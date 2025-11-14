PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

14/11/2025

Programación Sábado 15 de Noviembre

00.00
Trasnoche Jazz

Miles Davis
Dr.Jackle
Two bass hit

Torsten Goods
Outta here
They can’t take that away from me
When loves come to town

Adriano Campagnani
Komodo
Bossa

Buddy Montgomery
Since I fell for you
The man I love

Dinah Washington
I’ve got you under my skin
No more
There is no greater love

01.00
La Trasnoche Clásica

Johannes Brahms
Sonata para chelo y piano N°1 en mi menor, op.38
Sol Gabetta, chelo;
Hélène Grimaud, piano

Johann Sebastian Bach
"Was seind das vor grosse Schlösser", quodlibet, BWV 524
Barbara Schlick, soprano;
Kai Wessel, contratenor;
Christoph Prégardien, tenor;
Klaus Mertens, bajo
Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

Darius Milhaud
Sinfonía Nº8 en Re mayor, op.362, "Rhodanienne"
Orquesta Sinfónica de la Radio de Basilea / Alun Francis

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº23 en La mayor, K.488
Stephen Kovacevich, piano
Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis

Malcolm Arnold
Tres shanties para quinteto de vientos, op.4
The Nash Ensemble

Alexander Scriabin
Sonata para piano en mi bemol menor
Bern Glemser, piano

Joseph Haydn
Sinfonía Nº49 en fa menor, Hob.I:49, "La pasión"
Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

Anthony Holborne
Dos piezas para laúd
Hopkinson Smith, laúd

Henry Vieuxtemps
Concierto para violín y orquesta Nº4 en re menor, op.31
Hilary Hahn, violín
Orquesta Filarmónica de Cámara de Bremen / Paavo Järvi

Benedetto Marcello
Sonata para flauta dulce y clave en sol menor, op.2, Nº8
Academia Claudio Monteverdi de Venecia / Hans Ludwig Hirsch

Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº23 en fa menor, op.57, "Appassionata"
Claudio Arrau, piano

Piotr Ilich Chaikovsky
Variaciones sobre un tema rococó para chelo y orquesta, op.33
Truls Mörk, chelo
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

François Couperin
Concierto Real Nº3
Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wentz

John Burton
Sonata para piano Nº1 en Re mayor
Ian Hobson, piano

Tomaso Albinoni
El nacimiento de la aurora. "Aure, andate e baciate"
Cecilia Bartoli, mezzosoprano;
Sol Gabetta, chelo
Cappella Gabetta / Andrés Gabetta

Miguel Llobet
Seis canciones catalanas
Eduardo Fernández, guitarra

Camille Saint-Saëns
Aires de ballet de la ópera Ascanio - Adagio y variación
Susan Milan, flauta
City of London Sinfonia / Richard Hickox

Robert Schumann
Papillons, op.2
Claudio Arrau, piano

Claude Debussy
Marcha escocesa sobre un tema popular, L.77 (versión orquesta)
Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Sergei Rachmaninov
Trío elegíaco Nº1 en sol menor
Beaux Arts Trio

Aram Jachaturián
Espartaco, suite Nº2 op.82b. Mov.I: "Adagio de Espartaco y Frigia" (arreglo para flauta y orquesta)
James Galway, flauta
Royal Philarmonic Orchestra / Myung-Whun Chung

Felix Mendelssohn
Siete piezas características, op.7
Martin Jones, piano

Arcangelo Corelli
Sonata para violín y continuo en re menor, op.5, Nº12, "la Follia"
Convivium Ensamble

07.00
Momentos Musicales

Ludwig Van Beethoven
“Egmont”, obertura op.84
Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Georg Philipp Telemann
Suite en Si bemol mayor, "Obertura de los pueblos"
Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº9 en Re mayor, K.311
Dezso Ranki, piano

Ferdinand Herold
Danza de la pandereta del Acto II del ballet “La fille mal gardée”
Orquesta del Royal Opera House de Londres / John Lanchbery

08.00

Joseph Haydn
Concierto para trompeta y orquesta en Mi bemol mayor
Maurice Murphy, trompeta
Ensamble “Consort of London” / Robert Haydon Clark

Nicolai Rimsky-Korsakov
La leyenda de la ciudad invisible de Kitezh. Suite sinfónica
Orquesta Sinfónica de la Radio de Saarbrücken / Myung-Whun Chung

César Franck
Preludio, aria y final
Dominique Cornil, piano

09.00

Heitor Villa Lobos
Cuarteto para cuerdas Nº17
Cuarteto de Brasilia

Giuseppe Tartini
Concierto para violín y orquesta en mi menor
Adrian Chandler, violín
Ensamble La Serenissima / Adrian Chandler

Robert Schumann
Obertura, scherzo y final en Mi mayor, op.52
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

10.00

Victor Herbert
Cinco piezas para chelo y cuerdas
Lynn Harrell, chelo
Academia de St.Martin in the Fields / Neville Marriner

Arnold Bax
Sonata para piano Nº4 en Sol mayor
Eric Parkin, piano

Luigi Boccherini
Sinfonía en re menor, op.37, N°3
Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

11.00

Franz Schubert
Cuarteto Nº6 en Re mayor
Cuarteto Melos

Frédéric Chopin
Dos valses: op.34 Nº2 en la menor y op.64 Nº2 en do sostenido menor
Cyprien Katsaris, piano

George Frideric Handel
Sinfonía y escenas 1 y 2, de la ópera “Alcina”
Renée Fleming, soprano
Susan Graham, mezzosoprano
Natalie Dessay, soprano
Kathleen Kuhlmann, contralto
Les Arts Florissants / William Christie

12.00

Sergei Rachmaninov
Concierto para piano y orquesta Nº3 en re menor, op.30
Yuja Wang, piano
Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela / Gustavo Dudamel

Darius Milhaud
Suite provenzal, op.152d
Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

13.00
Una Hora, un Artista

Hoy: Ida Haendel

14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00
Música para Bailar

Anónimo (siglo XIV)
Estampida real N°2, del Cancionero del rey
Ensamble Aurea Proportio

Francesco Corbetta
Corrente
Jacob Lindberg, guitarra barroca

Henry Purcell
“Danza de la silla”, de La profetisa o La historia de Dioclesiano
Le Concert des Nations / Jordi Savall

Johann Sebastian Bach
“Giga”, de la Suite en re menor para chelo solo N°2
Anner Bylsma, chelo barroco

José Pablo Moncayo
Huapango
Orquesta Sinfónica Nacional de Venezuela Simón Bolívar /
Maximiano Valdés

Kikuko Kanai
Danza de las Islas Ryūkyū
Noriko Ogawa, piano

Sergei Prokofiev
“Danza popular”, del ballet Romeo y Julieta, op.64
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Frédéric Chopin
Mazurca en si bemol mayor, op.24, N°4
Arthur Rubinstein, piano

Jean-Philippe Rameau
“Sarabanda”, de Zoroastro
Orquesta del Siglo XVIII / Frans Brüggen

Heitor Villa-Lobos
“Schottisch - Choro”, de la Suite popular brasileña, para guitarra
Julian Bream, guitarra

Johann Strauss II
Voces de primavera, op.410, vals
Orquesta Filarmónica de Viena / Willy Boskovsky

Emmanuel Chabrier
Habanera
Alain Planès, piano

Leoš Janáček
“Abrigo de piel”, N°1 de Danzas moravas
Orquesta Filarmónica de Varsovia / Antoni Witt

Igor Stravinsky
“Danza sagrada”, de La consagración de la primavera (versión 1947)
Orquesta de Cleveland / Pierre Boulez

20.00
Momentos Musicales