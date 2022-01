Programación Sábado 15 de Enero

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

Carméll Jones

Business meetin’

Stella by starlight

Toddler

Patricia Barber

Code cool

The wind song

Devil’s food

Tony Grey

Walking in, walking out

Chicks sums

George Cables

Who can I turn to

The stroll

I remember Clifford

Elis Regina

Wave

Canto de Ossanha

Corrida de jangada

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

03.00

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34

Alfred Brendel, piano

Capel Bond

Concierto Nº5 en sol menor, de Seis conciertos a siete partes

The Parley of Instruments Baroque Orchestra / Roy Goodman

Eugène Ysaÿe

Sonata para violín solo en la menor, op.27, Nº2

Lydia Mordkovitch, violín

Charles Koechlin

Cuatro piezas para flauta y piano de El álbum de Lilian, op.149

Fenwick Smith, flauta

Martin Amlin, piano

William Byrd

Fair Britain isle

Tessa Bonner, soprano

Rose Consort of viols

Robert Schumann

Tres fantasías para clarinete y piano, op.73 (versión para chelo y piano)

Arto Noras, chelo

Juhani Lagerspetz, piano

John Corigliano

Elegía

Orquesta Sinfónica de St. Louis / Leonard Slatkin

Antonin Dvorák

Serenata para cuerdas en Mi mayor, op.22

Orquesta de Cámara Orpheus

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº7 en Si bemol mayor, op.83

Martha Argerich, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº8 en Re mayor, K.48

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Saverio Mercadante

Concierto para flauta y orquesta Nº1 en Mi mayor, op.49

James Galway, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Ernest Bloch

Dos interludios de la ópera Macbeth

Orquesta Filarmónica Real / Dalia Atlas

Bedrich Smetana

Trío en sol menor, op.15

Trío Joachim

Johann Sebastian Bach

Concierto Brandenburgués Nº6 en Si bemol mayor, BWV 1051

Orquesta de Cámara de Berlín / Peter Wohlert

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº20 en do sostenido menor, op.post

Maria João Pires, piano

Gustav Holst

“Marcha”, de la Suite de Moorside

London Brass Virtuosi / David Honeyball.

07.00

Momentos Musicales

Hubert Parry

Cuarto movimiento (Spiritoso) de la Sinfonía Nº4 en Mi menor

Orquesta Filarmónica de Londres / Matthias Bamert

George Frideric Handel

Sinfonía del oratorio “Sansón”, HWV 57

The English Concert / Trevor Pinnock

Wolfgang Amadeus Mozart

Allegro molto de la Sinfonía Nº1 en Mi bemol mayor, K.16

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Jacques Offenbach

Obertura de la ópera La gran duquesa de Gerolstein

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Thomas Arne

Moderato de la Sinfonía Nº4 en do menor

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

George Gershwin

Obertura de la comedia Of thee I sing

Orquesta Filarmónica de Buffalo / Michael Tilson Thomas

Mijail Glinka

Obertura de Ruslán y Ludmila

Orquesta Hallé / Vernon Handley

Camille Saint-Saëns

Introducción y rondó caprichoso para violín y orquesta

Maurice Hasson, violín

Orquesta de St. John's Smith Square / John Lubbock

08.00

Desde Aquí

09.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)