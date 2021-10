Programación Sábado 16 de Octubre

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

Funk Off

The certain doubt

A breath of fresh air

Yin and yang

Hilary Kole

The best thing for you

Sophisticated lady

It’s you or no one

Bohemian Voodoo

Adria blue

Ancient sun

Wynton y Ellis Marsalis

The very thought of you

Where or when

Sarah Vaughan

I’ll build a stairway to paradise

The man I love

Let’s call the whole thing off

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

03.00

Bohuslav Martinu

Sinfonía Nº5, H.310

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº1 en Si bemol mayor, BWV 825

Glenn Gould, piano

Camille Saint-Saëns

Romanza en Re bemol mayor, op.37

Jean-Pierre Rampal, flauta

Marielle Nordmann, arpa

Franz Schubert

Sinfonía Nº8 en si menor, D.759, "Inconclusa" (completada por Brian Newbould)

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº5 en Mi bemol mayor, op.73, "Emperador"

Vladimir Ashkenazy, piano

The Cleveland Orchestra / Vladimir Ashkenazy

Francesco Corbetta

Allemande sur la mort du Duc de Gloucester para guitarra en do menor, de La guitarre royalle

Jakob Lindberg, guitarra

Richard Strauss

Cuarteto con piano en do menor, op.13

Wolfgang Sawallisch, piano

Cuarteto Sinnhoffer

Joseph Haydn

Sinfonía Nº92 en Sol mayor, Hob:I.92, "Oxford"

Orquesta Estatal de Hungría / Ervin Lukács

George Frideric Handel

Concierto para oboe y orquesta Nº1 en Si bemol mayor, HWV 301

David Reichenberg, oboe

The English Concert / Trevor Pinnock

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº17 en Si bemol mayor, K.570

Claudio Arrau, piano

07.00

Momentos Musicales

Frédéric Chopin

Gran polonesa brillante, op.22

Sergio Tiempo, piano

Orquesta Sinfónica de Budapest / Eduardo Marturet

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en Sol mayor, op.4, Nº12, R.298

The English Concert / Trevor Pinnock

Wolfgang Amadeus Mozart

Menuetto y Alla turca de la Sonata para piano Nº11 en La mayor, K.331

Mitsuko Uchida, piano

Bedrich Smetana

La polca de Bettina

A nuestras niñas. Polca

Orquesta Filarmónica del Estado de Brno / Frantisek Jílek

Franz Liszt

Vals Mefisto Nº1, S.110/2. Baile en la taberna del pueblo

Orquesta Filarmónica de Londres / Georg Solti

Edvard Grieg

Dos melodías para orquesta de cuerdas, op.53

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

08.00

Desde Aquí

09.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)