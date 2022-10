Programación Sábado 15 de Octubre

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

Hank Mobley

Bouncing with bud

52nd Street Theme

Carmen Lundy

So amazing

Rest in peace

Lonesome blue butterfly

Mathias Heise Quadrillion

Carsten Kalder

Marcus Ford

Waltz for Debbie

Someone to watch over me

What a wonderful world

Ella Fitzgerald y Oscar Peterson

Mean to me

Midnight sun

How long has this been going on?

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

03.00

Modest Mussorgsky

Jovánchina. Preludio. "Amanecer en el Río Moscú"

Orquesta Sinfónica de Londres / Georg Solti

John Jenkins

Consort para viola-lira en Do mayor, "las seis campanas"

The Parley of instruments / Peter Holman

Alberto Ginastera

Tres piezas para piano, op.6

Alfredo Corral, piano

Heitor Villa-Lobos

Concierto para guitarra y orquesta

John Williams, guitarra

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Daniel Barenboim

Claude Debussy

La caja de juguetes, L.128

Orquesta Sinfónica de Londres / Michael Tilson Thomas

Edward Elgar

Concierto para violín y orquesta en si menor, op.61

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Sinfónica de Chicago / Daniel Barenboim

07.00

Momentos Musicales

João de Sousa Carvalho

Obertura de la ópera Penélope

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

Alessandro Rolla

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor

Mario Cabrota, flauta

Orquesta de Cámara Clásica de Milán / Massimiliano Caldi

Mijail Glinka

Obertura de Ruslán y Ludmila

Orquesta Hallé / Vernon Handley

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento para cuerdas Nº1 en Re mayor, K.136

Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

Evaristo Felice Dall’Abaco

Concierto para muchos instrumentos en Re mayor, op.5, Nº6

The English Concert / Harry Bicket

Frédéric Chopin

Vals para piano Nº1 en Mi bemol mayor, op.18 "Gran vals brillante"

Dinu Lipatti, piano

Franz Liszt

Rapsodia húngara Nº3

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

Carl Philipp Emanuel Bach

Sinfonía en Sol mayor, Wq182 Nº1

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

George Gershwin

Obertura de la comedia musical “Oh, Kay!”

Orquesta Filarmónica de Buffalo / Michael Tilson Thomas

Joseph Haydn

Tercer movimiento (Finale allegro) del Concierto para chelo y orquesta Nº1 en Do mayor, Hob.VIIb:1

Jean-Guihen Queyras, chelo

Orquesta Barroca de Freiburg / Petre Müllejans

Piotr Ilich Chaikovsky

Vals de Eugenio Oneguin

Staatskapelle Dresden / Hans Vonk

Jean-Philippe Rameau

Selección de la ópera “Castor et Pollux”

English Bach Festival Baroque Orchestra / John Farncombe

Julius Fučik

-Entrada de los gladiadores, op.68

- Río Mississipi. Marcha para orquesta, op.160

Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Neumann

09.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

10.00

Desde Aquí (Asociación Argentina de Compositores)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Laura Novoa)

20.00

Complemento musical

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)