

Pascal Rogé, piano

07.00

Momentos Musicales

Franz Liszt

Rapsodia húngara para piano Nº15 en la menor, S.244, Nº18: "Marcha Rakoczy" (transcripción para orquesta)

Orquesta Estatal de Hungría / Gyula Németh

Jean-Philippe Rameau

Selección de « Los paladines »

Orquesta de la Era del Iluminismo / Gustav Leonhardt

Carl Maria von Weber

Allegro de la Sinfonía Nº2 en Do mayor

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Thomas Arne

Obertura Nº2 en La mayor, de Ocho oberturas a ocho partes

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Joseph Haydn

Vivace de la Sinfonía Nº87 en La mayor

Cappella Coloniensis / Ulf Björlin

John Ireland

Marcha épica

Orquesta Sinfónica de Londres / Richard Hickox

Albert Lortzing

Obertura de la ópera “El armero”

Orquesta Sinfónica de la Radio de Checoslovaquia / Alfred Walter

Georges Bizet

Selección de la Suite de La Arlesiana Nº2

Orquesta Sinfónica de la Radio de Ljubljana / Anton Nanut

Ludwig van Beethoven

Selección de las Once bagatelas para piano, op.119

Jean-François Heisser, piano

Jacques Offenbach

Oberturas de la ópera Orfeo en los infiernos

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Leonard Bernstein

Tres episodios de danza del musical On the town

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Gioachino Rossini

Oberturas de la ópera “El barbero de Sevilla”

Orquesta Filarmónica de Plovdiv / Rouslan Raychev

Ernesto Lecuona

- La comparsa

- Danza negra

- … Y la negra bailaba!

Beatriz Balzi, piano

Luigi Boccherini

Sinfonía en Re mayor, G.490

Cantilena / Adrian Shepherd

Henryk Wieniawski

Polonesa brillante para violín y piano, op.21, Nº1

Vadim Repin, piano

Alexander Markovich, piano

09.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

10.00

Desde Aquí (Asociación Argentina de Compositores)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Laura Novoa)

20.00

Complemento musical

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)