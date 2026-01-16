Programación Sábado 17 de Enero

00.00
La Trasnoche Clásica
Francis Poulenc
Sonata para chelo y piano
Truls Mörk, chelo;
Hakon Austbö, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Andante y cinco variaciones para piano a cuatro manos en Sol mayor, K.501
Martha Argerich - Stephen Kovacevich, piano a 4 manos
Jean-Marie Leclair
Sonata para dos violines en Fa mayor, op.3, Nº4
Dominique D'Arco, Raymond D'Arco, violines
Franz von Suppé
Poeta y aldeano. Obertura
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein
Johannes Brahms
Variaciones sobre un tema de Paganini para piano, op.35 (Libros I y II)
Jean-Yves Thibaudet, piano
Carl Reinecke
Concierto para flauta y orquesta en Re mayor, op.283
Aurèle Nicolet, flauta
Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur
Franz Schubert
Trío Nº2 en Mi bemol, D.929
Trío Beaux Arts
Sergei Rachmaninov
La isla de los muertos, op.29
Orquesta de Filadelfia / Charles Dutoit
Fernando Sor
Estudio para guitarra en La mayor, op.6 Nº6
Estudio para guitarra en La mayor, op.6 Nº12
Estudio para guitarra en Mi mayor, op.31 Nº23
Frank Bungarten, guitarra
Ludwig van Beethoven
Cuarteto Nº7 en Fa mayor, op.59, Nº1, "Razumovsky Nº1"
Cuarteto Juilliard
Claude Debussy
Suite bergamasque, L.75
Tamás Vásáry, piano
Louis Ferdinand
Nocturno, op.8
Miembros de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín
Robert Schumann
Cuarteto en Fa mayor, op.41, Nº2
Cuarteto Melos
Piotr Ilich Chaikovsky
Variaciones sobre un tema rococó para chelo y orquesta, op.33
Mstislav Rostropovich, chelo
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa
Richard Strauss
Sonata para piano en si menor, op.5
Glenn Gould, piano
Henry Word
Fantasía sobre canciones marinas británicas
Orquesta Sinfónica de la BBC / James Loughran
Jean-Christophe Naudot
Sonata en trío en Do mayor
Mandel Quartet
William Byrd
O Lord, make Thy servant Elizabeth the Queen
Coro de la Capilla Real de la Torre de Londres / John Williams
Erik Satie
Tres Gnossiennes
Angela Brownridge, piano
Franz Schubert
Trío Nº1 en Si bemol mayor, op.99, D.898
Trío Beaux Arts
07.00
Momentos Musicales
Felix Mendelssohn
Obertura Las Hébridas, op.26
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado
Antonio Vivaldi
Concierto para violín y orquesta en mi menor, op.4, Nº2
Simon Standage, violín
The English Concert / Trevor Pinnock
Robert Schumann
Escenas del bosque, op.82 (1839)
Claudio Arrau, piano
Charles Griffes
Tres poemas de Fiona McLeod
Barbara Quintiliani, soprano
Orquesta Filarmónica de Búfalo / Joann Falletta
08.00
Joseph Haydn
Concierto para piano y orquesta Nº4 en Sol mayor
Marc-André Hamelin, piano
Ensamble Los violines del Rey / Bernard Labadie
Alexander Glazunov
Vals de concierto Nº2, en Fa mayor, op.51
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi
Arnold Bax
Trío en Si bemol mayor
Trío Gould
09.00
Antonín Dvorák
Cuarteto Nº12 en Fa mayor, op.96, "Americano"
Cuarteto Hagen
Christoph Graupner
Obertura en la menor
Orquesta L'arpa festante / Ríen Voskuilen
10.00
Frédéric Chopin
Concierto para piano y orquesta Nº2 en fa menor, op.21
Jan Lisiecki, piano
Sinfonia Varsovia / Howard Shelley
Nicolò Paganini
Sonata para violín y guitarra Nº10
Moshé Hammer, violín
Norbert Kraft, guitarra
George Butterworth
“Al pie del sauce verde”, idilio para pequeña orquesta
Sinfonietta de Bournemouth / Norman del Mar
11.00
Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto para clarinete y cuerdas en La mayor, K.581
Béla Kovács, clarinete
Cuarteto Tátrai
Erich Wolfgang Korngold
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.35
Gil Shaham, violín
Orquesta Sinfónica de Londres / André Prévin
12.00
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111
Evgeny Kissin, piano
Grabación realizada en vivo en el Festival de Verbier del año 2013
François Couperin
Concierto Nº6 de la serie Les Goûts-réünis
Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wentz
Mili Balakirev
“En Bohemia”, obertura sobre temas checos
Orquesta Sinfónica de Singapur / Chooy Hoey
13.00
Una Hora, un Artista
Hoy: John Eliot Gardiner
14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)
19.00
Música de Verano