Programación Sábado 16 de Agosto

00.00

Trasnoche Jazz

Preservation Hall Jazz Band

That’s it !

Yellow moon

Sugar plum

Hildegunn Gjedrem

What will I do

The end of the beginning

Nocturnal

Marito Marques

Alone

Grant Green

I remember you

You stepped out of a dream

Liane Carroll

Only the lonely

Here’s to life

You’ve changed

01.00

La Trasnoche Clásica

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº2 en fa menor, op.21

Maria João Pires, piano

Orquesta Nacional de la Ópera de Monte Carlo / Armin Jordan

Anna Bon di Venezia

Trío para dos flautas y bajo continuo en re menor, op.3, Nº3

Sabine Dreier, flauta traversa;

Peter Spohr, flauta traversa;

Rhoda Patrick, fagot;

Tatjana Geiger, clave

Benjamin Britten

Passacaglia de la ópera Peter Grimes, op.33b

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Antonin Dvořák

Rusalka. Canción a la luna

Lucia Popp, soprano

Orquesta de la Radio de Munich / Stefan Soltesz

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº 10 en Mi bemol mayor, op.74, "Arpas"

Cuarteto Juilliard

Carl Stamitz

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Peter-Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber

Kurt Weill

Suite de La ópera de los tres centavos

The Atlantic Sinfonietta / Andrew Schenck

Johann Kaspar Mertz

Fantasía húngara, op.65, Nº1, de Tres piezas, op.65

Lásló Szendrey-Karper, guitarra

Carl Reinecke

Trío para clarinete, viola y piano en La mayor, op.264

Ulf Rodenhäuser, clarinete;

Hermann Voss, viola;

Helmut Deutsch, piano

Maurice Ravel

Gaspard de la nuit, M.55

Martha Argerich, piano

Claudio Monteverdi

Magnificat

Jill Gome y Felicity Palmer, sopranos;

James Bowman, contratenor; Robert Tear y Philip Langridge, tenores;

John Shirley-Quirk, barítono;

Michael Rippon, bajo

Orquesta Monteverdi / John Eliot Gardiner

Coro Monteverdi

Edward Elgar

Serenata para cuerdas en mi menor, op.20

Camerata Bern / Thomas Füri

Vincenzo Bellini

Concierto para oboe y orquesta en Mi bemol mayor

Roger Lord, oboe

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Johannes Brahms

Sinfonía Nº4 en mi menor, op.98

Orquesta de Filadelfia / Riccardo Muti

Alexander Glazunov

Tres estudios para piano, op.31

Tatjana Franová, piano

Michel Richard Delalande

Primer capricho o Capricho de Villers-Cotterets

Orqeusta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Sol mayor, K.496

Trío Beaux Arts

George Frideric Handel

Ariodante, HWV 33. "Scherza infida"

Franco Fagioli, contratenor

Il Pomo d'Oro / Zefira Valova

07.00

Momentos Musicales

Franz Schreker

Preludio al Acto I de la ópera “Los estigmatizados”

National Philharmonic Orchestra / Kurt Adler

Claude Debussy

Pour le piano

Philippe Entremont, piano

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y bajo continuo en Fa mayor, op.1, Nro.12

Trío Locatelli

Edward Elgar

Introducción y allegro para cuerdas, op.47

Orquesta de Cámara Orpheus

08.00



Albert Roussel

Concierto para piano y orquesta en Sol mayor, op.36

Alexandre Tharaud, piano

Ensamble Orquestal de París / David Stern

Erik Satie

Cuatro gnossiennes. Transcripción para guitarra de diez cuerdas.

Pierre Laniau, guitarra

Alexander Borodin

Sinfonía Nº2 en si menor, op.5

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca de Bratislava / Stepehn Gunzenhauser

09.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento para orquesta Nº15 en Si bemol mayor, K.287

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Agostino Steffani (italiano, 1654-1728)

“Sperate in Deo”, motete

Nuria Rial y Yetzabel Arias Fernandez, sopranos

Salvo Vitale, bajo

Coro de la Radio y Televisión de Suiza

Ensamble I Barocchisti / Diego Fasolis

10.00

Max Bruch

Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88

Giovanni Punzi, clarinete

Eva Katrine Dalsgaard, viola

Orquesta Filarmónica de Copenhague / Vincenzo Milletari

Samuel Barber

Tres piezas para piano: Nocturno en homenaje a John Field, Balada e Interludio

Leon McCawley, piano

Bohuslav Martinu

Cuarteto para cuerdas Nº2

Cuarteto Martinu

11.00

William Walton

Concierto para chelo y orquesta

Raphael Wallfisch, chelo

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Alamiro Giampieri (compositor y clarinetista italiano, 1893-1963)

El Carnaval de Venecia

Emma Johnson, clarinete

Gordon Back, piano

Hector Berlioz

Tristia, tres piezas para coro y orquesta, op.18

Coro Monteverdi

Orquesta Revolucionaria y Romántica / John Elliot Gardiner

12.00

Ludwig van Beethoven

Septeto para violín, viola, chelo, contrabajo, clarinete, corno y fagot en Mi mayor, op.20

Ensamble Walter Boeykens

Manuel Gómez Carrillo (compositor argentino, 1883-1968)

Rapsodia santiagueña

Inés Gómez Carrillo (hija del compositor), piano

13.00

Una Hora, un Artista

Hoy: Emmanuel Pahud

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

Música para Bailar

Johannes Brahms

Danza húngara N°17 en fa sostenido menor (orquestación de Dvořák)

Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado

Darius Milhaud

“Polca”, de la suite para dos pianos Los sueños, op.237b

Stephen Cooms y Arthur Pizarro, piano

Henry Purcell

“Danza de la mariposa” y “Danza de la silla”, de la semi-ópera Dioclesiano

The English Concert / Trevor Pinnock

Léon Boëlmann

“Minué gótico”, de la Suite gótica para órgano, op.25

Christian Blohn, órgano

Igor Stravinsky

“Galop”, de la Suite N°2 para pequeña orquesta

Orquesta de Cámara Orpheus

Ignacio Cervantes

Seis danzas cubanas, para piano

Polly Ferman, piano

Heinrich Ignaz Biber

“Canario”, “Giga” y “Pollicinello”, de la Suite N°4 de la colección Harmonia Artificioso.Ariosa

The Rare Fruits Council

Wolfgang Amadeus Mozart

“Menuetto”, cuarto movimiento de la Gran partita para trece instrumentos de viento en Si bemol Mayor, K.361

Zurich Philharmonia / Nikolaus Harnoncurt

John Dowland

Pavana

Nigel North, laúd

Charles Gounod

“Las nubianas. Vals”, de la música de ballet de la ópera Fausto

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Luis de Briceño

Danza del hacha

Le Poème Harmonique / Vincent Dumestre

Erwin Schulhoff

“En tiempo de foxtrot”, de Cinco pintorescas para piano

Tomáš Víšek, piano

George Frideric Handel

“Alla hornpipe”, de la Suite N°2 en Re Mayor, de Música acuática

The English Concert / Trevor Pinnock

Francisco Mignone

Congada (versión para piano)

Marcel Worms, Piano

Aram Jachaturián

“Variación de Aegina y Bacanal”, del ballet Espartaco

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Kirill Karabits

20.00

Momentos Musicales

Johann Sebastian Bach

Magnificat en Re mayor, BWV243

Hildegard Heichele y Helrun Gardow, sopranos

Paul Esswood, contratenor

Kurt Equiluz, tenor

Robert Holl, bajo

Niños Cantores de Viena

Coro Viennensis

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Francis Poulenc

Trío para oboe, fagot y piano

Olivier Doise, oboe

Laurent Lafèvre, fagot

Alexandre Tharaud, piano

Nicolai Rimsky-Korsakov

La Gran Pascua Rusa, obertura para gran orquesta op.36

Orquesta Filarmónica de Londres / José Serebrier

Henryk Wieniawski

Concierto para violín y orquesta Nº1 en fa sostenido menor, op.14

Gil Shaham, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / Lawrence Foster

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº11 en La mayor, K.331

Mitsuko Uchida, piano

Barbara Strozzi (1619-1677)

“Mi fa rider la speranza”

Igor Stravinsky

Suite del ballet Pulcinella

Orquesta de Cámara Orpheus

Constantino Gaito (compositor argentino: 1878 – 1945)

Cuarteto de cuerdas N°1, op.23

Cuarteto Sarastro

Georg Philipp Telemann

Sonata para flauta, violín y bajo continuo en si menor

Ensamble Bassorilievi

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Nº2 en do menor, op.17, "Pequeña Rusia"

Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Vassily Petrenko

Rebecca Clarke (compositora británica: 1886 – 1979)

Sonata para viola y piano

Soo-Min Lee, viola

Hyo-Sum Lim, piano