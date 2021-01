Programación Sábado 16 de Enero

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

Bud Shank

Theme

Softly, as in a morning sunrise

Jive at five

Joanna Eden

A night in Tunisia

Miss Otis regrets

Let’s stay together

The Jazzinvaders y Lonnie Smith

Nelson

Mellow mood

Mel Powell

Anything goes

When a woman loves a man

Hallelujah

Allan Harris

Walkin’ my baby back home

The very thought of you / It’s only a paper moon

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

03.00

Jacques Offenbach

Obertura de Orfeo en los infiernos (arr. Carl Binder)

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

César Franck

Cuarteto en Re mayor

Cuarteto Bessler-Reis

Ralph Vaughan Williams

Rapsodia de Norfolk Nº1 en mi menor

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

George Frideric Handel

Concierto para oboe y orquesta Nº3 en sol menor, HWV 287

David Reichenberg, oboe

The English Concert / Trevor Pinnock

Edvard Grieg

Modos, op.73

Eva Knardahl, piano

Arnold Bax

From Dusk Till Down. Desde el ocaso hasta el amanecer. Música de ballet

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thompson

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para violín y orquesta Nº1 en Si bemol mayor, K.207

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Viena/ James Levine

Dmitri Shostakovich

Concierto para piano, trompeta y cuerdas Nº1 en do menor, op.35

Evgeny Kissin, piano

Vassili Kan, trompeta

Moscow Virtuosi/ Vladimir Spivakov

Carl Maria von Weber

Concierto para clarinete y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, op.74

Sabine Meyer, clarinete

Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt

Antonio Vivaldi

Concierto para viola d’amore, guitarra y orquesta en re menor, R.540

Norbert Blume, viola d’amore

Eduardo Fernández, guitarra

Orquesta de Cámara Inglesa / George Malcolm

Johannes Brahms

Sinfonía Nº3 en Fa mayor, op.90

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Coro Ernst Senfl

Joseph Haydn

Concierto para piano y orquesta Nº11 en Re mayor, Hob.XVIII:11

Evgeny Kissin, piano

Moscow Virtuosi / Vladimir Spivakov

07.00

Momentos Musicales

Johann Strauss (hijo)

Dos valses:

– La vienesa, vals op.144

– Aceleraciones, vals op.234

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº36 en Do mayor, Hob.XVI:21

Liubov Timofeieva, piano

Nicolò Paganini

Tercer movimiento del Concierto para violín y orquesta Nº1 en Re mayor, op.6

Hilary Hahn, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Eiji Oue

Ludwig van Beethoven

Once danzas para siete instrumentos, WoO 17

Capella Istropolitana / Oliver Dohnányi

Felix Mendelssohn

Canción sin palabras, op.67, Nº4 “La hilandera”

András Schiff, piano

08.00

Desde Aquí (Guillermo Zalcman)

09.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)