Programación Sábado 17 de Febrero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

Amy Beach

Trío op.150

Trío Neave

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº30 en Mi mayor, op.109

Alexandre Tharaud, piano

Joseph Timmer

Concierto para violín y orquesta en Si bemol mayor

Andrés Gabetta, violín

Cappella Gabetta / Andrés Gabetta

Robert Schumann

Sinfonía Nº4 en re menor, op.120

Orquesta Filarmónica de Berlín / Wilhelm Furtwängler

Gustav Mahler

Canciones del cuerno mágico de la juventud. "¿Quién inventó esta pequeña canción?" y "La vida en la tierra"

Jessye Norman, soprano;

Geoffrey Parsons, piano

Bohuslav Martinu

Cuatro madrigales para oboe, clarinete y fagot

Robin Canter, oboe;

David Campbell, clarinete;

Graham Sheen, fagot

Johannes Brahms

Quinteto con piano en fa menor, op.34

Maurizio Pollini, piano

Cuarteto Italiano

Claudio Monteverdi

Confitebor tibi Domine

Les Arts Florissants / William Christie

Piotr Ilich Chaikovsky

Sonata para piano en do sostenido menor, op.80

Emil Gilels, piano

Johan Svendsen

Sinfonía N°2 en Si bemol mayor, op.15

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Malcolm Arnold

Cuarteto con oboe, op.61

The Nash Ensemble

Thomas Lupo

Tres arias-fantasías a 3

The Parley of instruments / Peter Holman

Leopold Kozeluch

Sinfonía concertante en Mi bemol mayor

Werner Genuit, piano;

Akashi Ochi, mandolina;

Siegfried Goethel, trompeta;

Walter Meuter, contrabajo

Consortium Classicum; Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown

Alexandre Tansman

Variaciones sobre un tema de Scriabin

Alain Prévost, guitarra

Georges Bizet

La Arlesiana, suite Nº1

Orquesta Filarmónica de Budapest / János Sándor

Johannes Brahms

Sonata para piano Nº3 en fa menor, op.5

Grigory Sokolov, piano

Wilhelm Stenhammar

Cuarteto Nº2 en do menor, op.14

Cuarteto de Copenhague

Darius Milhaud

Saudades do Brazil, op.67 (selección)

Orquesta Nacional de Francia / Leonard Bernstein

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº5 en Sol mayor BWV 829

András Schiff, piano

07.00

Música de Verano

Jacques Offenbach

Obertura de La Bella Helena

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert Von Karajan

Francesco Zappa (compositor y chelista italo-holandés, 1737 - 1786)

Sinfonía en Si bemol mayor, "Con chelo”

Ensamble Atalanta Fugiens / Vanni Moretto

Edvard Grieg

Escenas de la vida campestre, op.19

Eva Knardahl, piano

Gioacchino Rossini

Sonata para cuerdas Nº4 en Si bemol mayor

Orquesta de Cámara de Leningrado / Eduard Serov

08.00



Sergei Prokofiev

Sonata para violín y piano Nº2 en Re mayor, op.94a

Shlomó Mintz, violín

Yefim Bronfman, piano

Richard Strauss

“Don Juan”, poema sinfónico sobre textos de Nikolaus Lenau, op.20

Orquesta Filarmónica de Munich / Valery Gergiev

Francois Couperin

Concierto para oboe y bajo continuo Nº5

Ensamble Couperin



09.00



Wilhelm Friedemann Bach

Concierto para clave, cuerdas y bajo continuo en mi menor

Cyprien Katsaris, piano

Orquesta de Cámara del Festival de Echternach / Yoon Lee



Anton Arensky

Variaciones para orquesta de cuerdas sobre un tema de Chaikovsky, op.35a

Orquesta Sinfónica de Londres / Antal Dorati

Wilhelm Stenhammar (compositor sueco, 1871-1927)

Seis canciones

Anne Sofie von Otter, mezzosoprano

Bengt Forsberg, piano

10.00

Stephen Goss (compositor y guitarrista galés, nacido en 1964)

“The Albeniz Concerto”, concierto para guitarra y orquesta sobre música para piano de Isaac Albéniz

Xuefei Yang, guitarra

Orquesta Sinfónica de Barcelona / Eiji Oue

Johann Baptist Vanhal

Sinfonía en Do mayor

Nicolaus Esterhazy Sinfonía / Uwe Grodd

Johannes Brahms

Souvenir de Rusia, para piano a cuatro manos

Dúo Crommelynck, piano a 4 manos

11.00

Henryk Wieniawski

Concierto para violín y orquesta en Nº1 fa sostenido menor, op.14

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Seiji Ozawa

Jacques Ibert

Divertimento para orquesta

Orquesta Sinfónica de la BBC / James Loughran

Giovanni Battista Pergolesi

Concierto para dos claves y orquesta de cuerdas en Do mayor

Emer Buckley, clave;

Claudio Scimone, clave

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

12.00

Johannes Brahms

Sonata para violín y piano Nº1 en Sol mayor, op.78

Henryk Szeryng, violín;

Artur Rubinstein, piano

Niels Gade

Sinfonía Nº5 en re menor, op.25

Roland Pöntinen, piano

Sinfonietta de Estocolmo / Neeme Järvi

13.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Do mayor, K.548

Trío Beaux Arts

Richard Strauss

Concierto para oboe y pequeña orquesta en Re mayor

Heinz Holliger, oboe

Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Michael Gielen

Franz Schubert

Impromptu para piano en do menor, D.899, Nº1

Maria João Pires, piano

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard

19.00

Música de Verano

Carl Maria von Weber

Trío para flauta, chelo y piano en sol menor, op.63

Aurèle Nicolet, flauta

Rocco Filippini, chelo

Bruno Canino, piano

Anton Arensky

Concierto para piano en Fa mayor, op.2

Alexei Cherkassov, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de la Unión Soviética / Alexander Alexeev

Dietrich Buxtehude

Sonata para violín y bajo continuo en Re mayor, op.2, Nº2, BuxWV 260

Cuarteto Purcell

20.00

George Antheil (1900 – 1959)

Sinfonía N°5

Orquesta Filarmónica de la BBC / John Storgårds

Antonio Lotti (1665-1740)

Giuramento amoroso

Roberta Invernizzi, soprano

Sonia Prina, contralto

Ensamble Claudiana / Luca Pianca

Henryk Wieniawski

Concierto para violín y orquesta Nº2 en re menor, op.22

Gil Shaham, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / Lawrence Foster

21.00

Franz Schubert

Sonata para piano en La mayor, D.664

Javier Perianes, piano

Albert Roussel

Concierto para pequeña orquesta, op.34

Ensamble Orquestal de París / David Stern

22.00

Georg Philipp Telemann

Obertura para oboe, trompeta, cuerdas y bajo continuo de la segunda parte de la colección “Tafelmusik”

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Heitor Villa-Lobos

Trío para oboe, clarinete y fagot

Neil Black, oboe

Thea King, clarinete

Robin O'Neill, fagot

Ralph Vaughan Williams

Fantasía sobre melodías folclóricas de Sussex

Julian Lloyd Webber, chelo

Orquesta Philharmonia / Vernon Handley

23.00

Música para Bailar

Rodion Shchedrin

Selección de la música del ballet Ana Karénina (1971)

Orquesta del Teatro de Bolshoi / Yuri Simonov