PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

15/08/2025

Programación Sábado 16 de Agosto

00.00
Trasnoche Jazz

Preservation Hall Jazz Band
That’s it !
Yellow moon
Sugar plum

Hildegunn Gjedrem
What will I do
The end of the beginning
Nocturnal

Marito Marques
Alone

Grant Green
I remember you
You stepped out of a dream

Liane Carroll
Only the lonely
Here’s to life
You’ve changed

01.00
La Trasnoche Clásica

Frédéric Chopin
Concierto para piano y orquesta Nº2 en fa menor, op.21
Maria João Pires, piano
Orquesta Nacional de la Ópera de Monte Carlo / Armin Jordan

Anna Bon di Venezia
Trío para dos flautas y bajo continuo en re menor, op.3, Nº3
Sabine Dreier, flauta traversa;
Peter Spohr, flauta traversa;
Rhoda Patrick, fagot;
Tatjana Geiger, clave

Benjamin Britten
Passacaglia de la ópera Peter Grimes, op.33b
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Antonin Dvořák
Rusalka. Canción a la luna
Lucia Popp, soprano
Orquesta de la Radio de Munich / Stefan Soltesz

Ludwig van Beethoven
Cuarteto Nº 10 en Mi bemol mayor, op.74, "Arpas"
Cuarteto Juilliard

Carl Stamitz
Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor
Peter-Lukas Graf, flauta
Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber

Kurt Weill
Suite de La ópera de los tres centavos
The Atlantic Sinfonietta / Andrew Schenck

Johann Kaspar Mertz
Fantasía húngara, op.65, Nº1, de Tres piezas, op.65
Lásló Szendrey-Karper, guitarra

Carl Reinecke
Trío para clarinete, viola y piano en La mayor, op.264
Ulf Rodenhäuser, clarinete;
Hermann Voss, viola;
Helmut Deutsch, piano

Maurice Ravel
Gaspard de la nuit, M.55
Martha Argerich, piano

Claudio Monteverdi
Magnificat
Jill Gome y Felicity Palmer, sopranos;
James Bowman, contratenor; Robert Tear y Philip Langridge, tenores;
John Shirley-Quirk, barítono;
Michael Rippon, bajo
Orquesta Monteverdi / John Eliot Gardiner
Coro Monteverdi

Edward Elgar
Serenata para cuerdas en mi menor, op.20
Camerata Bern / Thomas Füri

Vincenzo Bellini
Concierto para oboe y orquesta en Mi bemol mayor
Roger Lord, oboe
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Johannes Brahms
Sinfonía Nº4 en mi menor, op.98
Orquesta de Filadelfia / Riccardo Muti

Alexander Glazunov
Tres estudios para piano, op.31
Tatjana Franová, piano

Michel Richard Delalande
Primer capricho o Capricho de Villers-Cotterets
Orqeusta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

Wolfgang Amadeus Mozart
Trío en Sol mayor, K.496
Trío Beaux Arts

George Frideric Handel
Ariodante, HWV 33. "Scherza infida"
Franco Fagioli, contratenor
Il Pomo d'Oro / Zefira Valova

07.00
Momentos Musicales

Franz Schreker
Preludio al Acto I de la ópera “Los estigmatizados”
National Philharmonic Orchestra / Kurt Adler

Claude Debussy
Pour le piano
Philippe Entremont, piano

Giuseppe Tartini
Sonata para violín y bajo continuo en Fa mayor, op.1, Nro.12
Trío Locatelli

Edward Elgar
Introducción y allegro para cuerdas, op.47
Orquesta de Cámara Orpheus

08.00

Albert Roussel
Concierto para piano y orquesta en Sol mayor, op.36
Alexandre Tharaud, piano
Ensamble Orquestal de París / David Stern

Erik Satie
Cuatro gnossiennes. Transcripción para guitarra de diez cuerdas.
Pierre Laniau, guitarra

Alexander Borodin
Sinfonía Nº2 en si menor, op.5
Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca de Bratislava / Stepehn Gunzenhauser

09.00

Wolfgang Amadeus Mozart
Divertimento para orquesta Nº15 en Si bemol mayor, K.287
Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Agostino Steffani (italiano, 1654-1728)
“Sperate in Deo”, motete
Nuria Rial y Yetzabel Arias Fernandez, sopranos
Salvo Vitale, bajo
Coro de la Radio y Televisión de Suiza
Ensamble I Barocchisti / Diego Fasolis

10.00

Max Bruch
Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88
Giovanni Punzi, clarinete
Eva Katrine Dalsgaard, viola
Orquesta Filarmónica de Copenhague / Vincenzo Milletari

Samuel Barber
Tres piezas para piano: Nocturno en homenaje a John Field, Balada e Interludio
Leon McCawley, piano

Bohuslav Martinu
Cuarteto para cuerdas Nº2
Cuarteto Martinu

11.00

William Walton
Concierto para chelo y orquesta
Raphael Wallfisch, chelo
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Alamiro Giampieri (compositor y clarinetista italiano, 1893-1963)
El Carnaval de Venecia
Emma Johnson, clarinete
Gordon Back, piano

Hector Berlioz
Tristia, tres piezas para coro y orquesta, op.18
Coro Monteverdi
Orquesta Revolucionaria y Romántica / John Elliot Gardiner

12.00

Ludwig van Beethoven
Septeto para violín, viola, chelo, contrabajo, clarinete, corno y fagot en Mi mayor, op.20
Ensamble Walter Boeykens

Manuel Gómez Carrillo (compositor argentino, 1883-1968)
Rapsodia santiagueña
Inés Gómez Carrillo (hija del compositor), piano

13.00
Una Hora, un Artista

Hoy: Emmanuel Pahud

14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00
Música para Bailar

Johannes Brahms
Danza húngara N°17 en fa sostenido menor (orquestación de Dvořák)
Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado

Darius Milhaud
“Polca”, de la suite para dos pianos Los sueños, op.237b
Stephen Cooms y Arthur Pizarro, piano

Henry Purcell
“Danza de la mariposa” y “Danza de la silla”, de la semi-ópera Dioclesiano
The English Concert / Trevor Pinnock

Léon Boëlmann
“Minué gótico”, de la Suite gótica para órgano, op.25
Christian Blohn, órgano

Igor Stravinsky
“Galop”, de la Suite N°2 para pequeña orquesta
Orquesta de Cámara Orpheus

Ignacio Cervantes
Seis danzas cubanas, para piano
Polly Ferman, piano

Heinrich Ignaz Biber
“Canario”, “Giga” y “Pollicinello”, de la Suite N°4 de la colección Harmonia Artificioso.Ariosa
The Rare Fruits Council

Wolfgang Amadeus Mozart
“Menuetto”, cuarto movimiento de la Gran partita para trece instrumentos de viento en Si bemol Mayor, K.361
Zurich Philharmonia / Nikolaus Harnoncurt

John Dowland
Pavana
Nigel North, laúd

Charles Gounod
“Las nubianas. Vals”, de la música de ballet de la ópera Fausto
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Luis de Briceño
Danza del hacha
Le Poème Harmonique / Vincent Dumestre

Erwin Schulhoff
“En tiempo de foxtrot”, de Cinco pintorescas para piano
Tomáš Víšek, piano

George Frideric Handel
“Alla hornpipe”, de la Suite N°2 en Re Mayor, de Música acuática
The English Concert / Trevor Pinnock

Francisco Mignone
Congada (versión para piano)
Marcel Worms, Piano

Aram Jachaturián
“Variación de Aegina y Bacanal”, del ballet Espartaco
Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Kirill Karabits

20.00
Momentos Musicales

Johann Sebastian Bach
Magnificat en Re mayor, BWV243
Hildegard Heichele y Helrun Gardow, sopranos
Paul Esswood, contratenor
Kurt Equiluz, tenor
Robert Holl, bajo
Niños Cantores de Viena
Coro Viennensis
Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Francis Poulenc
Trío para oboe, fagot y piano
Olivier Doise, oboe
Laurent Lafèvre, fagot
Alexandre Tharaud, piano

Nicolai Rimsky-Korsakov
La Gran Pascua Rusa, obertura para gran orquesta op.36
Orquesta Filarmónica de Londres / José Serebrier

Henryk Wieniawski
Concierto para violín y orquesta Nº1 en fa sostenido menor, op.14
Gil Shaham, violín
Orquesta Sinfónica de Londres / Lawrence Foster

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº11 en La mayor, K.331
Mitsuko Uchida, piano

Barbara Strozzi (1619-1677)
“Mi fa rider la speranza”

Igor Stravinsky
Suite del ballet Pulcinella
Orquesta de Cámara Orpheus

Constantino Gaito (compositor argentino: 1878 – 1945)
Cuarteto de cuerdas N°1, op.23
Cuarteto Sarastro

Georg Philipp Telemann
Sonata para flauta, violín y bajo continuo en si menor
Ensamble Bassorilievi

Piotr Ilich Chaikovsky
Sinfonía Nº2 en do menor, op.17, "Pequeña Rusia"
Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Vassily Petrenko

Rebecca Clarke (compositora británica: 1886 – 1979)
Sonata para viola y piano
Soo-Min Lee, viola
Hyo-Sum Lim, piano

 