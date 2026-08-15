Programación sábado 15 de marzo

00.00
Trasnoche Jazz
David Bernot
Softly, as in a morning sunrise
Front porch blues
Ida Zalewska
Cry me a river
Lush life
Billie’s blues
Matt Darriau Paradox Trío
Zdravo
Pomegranate
Clifford Brown
Smoke gets in your eyes
Laura
What’s new
Lorez Alexandria
It could happen to you
01.00
La Trasnoche Clásica
Dmitri Shostakovich
Preludio y fuga para piano Nº14 en mi bemol menor, op.87
Tatiana Nikolayeva, piano
Franz Schubert
Nocturno para trío en Mi bemol mayor, D.897
Anne-Sophie Mutter, violín
Maximilian Hornung, chelo
Daniil Trifonov, piano
Carl Philipp Emanuel Bach
Concierto para oboe y orquesta en Si bemol mayor, Wq 164
Péter Pongrácz, oboe
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
Richard Wagner
Tannhäuser, WWV 70. Obertura
Orquesta Sinfónica de Londres / Barry Tuckwell
Jean-Philippe Rameau
Acante y Céphise, suite
Orquesta del Siglo XVIII / Frans Brüggen
Franz Liszt
Venecia y Nápoles, cuatro piezas para piano, S.159
Leslie Howard, piano
Felix Mendelssohn
Sinfonía Nº1 en do menor, op.11
Orquesta de Filadelfia / Yannick Nézet-Séguin
Charles Dollé
Suite para viola y continuo Nº2 en do menor
Wieland y Sigiswald Kuijken, violas da gamba
Robert Kohnen, clave
Giuseppe Verdi
Aída. "Pur ti riveggo, mia dolce Aida…"
Placido Domingo, tenor
Katia Ricciarelli, soprano
Leo Nucci, barítono
Elena Obratzsova, mezzosoprano
Orquesta del Teatro alla Scala / Claudio Abbado
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº30 en Mi mayor, op.109
Alfred Brendel, piano
Johannes Brahms
Sexteto de cuerdas Nº1 en Si bemol mayor, op.18
Cecile Aronowitz, viola
William Pleeth, chelo
Cuarteto Amadeus
Henryk Wieniawski
Concierto para violín y orquesta Nº2 en re menor, op.22
Itzhak Perlman, violín
Orquesta de París / Daniel Barenboim
George Frideric Handel
Música Acuática. Suites Nº2 y Nº3 en Re mayor y en Sol Mayor
The English Concert / Trevor Pinnock
Carl Maria von Weber
Sinfonía Nº2 en Do mayor
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner
Richard Strauss
Mañana!, op.27, Nº4
Plácido Domingo, tenor
Itzhak Perlman, violín
Nueva York Studio Orchestra / Jonathan Tunick
Malcolm Arnold
Dúo para flauta y viola, op.10
Judith Pearce, flauta
Roger Chase, viola
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº17 en Si bemol mayor, K.570
Claudio Arrau, piano
07.00
Momentos Musicales
Franz Schubert
Obertura en Do mayor, “En el estilo italiano”
Orquesta Sinfónica de Berlín / Hansjörg Schellenberger
Joseph Haydn
Sonata para piano Nro.53 en mi menor
Alfred Brendel, piano
François Couperin
Dúo para viola da gamba y contrabajo en Sol mayor
Rolf Döhler, viola da gamba
Barbara Sanderling, contrabajo
Zdenek Fibich
En el crepúsculo, Idilio para orquesta, op.39
Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga
08.00
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº3 en Do mayor, op.2, Nº3
Wilhelm Kempff, piano
Agostino Steffani
“Qui diligit Mariam”, motete para solistas, coro y orquesta
Salvo Vitale, bajo
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
Franco Fagioli, contratenor
Coro de la Radio y Televisión Suiza-Italiana
Ensamble I Barocchisti / Diego Fasolis
Edward MacDowell
“Lancelot y Elaine”, poema sinfónico, op.25
Royal Philharmonic Orchestra / Karl Krueger
09.00
Johannes Brahms
Serenata Nro.1 en Re mayor, op.11. Versión para noneto de vientos y cuerdas
Ensamble Obligat de Hamburgo
Fernando Sor
“En el momento adecuado”, seis valses para guitarra op.51
Jeffrey McFadden, guitarra
10.00
James Cohn
Concierto para trompeta y cuerdas, op.76
Manon Lafrance, trompeta
Orquesta Sinfónica Nacional de Letonia / Vaktang Jordania
Hans Sitt
Hojas de álbum, seis piezas para viola y piano, op.39
Brett Deubner, viola
Caroline Fauchet, piano
Granville Bantock
Sinfonía Nº3, “La diosa de Chipre”
Orquesta Royal Philharmonic / Vernon Handley
11.00
Va pensiero (Claudio Zin)
12.00
Momentos Musicales
Ernest John Moeran
Sonata para violín y piano en mi menor
Donald Scotts, violín
John Talbot, piano
Leos Janácek
Suite de la ópera “Destino”
Orquesta Filarmónica Checa / Frantisek Jilek
Engelbert Humperdinck
Cuarteto para cuerdas en Do mayor
Cuarteto de la Tonhalle de Zurich
13.00
Una Hora, un Artista
Johann Sebastian Bach
Herr, unser Herrscher, inicio de la Pasión según San Juan
Sociedad Bach de los Países Bajos. Director: Jos van Veldhoven
Matthias Weckman
Wie liegt die Stadt so wüste ("Cuán desolada yace la ciudad")
Sociedad Bach de los Países Bajos. Director: Jos van Veldhoven
Dietrich Buxtehude
Herr, wenn ich nur Dich hab (Señor, si tan solo te poseo a ti)
Sociedad Bach de los Países Bajos. Director: Jos van Veldhoven
Georg Bohm
Cantata "Mein Freund ist mein"
Sociedad Bach de los Países Bajos. Director: Jos van Veldhoven
14.00
Una Tarde en la Ópera
Georges Bizet
Carmen (Festival de Salzburgo 2026)
19.00
Música para Bailar
Anónimo
Tercera estampida real
Ensamble Estampie
Sergei Prokofiev
“Escena”, de Diez piezas del ballet Romeo y Julieta, op.75
Bernd Glemser, piano
Gaspar Sanz
Españoletas
Rolf Lislevand, guitarra barroca
Héctor Berlioz
Obertura Carnaval romano, op.9 (fragmento)
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Pierre Boulez
Wolfgang Camargo Guarnieri
Danza negra
Nelson Freire, piano
Béla Bartók
Suite de danzas (Nº3)
Orquesta Sinfónica de Londres / Georg Solti
Arcangelo Corelli
“Sarabanda”, de la Sonata para violín y continuo, op.5, Nº10
Andrew Manze, violín
Richard Eggar, clave
Emmanuel Chabrier
“Fiesta polaca”, de la ópera Rey a pesar suyo
Orquesta Filarmónica de Viena / John Eliot Gardiner
Juan José Castro
¡Qué titeo!
Julio Ogas, piano
Dmitri Shostakovich
“Allegretto”, segundo movimiento de la Sinfonía Nº5 en re menor, op.47
Orquesta Sinfónica Nacional de Washington / Mstislav Rostropovich
Antonio Lauro
Seis por derecho. Joropo
Adam Holzman, guitarra
Wolfgang Amadeus Mozart
“Tempo di minuetto”, segundo movimiento de la Sonata en mi menor para violín y piano, K.304
Hilary Hahn, violín
Natale Zhu, piano
Pascual de Rogatis
Danzas de la ópera Huemac
Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional "José de San Martín" / Pablo Boggiano
20.00
Momentos Musicales
Sergei Prokofiev
Suite de “Romeo y Julieta” Nº2
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons
Giuseppe Tartini
Concierto para flauta y orquesta en Re mayor
Alexis Kossenko, flauta
Les Ambassadeurs
Joseph Lanner
Vals del júbilo, op.100
Ensamble Viena
21.00
Franz Schubert
Sonata para piano Nº9 en Si mayor, D.575
Paul Lewis, piano
Jean Baptiste Davaux
Sinfonía concertante en Sol mayor sobre aires patrióticos
Luis Michal, violín
Martha Carfi, violín
Orquesta de Cámara de Baviera
Jules Massenet
"Suis-je gentille ainsi? / Obéissons, quand leur voix appelle" de la ópera Manon
Anna Netrebko, soprano
Coro de la Ópera Estatal de Viena
Orquesta Filarmónica de Viena / Gianandrea Noseda
22.00
Georg Philipp Telemann
Trío sonata para oboe, viola y bajo continuo en do menor
Solistas de la Camerata Bariloche
Johann Wilhelm Wilms
Sinfonía en Mi bemol mayor, op.14
Orquesta de la Radio de Holanda / Anthony Halstead
Piotr Ilich Chaikovsky
Suite del ballet “La bella durmiente” (arreglo para piano a cuatro manos de Rachmaninov)
Héctor Moreno y Norberto Capelli, piano a cuatro manos
23.00
Joseph Haydn
Concierto para chelo y orquesta Nº1 en Do mayor
Jean-Guihen Queyras, chelo
Orquesta Barroca de Freiburg / Petre Müllejans
Camille Saint-Saëns
“Mon coeur s’ouvre à ta voix” de la ópera Sansón y Dalila
Agnes Baltsa, mezzosoprano
José Carreras, tenor
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis
Bedrich Smetana
Cuarteto Nº2 en re menor
Cuarteto Lindsay