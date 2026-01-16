PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

16/01/2026

Programación Sábado 17 de Enero

00.00
La Trasnoche Clásica

Francis Poulenc
Sonata para chelo y piano
Truls Mörk, chelo;
Hakon Austbö, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Andante y cinco variaciones para piano a cuatro manos en Sol mayor, K.501
Martha Argerich - Stephen Kovacevich, piano a 4 manos

Jean-Marie Leclair
Sonata para dos violines en Fa mayor, op.3, Nº4
Dominique D'Arco, Raymond D'Arco, violines

Franz von Suppé
Poeta y aldeano. Obertura
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Johannes Brahms
Variaciones sobre un tema de Paganini para piano, op.35 (Libros I y II)
Jean-Yves Thibaudet, piano

Carl Reinecke
Concierto para flauta y orquesta en Re mayor, op.283
Aurèle Nicolet, flauta
Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Franz Schubert
Trío Nº2 en Mi bemol, D.929
Trío Beaux Arts

Sergei Rachmaninov
La isla de los muertos, op.29
Orquesta de Filadelfia / Charles Dutoit

Fernando Sor
Estudio para guitarra en La mayor, op.6 Nº6
Estudio para guitarra en La mayor, op.6 Nº12
Estudio para guitarra en Mi mayor, op.31 Nº23
Frank Bungarten, guitarra

Ludwig van Beethoven
Cuarteto Nº7 en Fa mayor, op.59, Nº1, "Razumovsky Nº1"
Cuarteto Juilliard

Claude Debussy
Suite bergamasque, L.75
Tamás Vásáry, piano

Louis Ferdinand
Nocturno, op.8
Miembros de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín

Robert Schumann
Cuarteto en Fa mayor, op.41, Nº2
Cuarteto Melos

Piotr Ilich Chaikovsky
Variaciones sobre un tema rococó para chelo y orquesta, op.33
Mstislav Rostropovich, chelo
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Richard Strauss
Sonata para piano en si menor, op.5
Glenn Gould, piano

Henry Word
Fantasía sobre canciones marinas británicas
Orquesta Sinfónica de la BBC / James Loughran

Jean-Christophe Naudot
Sonata en trío en Do mayor
Mandel Quartet

William Byrd
O Lord, make Thy servant Elizabeth the Queen
Coro de la Capilla Real de la Torre de Londres / John Williams

Erik Satie
Tres Gnossiennes
Angela Brownridge, piano

Franz Schubert
Trío Nº1 en Si bemol mayor, op.99, D.898
Trío Beaux Arts

07.00
Momentos Musicales

Felix Mendelssohn
Obertura Las Hébridas, op.26
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Antonio Vivaldi
Concierto para violín y orquesta en mi menor, op.4, Nº2
Simon Standage, violín
The English Concert / Trevor Pinnock

Robert Schumann
Escenas del bosque, op.82 (1839)
Claudio Arrau, piano

Charles Griffes
Tres poemas de Fiona McLeod
Barbara Quintiliani, soprano
Orquesta Filarmónica de Búfalo / Joann Falletta

08.00

Joseph Haydn
Concierto para piano y orquesta Nº4 en Sol mayor
Marc-André Hamelin, piano
Ensamble Los violines del Rey / Bernard Labadie

Alexander Glazunov
Vals de concierto Nº2, en Fa mayor, op.51
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Arnold Bax
Trío en Si bemol mayor
Trío Gould

09.00

Antonín Dvorák
Cuarteto Nº12 en Fa mayor, op.96, "Americano"
Cuarteto Hagen

Christoph Graupner
Obertura en la menor
Orquesta L'arpa festante / Ríen Voskuilen

10.00

Frédéric Chopin
Concierto para piano y orquesta Nº2 en fa menor, op.21
Jan Lisiecki, piano
Sinfonia Varsovia / Howard Shelley

Nicolò Paganini
Sonata para violín y guitarra Nº10
Moshé Hammer, violín
Norbert Kraft, guitarra

George Butterworth
“Al pie del sauce verde”, idilio para pequeña orquesta
Sinfonietta de Bournemouth / Norman del Mar

11.00

Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto para clarinete y cuerdas en La mayor, K.581
Béla Kovács, clarinete
Cuarteto Tátrai

Erich Wolfgang Korngold
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.35
Gil Shaham, violín
Orquesta Sinfónica de Londres / André Prévin

12.00

Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111
Evgeny Kissin, piano
Grabación realizada en vivo en el Festival de Verbier del año 2013

François Couperin
Concierto Nº6 de la serie Les Goûts-réünis
Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wentz

Mili Balakirev
“En Bohemia”, obertura sobre temas checos
Orquesta Sinfónica de Singapur / Chooy Hoey

13.00
Una Hora, un Artista

Hoy: John Eliot Gardiner

14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00
Música de Verano