Programación Sábado 15 de Noviembre

00.00

Trasnoche Jazz

Miles Davis

Dr.Jackle

Two bass hit

Torsten Goods

Outta here

They can’t take that away from me

When loves come to town

Adriano Campagnani

Komodo

Bossa

Buddy Montgomery

Since I fell for you

The man I love

Dinah Washington

I’ve got you under my skin

No more

There is no greater love

01.00

La Trasnoche Clásica

Johannes Brahms

Sonata para chelo y piano N°1 en mi menor, op.38

Sol Gabetta, chelo;

Hélène Grimaud, piano

Johann Sebastian Bach

"Was seind das vor grosse Schlösser", quodlibet, BWV 524

Barbara Schlick, soprano;

Kai Wessel, contratenor;

Christoph Prégardien, tenor;

Klaus Mertens, bajo

Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

Darius Milhaud

Sinfonía Nº8 en Re mayor, op.362, "Rhodanienne"

Orquesta Sinfónica de la Radio de Basilea / Alun Francis

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº23 en La mayor, K.488

Stephen Kovacevich, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis

Malcolm Arnold

Tres shanties para quinteto de vientos, op.4

The Nash Ensemble

Alexander Scriabin

Sonata para piano en mi bemol menor

Bern Glemser, piano

Joseph Haydn

Sinfonía Nº49 en fa menor, Hob.I:49, "La pasión"

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

Anthony Holborne

Dos piezas para laúd

Hopkinson Smith, laúd

Henry Vieuxtemps

Concierto para violín y orquesta Nº4 en re menor, op.31

Hilary Hahn, violín

Orquesta Filarmónica de Cámara de Bremen / Paavo Järvi

Benedetto Marcello

Sonata para flauta dulce y clave en sol menor, op.2, Nº8

Academia Claudio Monteverdi de Venecia / Hans Ludwig Hirsch

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº23 en fa menor, op.57, "Appassionata"

Claudio Arrau, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Variaciones sobre un tema rococó para chelo y orquesta, op.33

Truls Mörk, chelo

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

François Couperin

Concierto Real Nº3

Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wentz

John Burton

Sonata para piano Nº1 en Re mayor

Ian Hobson, piano

Tomaso Albinoni

El nacimiento de la aurora. "Aure, andate e baciate"

Cecilia Bartoli, mezzosoprano;

Sol Gabetta, chelo

Cappella Gabetta / Andrés Gabetta

Miguel Llobet

Seis canciones catalanas

Eduardo Fernández, guitarra

Camille Saint-Saëns

Aires de ballet de la ópera Ascanio - Adagio y variación

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Robert Schumann

Papillons, op.2

Claudio Arrau, piano

Claude Debussy

Marcha escocesa sobre un tema popular, L.77 (versión orquesta)

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Sergei Rachmaninov

Trío elegíaco Nº1 en sol menor

Beaux Arts Trio

Aram Jachaturián

Espartaco, suite Nº2 op.82b. Mov.I: "Adagio de Espartaco y Frigia" (arreglo para flauta y orquesta)

James Galway, flauta

Royal Philarmonic Orchestra / Myung-Whun Chung

Felix Mendelssohn

Siete piezas características, op.7

Martin Jones, piano

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo en re menor, op.5, Nº12, "la Follia"

Convivium Ensamble

07.00

Momentos Musicales

Ludwig Van Beethoven

“Egmont”, obertura op.84

Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Georg Philipp Telemann

Suite en Si bemol mayor, "Obertura de los pueblos"

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº9 en Re mayor, K.311

Dezso Ranki, piano

Ferdinand Herold

Danza de la pandereta del Acto II del ballet “La fille mal gardée”

Orquesta del Royal Opera House de Londres / John Lanchbery

08.00

Joseph Haydn

Concierto para trompeta y orquesta en Mi bemol mayor

Maurice Murphy, trompeta

Ensamble “Consort of London” / Robert Haydon Clark

Nicolai Rimsky-Korsakov

La leyenda de la ciudad invisible de Kitezh. Suite sinfónica

Orquesta Sinfónica de la Radio de Saarbrücken / Myung-Whun Chung

César Franck

Preludio, aria y final

Dominique Cornil, piano

09.00

Heitor Villa Lobos

Cuarteto para cuerdas Nº17

Cuarteto de Brasilia

Giuseppe Tartini

Concierto para violín y orquesta en mi menor

Adrian Chandler, violín

Ensamble La Serenissima / Adrian Chandler

Robert Schumann

Obertura, scherzo y final en Mi mayor, op.52

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

10.00

Victor Herbert

Cinco piezas para chelo y cuerdas

Lynn Harrell, chelo

Academia de St.Martin in the Fields / Neville Marriner

Arnold Bax

Sonata para piano Nº4 en Sol mayor

Eric Parkin, piano

Luigi Boccherini

Sinfonía en re menor, op.37, N°3

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

11.00

Franz Schubert

Cuarteto Nº6 en Re mayor

Cuarteto Melos

Frédéric Chopin

Dos valses: op.34 Nº2 en la menor y op.64 Nº2 en do sostenido menor

Cyprien Katsaris, piano

George Frideric Handel

Sinfonía y escenas 1 y 2, de la ópera “Alcina”

Renée Fleming, soprano

Susan Graham, mezzosoprano

Natalie Dessay, soprano

Kathleen Kuhlmann, contralto

Les Arts Florissants / William Christie

12.00

Sergei Rachmaninov

Concierto para piano y orquesta Nº3 en re menor, op.30

Yuja Wang, piano

Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela / Gustavo Dudamel

Darius Milhaud

Suite provenzal, op.152d

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

13.00

Una Hora, un Artista

Hoy: Ida Haendel

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

Música para Bailar

Anónimo (siglo XIV)

Estampida real N°2, del Cancionero del rey

Ensamble Aurea Proportio

Francesco Corbetta

Corrente

Jacob Lindberg, guitarra barroca

Henry Purcell

“Danza de la silla”, de La profetisa o La historia de Dioclesiano

Le Concert des Nations / Jordi Savall

Johann Sebastian Bach

“Giga”, de la Suite en re menor para chelo solo N°2

Anner Bylsma, chelo barroco

José Pablo Moncayo

Huapango

Orquesta Sinfónica Nacional de Venezuela Simón Bolívar /

Maximiano Valdés

Kikuko Kanai

Danza de las Islas Ryūkyū

Noriko Ogawa, piano

Sergei Prokofiev

“Danza popular”, del ballet Romeo y Julieta, op.64

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Frédéric Chopin

Mazurca en si bemol mayor, op.24, N°4

Arthur Rubinstein, piano

Jean-Philippe Rameau

“Sarabanda”, de Zoroastro

Orquesta del Siglo XVIII / Frans Brüggen

Heitor Villa-Lobos

“Schottisch - Choro”, de la Suite popular brasileña, para guitarra

Julian Bream, guitarra

Johann Strauss II

Voces de primavera, op.410, vals

Orquesta Filarmónica de Viena / Willy Boskovsky

Emmanuel Chabrier

Habanera

Alain Planès, piano

Leoš Janáček

“Abrigo de piel”, N°1 de Danzas moravas

Orquesta Filarmónica de Varsovia / Antoni Witt

Igor Stravinsky

“Danza sagrada”, de La consagración de la primavera (versión 1947)

Orquesta de Cleveland / Pierre Boulez

20.00

Momentos Musicales