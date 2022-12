Programación Sábado 17 de Diciembre

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

Steve Davis

Can’t complain

Think on me

Paul Jost

Blackbird

No Moe

The touch of your lips

Dominic Miller

Bicycle

Saint Vincent

Alan Broadbent Trio

Crazeology

317 East 32nd street

Catherine Russell

Alone together

You can't pull the wool over my eyes

You turned the tables on me

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

03.00

Henry Purcell

Suite en Sol mayor

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Gabriel Fauré

Quinteto con piano Nº2 en do menor, op.115

Quinteto Fauré de Roma

Robert Schumann

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.54

Maurizio Pollini, piano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Gaspard Fritz

Sinfonía en Fa mayor, op.6, Nº5

La Stagione Frankfurt / Michael Schneider

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº6 en mi bemol menor, op.111

Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa

Franz Schubert

Sonata para piano en Si bemol mayor, D.960

Claudio Arrau, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Allegro para clarinete, corno de basetto, violín, viola y chelo en Fa mayor, K.app.90 (580b)

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Antonin Dvorák

Romance para violín y orquesta de cámara en fa menor, op.11

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Daniel Barenboim

Heitor Villa-Lobos

Bachianas brasileiras Nº4 para piano

Cristina Ortiz, piano

Joseph Haydn

Sinfonía Nº47 en Sol mayor, Hob.I:47

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

07.00

Momentos Musicales

Antonio Salieri

Allegro maestoso del Concierto para piano y orquesta en Do mayor

Pietro Spada, piano

Philharmonia Orchestra / Pietro Spada

Jean-Philippe Rameau

Selección de « Les Boréades »

English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

Hubert Parry

Primer movimiento (Allegro) del Noneto de vientos en Si bemol mayor

Capricorn

Alessandro Scarlatti

Concerto grosso en Mi mayor

Europa Galante / Fabio Biondi

Wolfgang Amadeus Mozart

Obertura de “La flauta mágica”, K.620

Orquesta Filarmónica de Berlín / Karl Böhm

Fritz Kreisler

Penas de amor (Liebesleid)

Shlomo Mintz, violín

Clifford Benson, piano

George Gershwin

Obertura cubana

Orquesta Sinfónica de Dallas / Eduardo Mata

Johann Strauss (hijo)

Marcha para el festival del jubileo, op.396

Orquesta Cincinnati Pops / Erich Kunzel

Ferde Grofé

“Amanecer” y “Atardecer” de la “Suite Gran Cañón”

Orquesta Sinfónica de Detroit / Antal Dorati

Henry Purcell

Abdelazar o La venganza del moro, Z.570. Suite

The Parley of Instruments / Peter Holman

Joaquín Turina

Rapsodia Sinfónica, op.66

Jean-François Heisser, piano

Orquesta de Cámara de Lausanne / Jesús López-Cobos

Thomas Arne

Obertura Nº4 en Fa mayor, de Ocho oberturas a ocho partes

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Joseph Haydn

Finale-Vivace de la Sinfonía Nº87 en La mayor

Cappella Coloniensis / Ulf Björlin

Léo Delibes

Obertura de la ópera “El rey lo ha dicho”

Orquesta Sinfónica de la Radio Televisión de Luxemburgo / Louis de Froment

09.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

10.00

Desde Aquí (Asociación Argentina de Compositores)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Laura Novoa)

20.00

Complemento musical

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)