Programación sábado 15 de marzo

00.00

Trasnoche Jazz

David Bernot

Softly, as in a morning sunrise

Front porch blues

Ida Zalewska

Cry me a river

Lush life

Billie’s blues

Matt Darriau Paradox Trío

Zdravo

Pomegranate

Clifford Brown

Smoke gets in your eyes

Laura

What’s new

Lorez Alexandria

It could happen to you

01.00

La Trasnoche Clásica

Dmitri Shostakovich

Preludio y fuga para piano Nº14 en mi bemol menor, op.87

Tatiana Nikolayeva, piano

Franz Schubert

Nocturno para trío en Mi bemol mayor, D.897

Anne-Sophie Mutter, violín

Maximilian Hornung, chelo

Daniil Trifonov, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para oboe y orquesta en Si bemol mayor, Wq 164

Péter Pongrácz, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Richard Wagner

Tannhäuser, WWV 70. Obertura

Orquesta Sinfónica de Londres / Barry Tuckwell

Jean-Philippe Rameau

Acante y Céphise, suite

Orquesta del Siglo XVIII / Frans Brüggen

Franz Liszt

Venecia y Nápoles, cuatro piezas para piano, S.159

Leslie Howard, piano

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº1 en do menor, op.11

Orquesta de Filadelfia / Yannick Nézet-Séguin

Charles Dollé

Suite para viola y continuo Nº2 en do menor

Wieland y Sigiswald Kuijken, violas da gamba

Robert Kohnen, clave

Giuseppe Verdi

Aída. "Pur ti riveggo, mia dolce Aida…"

Placido Domingo, tenor

Katia Ricciarelli, soprano

Leo Nucci, barítono

Elena Obratzsova, mezzosoprano

Orquesta del Teatro alla Scala / Claudio Abbado

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº30 en Mi mayor, op.109

Alfred Brendel, piano

Johannes Brahms

Sexteto de cuerdas Nº1 en Si bemol mayor, op.18

Cecile Aronowitz, viola

William Pleeth, chelo

Cuarteto Amadeus

Henryk Wieniawski

Concierto para violín y orquesta Nº2 en re menor, op.22

Itzhak Perlman, violín

Orquesta de París / Daniel Barenboim

George Frideric Handel

Música Acuática. Suites Nº2 y Nº3 en Re mayor y en Sol Mayor

The English Concert / Trevor Pinnock

Carl Maria von Weber

Sinfonía Nº2 en Do mayor

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Richard Strauss

Mañana!, op.27, Nº4

Plácido Domingo, tenor

Itzhak Perlman, violín

Nueva York Studio Orchestra / Jonathan Tunick

Malcolm Arnold

Dúo para flauta y viola, op.10

Judith Pearce, flauta

Roger Chase, viola

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº17 en Si bemol mayor, K.570

Claudio Arrau, piano

07.00

Momentos Musicales

Franz Schubert

Obertura en Do mayor, “En el estilo italiano”

Orquesta Sinfónica de Berlín / Hansjörg Schellenberger

Joseph Haydn

Sonata para piano Nro.53 en mi menor

Alfred Brendel, piano

François Couperin

Dúo para viola da gamba y contrabajo en Sol mayor

Rolf Döhler, viola da gamba

Barbara Sanderling, contrabajo

Zdenek Fibich

En el crepúsculo, Idilio para orquesta, op.39

Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga

08.00

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº3 en Do mayor, op.2, Nº3

Wilhelm Kempff, piano

Agostino Steffani

“Qui diligit Mariam”, motete para solistas, coro y orquesta

Salvo Vitale, bajo

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Franco Fagioli, contratenor

Coro de la Radio y Televisión Suiza-Italiana

Ensamble I Barocchisti / Diego Fasolis

Edward MacDowell

“Lancelot y Elaine”, poema sinfónico, op.25

Royal Philharmonic Orchestra / Karl Krueger

09.00

Johannes Brahms

Serenata Nro.1 en Re mayor, op.11. Versión para noneto de vientos y cuerdas

Ensamble Obligat de Hamburgo

Fernando Sor

“En el momento adecuado”, seis valses para guitarra op.51

Jeffrey McFadden, guitarra

10.00

James Cohn

Concierto para trompeta y cuerdas, op.76

Manon Lafrance, trompeta

Orquesta Sinfónica Nacional de Letonia / Vaktang Jordania

Hans Sitt

Hojas de álbum, seis piezas para viola y piano, op.39

Brett Deubner, viola

Caroline Fauchet, piano

Granville Bantock

Sinfonía Nº3, “La diosa de Chipre”

Orquesta Royal Philharmonic / Vernon Handley

11.00

Va pensiero (Claudio Zin)

12.00

Momentos Musicales

Ernest John Moeran

Sonata para violín y piano en mi menor

Donald Scotts, violín

John Talbot, piano

Leos Janácek

Suite de la ópera “Destino”

Orquesta Filarmónica Checa / Frantisek Jilek

Engelbert Humperdinck

Cuarteto para cuerdas en Do mayor

Cuarteto de la Tonhalle de Zurich

13.00

Una Hora, un Artista

Johann Sebastian Bach

Herr, unser Herrscher, inicio de la Pasión según San Juan

Sociedad Bach de los Países Bajos. Director: Jos van Veldhoven

Matthias Weckman

Wie liegt die Stadt so wüste ("Cuán desolada yace la ciudad")

Sociedad Bach de los Países Bajos. Director: Jos van Veldhoven

Dietrich Buxtehude

Herr, wenn ich nur Dich hab (Señor, si tan solo te poseo a ti)

Sociedad Bach de los Países Bajos. Director: Jos van Veldhoven

Georg Bohm

Cantata "Mein Freund ist mein"

Sociedad Bach de los Países Bajos. Director: Jos van Veldhoven

14.00

Una Tarde en la Ópera

Georges Bizet

Carmen (Festival de Salzburgo 2026)

19.00

Música para Bailar

Anónimo

Tercera estampida real

Ensamble Estampie

Sergei Prokofiev

“Escena”, de Diez piezas del ballet Romeo y Julieta, op.75

Bernd Glemser, piano

Gaspar Sanz

Españoletas

Rolf Lislevand, guitarra barroca

Héctor Berlioz

Obertura Carnaval romano, op.9 (fragmento)

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Pierre Boulez

Wolfgang Camargo Guarnieri

Danza negra

Nelson Freire, piano

Béla Bartók

Suite de danzas (Nº3)

Orquesta Sinfónica de Londres / Georg Solti

Arcangelo Corelli

“Sarabanda”, de la Sonata para violín y continuo, op.5, Nº10

Andrew Manze, violín

Richard Eggar, clave

Emmanuel Chabrier

“Fiesta polaca”, de la ópera Rey a pesar suyo

Orquesta Filarmónica de Viena / John Eliot Gardiner

Juan José Castro

¡Qué titeo!

Julio Ogas, piano

Dmitri Shostakovich

“Allegretto”, segundo movimiento de la Sinfonía Nº5 en re menor, op.47

Orquesta Sinfónica Nacional de Washington / Mstislav Rostropovich

Antonio Lauro

Seis por derecho. Joropo

Adam Holzman, guitarra

Wolfgang Amadeus Mozart

“Tempo di minuetto”, segundo movimiento de la Sonata en mi menor para violín y piano, K.304

Hilary Hahn, violín

Natale Zhu, piano

Pascual de Rogatis

Danzas de la ópera Huemac

Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional "José de San Martín" / Pablo Boggiano

20.00

Momentos Musicales

Sergei Prokofiev

Suite de “Romeo y Julieta” Nº2

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Giuseppe Tartini

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor

Alexis Kossenko, flauta

Les Ambassadeurs

Joseph Lanner

Vals del júbilo, op.100

Ensamble Viena

21.00

Franz Schubert

Sonata para piano Nº9 en Si mayor, D.575

Paul Lewis, piano

Jean Baptiste Davaux

Sinfonía concertante en Sol mayor sobre aires patrióticos

Luis Michal, violín

Martha Carfi, violín

Orquesta de Cámara de Baviera

Jules Massenet

"Suis-je gentille ainsi? / Obéissons, quand leur voix appelle" de la ópera Manon

Anna Netrebko, soprano

Coro de la Ópera Estatal de Viena

Orquesta Filarmónica de Viena / Gianandrea Noseda

22.00

Georg Philipp Telemann

Trío sonata para oboe, viola y bajo continuo en do menor

Solistas de la Camerata Bariloche

Johann Wilhelm Wilms

Sinfonía en Mi bemol mayor, op.14

Orquesta de la Radio de Holanda / Anthony Halstead

Piotr Ilich Chaikovsky

Suite del ballet “La bella durmiente” (arreglo para piano a cuatro manos de Rachmaninov)

Héctor Moreno y Norberto Capelli, piano a cuatro manos

23.00

Joseph Haydn

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en Do mayor

Jean-Guihen Queyras, chelo

Orquesta Barroca de Freiburg / Petre Müllejans

Camille Saint-Saëns

“Mon coeur s’ouvre à ta voix” de la ópera Sansón y Dalila

Agnes Baltsa, mezzosoprano

José Carreras, tenor

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

Bedrich Smetana

Cuarteto Nº2 en re menor

Cuarteto Lindsay