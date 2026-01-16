Programación Sábado 17 de Enero

00.00

La Trasnoche Clásica

Francis Poulenc

Sonata para chelo y piano

Truls Mörk, chelo;

Hakon Austbö, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Andante y cinco variaciones para piano a cuatro manos en Sol mayor, K.501

Martha Argerich - Stephen Kovacevich, piano a 4 manos

Jean-Marie Leclair

Sonata para dos violines en Fa mayor, op.3, Nº4

Dominique D'Arco, Raymond D'Arco, violines

Franz von Suppé

Poeta y aldeano. Obertura

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Johannes Brahms

Variaciones sobre un tema de Paganini para piano, op.35 (Libros I y II)

Jean-Yves Thibaudet, piano

Carl Reinecke

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor, op.283

Aurèle Nicolet, flauta

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Franz Schubert

Trío Nº2 en Mi bemol, D.929

Trío Beaux Arts

Sergei Rachmaninov

La isla de los muertos, op.29

Orquesta de Filadelfia / Charles Dutoit

Fernando Sor

Estudio para guitarra en La mayor, op.6 Nº6

Estudio para guitarra en La mayor, op.6 Nº12

Estudio para guitarra en Mi mayor, op.31 Nº23

Frank Bungarten, guitarra

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº7 en Fa mayor, op.59, Nº1, "Razumovsky Nº1"

Cuarteto Juilliard

Claude Debussy

Suite bergamasque, L.75

Tamás Vásáry, piano

Louis Ferdinand

Nocturno, op.8

Miembros de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín

Robert Schumann

Cuarteto en Fa mayor, op.41, Nº2

Cuarteto Melos

Piotr Ilich Chaikovsky

Variaciones sobre un tema rococó para chelo y orquesta, op.33

Mstislav Rostropovich, chelo

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Richard Strauss

Sonata para piano en si menor, op.5

Glenn Gould, piano

Henry Word

Fantasía sobre canciones marinas británicas

Orquesta Sinfónica de la BBC / James Loughran

Jean-Christophe Naudot

Sonata en trío en Do mayor

Mandel Quartet

William Byrd

O Lord, make Thy servant Elizabeth the Queen

Coro de la Capilla Real de la Torre de Londres / John Williams

Erik Satie

Tres Gnossiennes

Angela Brownridge, piano

Franz Schubert

Trío Nº1 en Si bemol mayor, op.99, D.898

Trío Beaux Arts

07.00

Momentos Musicales

Felix Mendelssohn

Obertura Las Hébridas, op.26

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en mi menor, op.4, Nº2

Simon Standage, violín

The English Concert / Trevor Pinnock

Robert Schumann

Escenas del bosque, op.82 (1839)

Claudio Arrau, piano

Charles Griffes

Tres poemas de Fiona McLeod

Barbara Quintiliani, soprano

Orquesta Filarmónica de Búfalo / Joann Falletta

08.00



Joseph Haydn

Concierto para piano y orquesta Nº4 en Sol mayor

Marc-André Hamelin, piano

Ensamble Los violines del Rey / Bernard Labadie

Alexander Glazunov

Vals de concierto Nº2, en Fa mayor, op.51

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Arnold Bax

Trío en Si bemol mayor

Trío Gould

09.00



Antonín Dvorák

Cuarteto Nº12 en Fa mayor, op.96, "Americano"

Cuarteto Hagen

Christoph Graupner

Obertura en la menor

Orquesta L'arpa festante / Ríen Voskuilen

10.00

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº2 en fa menor, op.21

Jan Lisiecki, piano

Sinfonia Varsovia / Howard Shelley

Nicolò Paganini

Sonata para violín y guitarra Nº10

Moshé Hammer, violín

Norbert Kraft, guitarra

George Butterworth

“Al pie del sauce verde”, idilio para pequeña orquesta

Sinfonietta de Bournemouth / Norman del Mar

11.00



Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto para clarinete y cuerdas en La mayor, K.581

Béla Kovács, clarinete

Cuarteto Tátrai

Erich Wolfgang Korngold

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.35

Gil Shaham, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / André Prévin

12.00

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111

Evgeny Kissin, piano

Grabación realizada en vivo en el Festival de Verbier del año 2013

François Couperin

Concierto Nº6 de la serie Les Goûts-réünis

Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wentz

Mili Balakirev

“En Bohemia”, obertura sobre temas checos

Orquesta Sinfónica de Singapur / Chooy Hoey

13.00

Una Hora, un Artista

Hoy: John Eliot Gardiner

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

Música de Verano