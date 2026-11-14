PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

14/11/2026

Programación Sábado 14 de Noviembre



00.00
Trasnoche Jazz

Lee Morgan
Zip code
Growing pains

Nori
Wildfire
Crash and burn
Undertow

Ezra Collective
Palm wine
Expensive

Gary Burton y Paul Bley
You don’t know what love is

Anita O’Day
I could write a book
Bewitched, bothered and bewildered
To keep my love alive

01.00
La Trasnoche Clásica

Maurice Ravel
Minuet antiguo para piano, M.7
Klára Körmendi, piano

Felix Mendelssohn
Cuarteto Nº1 en Mi bemol mayor, op.12
Cuarteto Gabrieli

Jean Sibelius
Sinfonía Nº5 en Mi bemol mayor, op.82
Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

Piotr Ilich Chaikovsky
Meditación, op.42, Nº1
Itzhak Perlman, violín
Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

Johann Sebastian Bach
Suite francesa para clave Nº2 en do menor, BWV 813
Suite francesa para clave Nº3 en si menor, BWV 814
Glenn Gould, piano

Sergei Prokofiev
El amor por tres naranjas, suite op.33ª
Orquesta Sinfónica de Toronto / Jukka-Pekka Saraste

Leopold Kozeluch
Sinfonía concertante en Mi bemol mayor
Werner Genuit, piano;
Akashi Ochi, mandolina;
Siegfried Goethel, trompeta;
Walter Meuter, contrabajo
Consortium Classicum; Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown

Marc-Antoine Charpentier
Il faut rire et chanter - Dispute de bergers, H.484
Les Arts Florissants / William Christie

Bedrich Smetana
De mi patria, dos piezas para violín y piano
Itzhak Perlman, violín;
Samuel Sanders, piano

Johannes Brahms
Siete fantasías para piano, op.116
Evgeny Kissin, piano

François Couperin
Las naciones. Ordre Nº2: La española
Musica ad Rhenum

Alice Mary Smith
Sinfonía en la menor
London Mozart Players / Howard Shelley

Jaurés Lamarque-Pons
Sonatina para guitarra
Eduardo Fernández, guitarra

Carl Maria von Weber
Trío para flauta, chelo y piano en sol menor, op.63
Stephen Preston, flauta;
Jennifer Ward Clarke, chelo;
Richard Burnet, fortepiano

Camille Saint-Saëns
El diluvio, preludio op.45
Yan Pascal Tortelier, violin
City of Birmingham Symphony Orchestra / Louis Frémaux

William Byrd
Susanna fair
Rejoice unto the lord
Tessa Bonner, soprano
Rose Consort of viols

Gaetano Donizetti
Cuarteto Nº9 en Re mayor (versión orquesta de cuerdas)
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Sergei Rachmaninov
Suite para dos pianos Nº2, op.17
Martha Argerich y Nelson Freire, piano

07.00
Momentos Musicales

Edvard Grieg
Balada para piano en sol menor, op.24
Eva Knardahl, piano

Anton Arensky
Sinfonía Nº2 en La mayor, op.22
Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Evgeni Svetlanov

Ludwig Van Beethoven
Dúo para flauta y fagot Nº1 en Do mayor
Susan Milan, flauta
Sergio Azzolini, fagot

08.00

Franz Berwald
Concierto para violín y orquesta en do sostenido menor, op.2
Tobias Ringborg, violín
Orquesta de Cámara de Suecia / Niklas Willen

Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto para cuerdas Nº3 en Do mayor, K.515
Josef Suk, viola
Cuarteto Smetana

09.00

Sergei Prokofiev
Suite escita, op.20
Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado

Muzio Clementi
Sonata para piano en fa sostenido menor, op.25, Nº5
Maria Tipo, piano

Bohuslav Martinu
“La revista de cocina”, ballet de jazz para clarinete, fagot, trompeta, violín, chelo y piano
Ensamble Darlington

10.00

Joseph Martin Kraus
“Aure belle, che spirate”, aria para soprano de coloratura y cuerdas
Rossina Sonnenschimdt, soprano
Ensamble Sephira de Stuttgart

Johannes Brahms
Sonata para chelo y piano Nº2 en Fa mayor, op.99
Jean-Guihen Queyrás, chelo
Alexander Tharaud, piano

Francesco Maria Veracini
Obertura Nº1 en Si bemol mayor
Academia “I Filarmonici” / Alberto Martini

11.00
Va pensiero (Claudio Zin)

12.00
Momentos Musicales

Alexandre Tansman (compositor polaco que vivió entre 1897 y 1986)
Concierto para clarinete y cuerdas
Jean-Marc Fessard, clarinete
Orquesta de Cámara de Silesia / Miroslaw Blaszczyk

Edouard Laló
Trío Nº1 en do menor, op.7
Trío Parnassus

Granville Bantock
“La bruja de Atlas”, poema sinfónico sobre textos de Percy Shelley
Royal Philharmonic Orchestra / Vernon Handley

13.00
Una Hora, un Artista

Hoy: Barbara Hannigan

14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00
Música para Bailar

20.00
Momentos Musicales

21.00
Especial “La Noche de los Museos”