Programación Sábado 16 de Agosto

00.00
Trasnoche Jazz
Preservation Hall Jazz Band
That’s it !
Yellow moon
Sugar plum
Hildegunn Gjedrem
What will I do
The end of the beginning
Nocturnal
Marito Marques
Alone
Grant Green
I remember you
You stepped out of a dream
Liane Carroll
Only the lonely
Here’s to life
You’ve changed
01.00
La Trasnoche Clásica
Frédéric Chopin
Concierto para piano y orquesta Nº2 en fa menor, op.21
Maria João Pires, piano
Orquesta Nacional de la Ópera de Monte Carlo / Armin Jordan
Anna Bon di Venezia
Trío para dos flautas y bajo continuo en re menor, op.3, Nº3
Sabine Dreier, flauta traversa;
Peter Spohr, flauta traversa;
Rhoda Patrick, fagot;
Tatjana Geiger, clave
Benjamin Britten
Passacaglia de la ópera Peter Grimes, op.33b
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein
Antonin Dvořák
Rusalka. Canción a la luna
Lucia Popp, soprano
Orquesta de la Radio de Munich / Stefan Soltesz
Ludwig van Beethoven
Cuarteto Nº 10 en Mi bemol mayor, op.74, "Arpas"
Cuarteto Juilliard
Carl Stamitz
Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor
Peter-Lukas Graf, flauta
Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber
Kurt Weill
Suite de La ópera de los tres centavos
The Atlantic Sinfonietta / Andrew Schenck
Johann Kaspar Mertz
Fantasía húngara, op.65, Nº1, de Tres piezas, op.65
Lásló Szendrey-Karper, guitarra
Carl Reinecke
Trío para clarinete, viola y piano en La mayor, op.264
Ulf Rodenhäuser, clarinete;
Hermann Voss, viola;
Helmut Deutsch, piano
Maurice Ravel
Gaspard de la nuit, M.55
Martha Argerich, piano
Claudio Monteverdi
Magnificat
Jill Gome y Felicity Palmer, sopranos;
James Bowman, contratenor; Robert Tear y Philip Langridge, tenores;
John Shirley-Quirk, barítono;
Michael Rippon, bajo
Orquesta Monteverdi / John Eliot Gardiner
Coro Monteverdi
Edward Elgar
Serenata para cuerdas en mi menor, op.20
Camerata Bern / Thomas Füri
Vincenzo Bellini
Concierto para oboe y orquesta en Mi bemol mayor
Roger Lord, oboe
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
Johannes Brahms
Sinfonía Nº4 en mi menor, op.98
Orquesta de Filadelfia / Riccardo Muti
Alexander Glazunov
Tres estudios para piano, op.31
Tatjana Franová, piano
Michel Richard Delalande
Primer capricho o Capricho de Villers-Cotterets
Orqeusta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard
Wolfgang Amadeus Mozart
Trío en Sol mayor, K.496
Trío Beaux Arts
George Frideric Handel
Ariodante, HWV 33. "Scherza infida"
Franco Fagioli, contratenor
Il Pomo d'Oro / Zefira Valova
07.00
Momentos Musicales
Franz Schreker
Preludio al Acto I de la ópera “Los estigmatizados”
National Philharmonic Orchestra / Kurt Adler
Claude Debussy
Pour le piano
Philippe Entremont, piano
Giuseppe Tartini
Sonata para violín y bajo continuo en Fa mayor, op.1, Nro.12
Trío Locatelli
Edward Elgar
Introducción y allegro para cuerdas, op.47
Orquesta de Cámara Orpheus
08.00
Albert Roussel
Concierto para piano y orquesta en Sol mayor, op.36
Alexandre Tharaud, piano
Ensamble Orquestal de París / David Stern
Erik Satie
Cuatro gnossiennes. Transcripción para guitarra de diez cuerdas.
Pierre Laniau, guitarra
Alexander Borodin
Sinfonía Nº2 en si menor, op.5
Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca de Bratislava / Stepehn Gunzenhauser
09.00
Wolfgang Amadeus Mozart
Divertimento para orquesta Nº15 en Si bemol mayor, K.287
Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
Agostino Steffani (italiano, 1654-1728)
“Sperate in Deo”, motete
Nuria Rial y Yetzabel Arias Fernandez, sopranos
Salvo Vitale, bajo
Coro de la Radio y Televisión de Suiza
Ensamble I Barocchisti / Diego Fasolis
10.00
Max Bruch
Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88
Giovanni Punzi, clarinete
Eva Katrine Dalsgaard, viola
Orquesta Filarmónica de Copenhague / Vincenzo Milletari
Samuel Barber
Tres piezas para piano: Nocturno en homenaje a John Field, Balada e Interludio
Leon McCawley, piano
Bohuslav Martinu
Cuarteto para cuerdas Nº2
Cuarteto Martinu
11.00
William Walton
Concierto para chelo y orquesta
Raphael Wallfisch, chelo
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson
Alamiro Giampieri (compositor y clarinetista italiano, 1893-1963)
El Carnaval de Venecia
Emma Johnson, clarinete
Gordon Back, piano
Hector Berlioz
Tristia, tres piezas para coro y orquesta, op.18
Coro Monteverdi
Orquesta Revolucionaria y Romántica / John Elliot Gardiner
12.00
Ludwig van Beethoven
Septeto para violín, viola, chelo, contrabajo, clarinete, corno y fagot en Mi mayor, op.20
Ensamble Walter Boeykens
Manuel Gómez Carrillo (compositor argentino, 1883-1968)
Rapsodia santiagueña
Inés Gómez Carrillo (hija del compositor), piano
13.00
Una Hora, un Artista
Hoy: Emmanuel Pahud
14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)
19.00
Música para Bailar
Johannes Brahms
Danza húngara N°17 en fa sostenido menor (orquestación de Dvořák)
Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado
Darius Milhaud
“Polca”, de la suite para dos pianos Los sueños, op.237b
Stephen Cooms y Arthur Pizarro, piano
Henry Purcell
“Danza de la mariposa” y “Danza de la silla”, de la semi-ópera Dioclesiano
The English Concert / Trevor Pinnock
Léon Boëlmann
“Minué gótico”, de la Suite gótica para órgano, op.25
Christian Blohn, órgano
Igor Stravinsky
“Galop”, de la Suite N°2 para pequeña orquesta
Orquesta de Cámara Orpheus
Ignacio Cervantes
Seis danzas cubanas, para piano
Polly Ferman, piano
Heinrich Ignaz Biber
“Canario”, “Giga” y “Pollicinello”, de la Suite N°4 de la colección Harmonia Artificioso.Ariosa
The Rare Fruits Council
Wolfgang Amadeus Mozart
“Menuetto”, cuarto movimiento de la Gran partita para trece instrumentos de viento en Si bemol Mayor, K.361
Zurich Philharmonia / Nikolaus Harnoncurt
John Dowland
Pavana
Nigel North, laúd
Charles Gounod
“Las nubianas. Vals”, de la música de ballet de la ópera Fausto
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa
Luis de Briceño
Danza del hacha
Le Poème Harmonique / Vincent Dumestre
Erwin Schulhoff
“En tiempo de foxtrot”, de Cinco pintorescas para piano
Tomáš Víšek, piano
George Frideric Handel
“Alla hornpipe”, de la Suite N°2 en Re Mayor, de Música acuática
The English Concert / Trevor Pinnock
Francisco Mignone
Congada (versión para piano)
Marcel Worms, Piano
Aram Jachaturián
“Variación de Aegina y Bacanal”, del ballet Espartaco
Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Kirill Karabits
20.00
Momentos Musicales
Johann Sebastian Bach
Magnificat en Re mayor, BWV243
Hildegard Heichele y Helrun Gardow, sopranos
Paul Esswood, contratenor
Kurt Equiluz, tenor
Robert Holl, bajo
Niños Cantores de Viena
Coro Viennensis
Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt
Francis Poulenc
Trío para oboe, fagot y piano
Olivier Doise, oboe
Laurent Lafèvre, fagot
Alexandre Tharaud, piano
Nicolai Rimsky-Korsakov
La Gran Pascua Rusa, obertura para gran orquesta op.36
Orquesta Filarmónica de Londres / José Serebrier
Henryk Wieniawski
Concierto para violín y orquesta Nº1 en fa sostenido menor, op.14
Gil Shaham, violín
Orquesta Sinfónica de Londres / Lawrence Foster
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº11 en La mayor, K.331
Mitsuko Uchida, piano
Barbara Strozzi (1619-1677)
“Mi fa rider la speranza”
Igor Stravinsky
Suite del ballet Pulcinella
Orquesta de Cámara Orpheus
Constantino Gaito (compositor argentino: 1878 – 1945)
Cuarteto de cuerdas N°1, op.23
Cuarteto Sarastro
Georg Philipp Telemann
Sonata para flauta, violín y bajo continuo en si menor
Ensamble Bassorilievi
Piotr Ilich Chaikovsky
Sinfonía Nº2 en do menor, op.17, "Pequeña Rusia"
Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Vassily Petrenko
Rebecca Clarke (compositora británica: 1886 – 1979)
Sonata para viola y piano
Soo-Min Lee, viola
Hyo-Sum Lim, piano