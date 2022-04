Programación Sábado 16 de Abril

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

Max Roach Plus Four

Minor trouble

It don’t mean a thing

Rigmor Gustafsson

Blind as a bat

When you make me smile

A different kind

Big Mean Sound Machine

In the name of what?

Angriest man in the world

Chet Baker

I’m getting sentimental over you

CeCe Gable

Just one of those things

No moon at all

My romance

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

03.00

Franz Schubert

Sonata para arpeggione y piano en la menor, D.821

Jean-Guihen Queyras, chelo;

Alexandre Tharaud, piano

Alexander Glazunov

Sinfonía Nº7 en Fa mayor, op.77, "Pastoral"

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Alexander Anissimov

César Franck

Cuarteto en Re mayor

Cuarteto de Praga

Johann Sebastian Bach

Selección de El Clave Bien Temperado, Libro 1, BWV 846 - 857 (primera parte)

András Schiff, piano

Ernest Chausson

Concierto para violín, piano y cuarteto de cuerdas en Re mayor, op.21

Itzhak Perlman, violín;

Jorge Bolet, piano

Cuarteto Juilliard

Antoine Dauvergne

Concierto de sinfonías a cuatro partes en Fa mayor, op.3, Nº2

Capella Coloniensis / William Christie

Georg Philipp Telemann

Suite para flauta, cuerdas y continuo en la menor

Jed Wentz, flauta

Ensamble Música ad Rhenum / Jed Wentz

07.00

Momentos Musicales

Sergei Prokofiev

Danza de los caballeros de la Suite del ballet Romeo y Julieta, op.64

Orquesta Sinfónica de Toronto / Jukka-Pekka Saraste

Ruperto Chapí

El tambor de granaderos. Preludio

Orquesta de la Comunidad de Madrid / Miguel Roa

Franz Schubert

Impromptu para piano en Si bemol mayor, op.142, D.935, Nº3

Alfred Brendel, piano

Joseph Haydn

Primer movimiento (Moderato) del Concierto para chelo y orquesta Nº1 en Do mayor, Hob.VIIb:1

Edgar Moreau, chelo

Il Pomo D'Oro / Riccardo Minasi

Claude Debussy

Menuet y Ballet de la Petite suite para piano a cuatro manos

Michel Béroff - Jean-Philippe Collard, piano a 4 manos

Bedrich Smetana

Sarka, poema sinfónico del ciclo „Mi patria“

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Václac Neumann

François Couperin

Selección de Las naciones. Ordre Nº1: La francesa

Musica ad Rhenum / Jed Wenz

Johannes Brahms

Danza húngara Nº3 en Fa mayor, WoO1, Nº3 (orquestación de Brahms)

Danza húngara Nº4 en fa sostenido menor, WoO1, Nº4 (orquestación de Paul Juon)

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Ludwig van Beethoven

Tercer movimiento (Presto) de la Sonata para piano Nº14 en do dostenido menor, op.27, Nº2, "Claro de luna"

Maria João Pires, piano

Alexander Borodin

Cuarto movimiento (Finale allegro) de la Sinfonía Nº2 en si menor, op.5

Orquesta Sinfónica del Estado de México / Enrique Bátiz

Leonard Bernstein

Obertura y escena de vals de la opereta “Candide”

Candide Pit Orchestra / Samuel Krachmalnick

Wolfgang Amadeus Mozart

Primer movimiento (Allegro moderato) del Concierto para violín y orquesta en Si bemol mayor

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Ottorino Respighi

La Boutique fantástica (sobre temas de Rossini)

Orquesta Filarmónica de Plovdiv / Rouslan Raychev

Piotr Ilich Chaikovsky

Capricho italiano, op.45

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

09.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

10.00

Desde Aquí (Asociación Argentina de Compositores)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Laura Novoa)

20.00

Complemento musical

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)