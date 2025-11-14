Programación Sábado 15 de Noviembre

00.00
Trasnoche Jazz
Miles Davis
Dr.Jackle
Two bass hit
Torsten Goods
Outta here
They can’t take that away from me
When loves come to town
Adriano Campagnani
Komodo
Bossa
Buddy Montgomery
Since I fell for you
The man I love
Dinah Washington
I’ve got you under my skin
No more
There is no greater love
01.00
La Trasnoche Clásica
Johannes Brahms
Sonata para chelo y piano N°1 en mi menor, op.38
Sol Gabetta, chelo;
Hélène Grimaud, piano
Johann Sebastian Bach
"Was seind das vor grosse Schlösser", quodlibet, BWV 524
Barbara Schlick, soprano;
Kai Wessel, contratenor;
Christoph Prégardien, tenor;
Klaus Mertens, bajo
Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman
Darius Milhaud
Sinfonía Nº8 en Re mayor, op.362, "Rhodanienne"
Orquesta Sinfónica de la Radio de Basilea / Alun Francis
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº23 en La mayor, K.488
Stephen Kovacevich, piano
Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis
Malcolm Arnold
Tres shanties para quinteto de vientos, op.4
The Nash Ensemble
Alexander Scriabin
Sonata para piano en mi bemol menor
Bern Glemser, piano
Joseph Haydn
Sinfonía Nº49 en fa menor, Hob.I:49, "La pasión"
Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla
Anthony Holborne
Dos piezas para laúd
Hopkinson Smith, laúd
Henry Vieuxtemps
Concierto para violín y orquesta Nº4 en re menor, op.31
Hilary Hahn, violín
Orquesta Filarmónica de Cámara de Bremen / Paavo Järvi
Benedetto Marcello
Sonata para flauta dulce y clave en sol menor, op.2, Nº8
Academia Claudio Monteverdi de Venecia / Hans Ludwig Hirsch
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº23 en fa menor, op.57, "Appassionata"
Claudio Arrau, piano
Piotr Ilich Chaikovsky
Variaciones sobre un tema rococó para chelo y orquesta, op.33
Truls Mörk, chelo
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons
François Couperin
Concierto Real Nº3
Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wentz
John Burton
Sonata para piano Nº1 en Re mayor
Ian Hobson, piano
Tomaso Albinoni
El nacimiento de la aurora. "Aure, andate e baciate"
Cecilia Bartoli, mezzosoprano;
Sol Gabetta, chelo
Cappella Gabetta / Andrés Gabetta
Miguel Llobet
Seis canciones catalanas
Eduardo Fernández, guitarra
Camille Saint-Saëns
Aires de ballet de la ópera Ascanio - Adagio y variación
Susan Milan, flauta
City of London Sinfonia / Richard Hickox
Robert Schumann
Papillons, op.2
Claudio Arrau, piano
Claude Debussy
Marcha escocesa sobre un tema popular, L.77 (versión orquesta)
Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink
Sergei Rachmaninov
Trío elegíaco Nº1 en sol menor
Beaux Arts Trio
Aram Jachaturián
Espartaco, suite Nº2 op.82b. Mov.I: "Adagio de Espartaco y Frigia" (arreglo para flauta y orquesta)
James Galway, flauta
Royal Philarmonic Orchestra / Myung-Whun Chung
Felix Mendelssohn
Siete piezas características, op.7
Martin Jones, piano
Arcangelo Corelli
Sonata para violín y continuo en re menor, op.5, Nº12, "la Follia"
Convivium Ensamble
07.00
Momentos Musicales
Ludwig Van Beethoven
“Egmont”, obertura op.84
Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink
Georg Philipp Telemann
Suite en Si bemol mayor, "Obertura de los pueblos"
Collegium Musicum 90 / Simon Standage
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº9 en Re mayor, K.311
Dezso Ranki, piano
Ferdinand Herold
Danza de la pandereta del Acto II del ballet “La fille mal gardée”
Orquesta del Royal Opera House de Londres / John Lanchbery
08.00
Joseph Haydn
Concierto para trompeta y orquesta en Mi bemol mayor
Maurice Murphy, trompeta
Ensamble “Consort of London” / Robert Haydon Clark
Nicolai Rimsky-Korsakov
La leyenda de la ciudad invisible de Kitezh. Suite sinfónica
Orquesta Sinfónica de la Radio de Saarbrücken / Myung-Whun Chung
César Franck
Preludio, aria y final
Dominique Cornil, piano
09.00
Heitor Villa Lobos
Cuarteto para cuerdas Nº17
Cuarteto de Brasilia
Giuseppe Tartini
Concierto para violín y orquesta en mi menor
Adrian Chandler, violín
Ensamble La Serenissima / Adrian Chandler
Robert Schumann
Obertura, scherzo y final en Mi mayor, op.52
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner
10.00
Victor Herbert
Cinco piezas para chelo y cuerdas
Lynn Harrell, chelo
Academia de St.Martin in the Fields / Neville Marriner
Arnold Bax
Sonata para piano Nº4 en Sol mayor
Eric Parkin, piano
Luigi Boccherini
Sinfonía en re menor, op.37, N°3
Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd
11.00
Franz Schubert
Cuarteto Nº6 en Re mayor
Cuarteto Melos
Frédéric Chopin
Dos valses: op.34 Nº2 en la menor y op.64 Nº2 en do sostenido menor
Cyprien Katsaris, piano
George Frideric Handel
Sinfonía y escenas 1 y 2, de la ópera “Alcina”
Renée Fleming, soprano
Susan Graham, mezzosoprano
Natalie Dessay, soprano
Kathleen Kuhlmann, contralto
Les Arts Florissants / William Christie
12.00
Sergei Rachmaninov
Concierto para piano y orquesta Nº3 en re menor, op.30
Yuja Wang, piano
Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela / Gustavo Dudamel
Darius Milhaud
Suite provenzal, op.152d
Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson
13.00
Una Hora, un Artista
Hoy: Ida Haendel
14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)
19.00
Música para Bailar
Anónimo (siglo XIV)
Estampida real N°2, del Cancionero del rey
Ensamble Aurea Proportio
Francesco Corbetta
Corrente
Jacob Lindberg, guitarra barroca
Henry Purcell
“Danza de la silla”, de La profetisa o La historia de Dioclesiano
Le Concert des Nations / Jordi Savall
Johann Sebastian Bach
“Giga”, de la Suite en re menor para chelo solo N°2
Anner Bylsma, chelo barroco
José Pablo Moncayo
Huapango
Orquesta Sinfónica Nacional de Venezuela Simón Bolívar /
Maximiano Valdés
Kikuko Kanai
Danza de las Islas Ryūkyū
Noriko Ogawa, piano
Sergei Prokofiev
“Danza popular”, del ballet Romeo y Julieta, op.64
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons
Frédéric Chopin
Mazurca en si bemol mayor, op.24, N°4
Arthur Rubinstein, piano
Jean-Philippe Rameau
“Sarabanda”, de Zoroastro
Orquesta del Siglo XVIII / Frans Brüggen
Heitor Villa-Lobos
“Schottisch - Choro”, de la Suite popular brasileña, para guitarra
Julian Bream, guitarra
Johann Strauss II
Voces de primavera, op.410, vals
Orquesta Filarmónica de Viena / Willy Boskovsky
Emmanuel Chabrier
Habanera
Alain Planès, piano
Leoš Janáček
“Abrigo de piel”, N°1 de Danzas moravas
Orquesta Filarmónica de Varsovia / Antoni Witt
Igor Stravinsky
“Danza sagrada”, de La consagración de la primavera (versión 1947)
Orquesta de Cleveland / Pierre Boulez
20.00
Momentos Musicales