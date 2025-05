Programación Sábado 17 de Mayo

00.00

Trasnoche Jazz

Lee Morgan

Zip code

Growing pains

Nori

Wildfire

Crash and burn

Undertow

Ezra Collective

Palm wine

Expensive

Gary Burton y Paul Bley

You don’t know what love is

Anita O’Day

I could write a book

Bewitched, bothered and bewildered

To keep my love alive

01.00

La Trasnoche Clásica

Mijail Glinka

Variaciones sobre melodías escocesas

Valery Kamishov, piano

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta y clave en si menor, BWV 1030

Marc Beaucoudray, flauta:

William Christie, clave

Sergei Prokofiev

Obertura sobre temas hebreos, op.34 (versión original)

Solistas de Berlín

Carl Nielsen

Quinteto de cuerdas en Sol mayor FS.5

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº10 en Sol mayor, op.96

Isaac Stern, violín;

Eugene Istomin, piano

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº4 en La mayor, op.90, "Italiana"

Orquesta de Cámara de Europa / Yannick Nézet-Séguin

Angelo Ragazzi

Sonata a cuatro para violín y orquesta en Sol mayor, op.1, Nº6

Andrés Gabetta, violín

Cappella Gabetta / Andrés Gabetta

César Franck

Preludio, aria y final

Dominique Cornil, piano

Dmitri Shostakovich

Sinfonía Nº9 en Mi bemol mayor, op.70

Orquesta Filarmónica de Viena / Georg Solti

Dietrich Buxtehude

Nimm Von Uns, Herr, Du Treuer Gott, BuxWV 207, cantata

Capella Antiqua Nova / Facundo Agudín

Robert Schumann

Escenas del bosque para piano, op.82

Claudio Arrau, piano

Louis Spohr

Sinfonía Nº10 en Mi bemol mayor, WoO 8

Orquesta de la Suiza Italiana / Howard Shelley

Pablo Sarasate

Aires gitanos para violín y orquesta en do menor, op.20

Helmut Zacharias, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Ferenc Fricsay

Franz Lachner

Quinteto de vientos Nº2 en Mi bemol mayor

Ensamble Viena-Berlín

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº15 en Fa mayor, K.533/494

Mitsuko Uchida, piano

Amy Beach

Trío en la menor, op.150

Elizabeth Layton, violín;

Naomi Butterworth, chelo;

Diana Ambache, piano

Antonio Caldara

Fragmentos del oratorio Maddalena ai piedi di Cristo

María Cristina Kiehr, soprano;

Andreas Scholl, contratenor;

Bernarda Fink, mezosoprano

Orquesta de la Schola Cantorum Basiliensis / René Jacobs

Bedrich Smetana

Mi Patria. El Moldava

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Claude Debussy

Doce estudios para piano, L.136, (selección, Nº7, Nº8, Nº9, Nº10, Nº11, Nº12)

Maurizio Pollini, piano

07.00

Momentos Musicales

Bedrich Smetana

Obertura de la ópera “Libuse”

Orquesta Filarmónica de Praga / Libor Pesek

Franz Berwald

Trío Nº1 en Mi bemol mayor

András Kiss, violín

Csaba Onczay, chelo

Ilonya Prunyi, piano

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para flauta y bajo continuo en La mayor, op.2, Nº7

Wilbert Hazelzet, flauta

Richte van der Meer, chelo barroco

Ton Koopman, clave

Julius Fučik

Leyendas del Danubio, vals, op.233

Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Neumann

08.00



Joseph Haydn

Cuarteto Nº3 en Re mayor, op.1, Nº3

Cuarteto Tátrai

William Bolcom (pianista y compositor estadounidense, nacido en 1938)

Sonata para violín y piano Nº1

Solomia Soroka, violín

Arthur Greene, piano

Marc-Antoine Charpentier

Cántico en honor a San Ludovico, rey de Galia

Bernadette Degelin y Dominque Mols, sopranos

David James, contratenor

Jan Caals, tenor

Kurt Widmer, bajo

Coro Cantabile Gent

Orquesta Musica Polyphonica / Louis Devos

09.00



Eduard Napravnik (compositor y director checo, 1839-1916)

Concierto sinfónico para piano y orquesta en la menor, op.27

Evgeny Soifertis, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Alexander Titov

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto para cuerdas Nº2 en do menor, K.406

Arthur Grumiax y Arpad Gérecz, violines

Georges Janzer y Max Lesueur, violas

Eva Czako, chelo

10.00

Kenneth Fuchs

“Silencio en nuestra tierra”, poema sinfónico

Sinfonia of London / John Wilson

Franz Schubert

Sonata para piano en La mayor, Deutsch 664

Javier Perianes, piano

Sergei Vasilenko (compositor y pedagogo ruso, 1872-1956)

Concierto para trompeta y orquesta en do menor, op.113

Reinhold Friedrich, trompeta

Orquesta Sinfónica de Gotinga, Alemania / Christoph Mathias Muller

11.00



Ludwig van Beethoven

Sonata para corno y piano en Fa mayor, op.17

Justin Sharp, corno

Peter Josza, piano

Charles Villiers Stanford

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.74

Anthony Marwood, violín

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

12.00



Igor Stravinsky

Sinfonía en tres movimientos

Orquesta Nacional de Escocia / Alexander Gibson

Michael Haydn (hermano de Joseph Haydn, que vivió entre 1737 y

1806)

Divertimento para viola, chelo y contrabajo en Mi bemol mayor

Helmut Löchel, viola

Rolf Döhler, chelo

Barbara Sanderling, contrabajo

Percy Grainger

“El poder de Roma y el Corazón Cristiano”, poema sinfónico

Orquesta Filarmónica de La BBC / Richard Hickox

13.00

Una Hora, un Artista

Hoy: Les Arts Florissants

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

Música para Bailar

John Adams

El hoedown de Hilary

Hulary Hahn, violín

Cory Smythe, piano

Sergei Prokofiev

“Danza de las doncellas”, del ballet La flor de piedra, op.126

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Walter Niemann

“Danza de la geisha”, de la suite para piano Japón, op.89

Norigo Ogawa, piano

Jean-Philippe Rameau

“Passepieds”, de la ópera-ballet Las fiestas de Hebe

Orquesta del Siglo XVIII / Frans Brüggen

Mili Balakirev

Tarantella, para piano

Danny Driver, piano

Wolfgang Camargo Guarnieri

Encantamiento

Orquesta Sinfónica Nacional de Venezuela Simón Bolívar / Maximiano Valdés

Héctor Berlioz

“Minué de los fuegos fatuos”, de La condenación de Fausto

Orquesta Sinfónica de Baltimore / David Zinman

Luis Milici

Danza de las ñustas

Alicia Correas, piano

Carl Nielsen

“Danza hindú”, de la música incidental para Aladino

Orquesta Sinfónica de San Francisco / Herbert Blonstedt

Anthony Holborne

Gallarda

Hopkinson Smith, laúd

Eduard Tubin

“Danza de los setos”, de Danzas estonias

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

Antonio Salieri

“Minué”, de la Sinfonía del onomástico

Mozart London Players / Matthias Bamert

Gerónimo Giménez

Intermedio de la zarzuela La boda de Luis Alonso

Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt

20.00

Momentos Musicales