Programación Sábado 16 de Julio

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

Doug Webb

The message

New beginning

Jo Harrop

The heart wants what the heart want

I think you’d better go

Red Mary Janes and a brand new hat

Ely

Dust

Karpouzie boogie

Rob Van Bavel Trío

Manhattan

Day dream

Denise King

Back to black

Georgia on my mind

Fly me to the moon

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

03.00

Bohuslav Martinu

Sinfonía Nº6, "Fantasías sinfónicas", H.343

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Felix Mendelssohn

Concierto para violín y orquesta en mi menor, op.64

Isaac Stern, violín

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Marc-Antoine Charpentier

Medea, H.491, suite

Les Arts Florissants / William Christie

Franz Xaver Richter

Sonata para flauta, clave y chelo en La mayor

Philippe Allain-Dupré, flauta;

Ute Petersilge, chelo;

Aline Zylberajch, clave

Gabriel Fauré

Quinteto con piano Nº2 en do menor, op.115

Quinteto Fauré de Roma

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº7 en La mayor, op.92

Orquesta de Cámara de Europa / Nikolaus Harnoncourt

Sergei Rachmaninov

Concierto para piano y orquesta Nº3 en re menor, op.30

Martha Argerich, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Riccardo Chailly

Alban Berg

Suite lírica para cuarteto

Cuarteto Alban Berg

Antonio Vivaldi

Concierto para flauta y cuerdas en Do mayor, R.443

László Czidra, flauta

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Frigyes Sándor

07.00

Momentos Musicales

Wolfgang Amadeus Mozart

Obertura de “Lucio Silla”

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Leopold Hager

Franz Schubert

Fantasía para piano en Do mayor, D.760, “Fantasía del caminante”

Bruno Gelber, piano

Fortunato Celleri

Sinfonía Nº6 en Si bemol mayor

Atalanta Fugiens / Vanni Moretto

Hilda Herrera

-Huesuda

-Zamba del fiero

Hilda Herrera, piano

Felix Mendelssohn

Allegro vivace del Quinteto de cuerdas en Si bemol mayor, op.87

Academy Chamber Ensamble

Nicolai Rimsky-Korsakov

Tres piezas para piano, op.15

Laura Oppedisano, piano

François Couperin

Concierto Real Nº5

Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wentz

Gioachino Rossini

Obertura de “Ricciardo e Zoraide”

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Antonio Vivaldi

Concierto para cuerdas y continuo en Sol mayor, R.151, "Alla rustica"

La Serenísima / Adrian Chandler

Antonio Salieri

Obertura de 'Falstaff, ossia Le tre burle'

London Mozart Players / Matthias Bamert

Felix Mendelssohn

Allegro assai de la Sonata para chelo y piano Nº2 en Re mayor, op.58

Martin Ostertag, chelo

Roland Keller, piano

Edward Elgar

Cinco intermezzi para quinteto de vientos

Ensamble Athenas

09.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

10.00

Desde Aquí (Asociación Argentina de Compositores)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)