Programación Sábado 14 de Noviembre

00.00
Trasnoche Jazz
Lee Morgan
Zip code
Growing pains
Nori
Wildfire
Crash and burn
Undertow
Ezra Collective
Palm wine
Expensive
Gary Burton y Paul Bley
You don’t know what love is
Anita O’Day
I could write a book
Bewitched, bothered and bewildered
To keep my love alive
01.00
La Trasnoche Clásica
Maurice Ravel
Minuet antiguo para piano, M.7
Klára Körmendi, piano
Felix Mendelssohn
Cuarteto Nº1 en Mi bemol mayor, op.12
Cuarteto Gabrieli
Jean Sibelius
Sinfonía Nº5 en Mi bemol mayor, op.82
Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi
Piotr Ilich Chaikovsky
Meditación, op.42, Nº1
Itzhak Perlman, violín
Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta
Johann Sebastian Bach
Suite francesa para clave Nº2 en do menor, BWV 813
Suite francesa para clave Nº3 en si menor, BWV 814
Glenn Gould, piano
Sergei Prokofiev
El amor por tres naranjas, suite op.33ª
Orquesta Sinfónica de Toronto / Jukka-Pekka Saraste
Leopold Kozeluch
Sinfonía concertante en Mi bemol mayor
Werner Genuit, piano;
Akashi Ochi, mandolina;
Siegfried Goethel, trompeta;
Walter Meuter, contrabajo
Consortium Classicum; Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown
Marc-Antoine Charpentier
Il faut rire et chanter - Dispute de bergers, H.484
Les Arts Florissants / William Christie
Bedrich Smetana
De mi patria, dos piezas para violín y piano
Itzhak Perlman, violín;
Samuel Sanders, piano
Johannes Brahms
Siete fantasías para piano, op.116
Evgeny Kissin, piano
François Couperin
Las naciones. Ordre Nº2: La española
Musica ad Rhenum
Alice Mary Smith
Sinfonía en la menor
London Mozart Players / Howard Shelley
Jaurés Lamarque-Pons
Sonatina para guitarra
Eduardo Fernández, guitarra
Carl Maria von Weber
Trío para flauta, chelo y piano en sol menor, op.63
Stephen Preston, flauta;
Jennifer Ward Clarke, chelo;
Richard Burnet, fortepiano
Camille Saint-Saëns
El diluvio, preludio op.45
Yan Pascal Tortelier, violin
City of Birmingham Symphony Orchestra / Louis Frémaux
William Byrd
Susanna fair
Rejoice unto the lord
Tessa Bonner, soprano
Rose Consort of viols
Gaetano Donizetti
Cuarteto Nº9 en Re mayor (versión orquesta de cuerdas)
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
Sergei Rachmaninov
Suite para dos pianos Nº2, op.17
Martha Argerich y Nelson Freire, piano
07.00
Momentos Musicales
Edvard Grieg
Balada para piano en sol menor, op.24
Eva Knardahl, piano
Anton Arensky
Sinfonía Nº2 en La mayor, op.22
Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Evgeni Svetlanov
Ludwig Van Beethoven
Dúo para flauta y fagot Nº1 en Do mayor
Susan Milan, flauta
Sergio Azzolini, fagot
08.00
Franz Berwald
Concierto para violín y orquesta en do sostenido menor, op.2
Tobias Ringborg, violín
Orquesta de Cámara de Suecia / Niklas Willen
Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto para cuerdas Nº3 en Do mayor, K.515
Josef Suk, viola
Cuarteto Smetana
09.00
Sergei Prokofiev
Suite escita, op.20
Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado
Muzio Clementi
Sonata para piano en fa sostenido menor, op.25, Nº5
Maria Tipo, piano
Bohuslav Martinu
“La revista de cocina”, ballet de jazz para clarinete, fagot, trompeta, violín, chelo y piano
Ensamble Darlington
10.00
Joseph Martin Kraus
“Aure belle, che spirate”, aria para soprano de coloratura y cuerdas
Rossina Sonnenschimdt, soprano
Ensamble Sephira de Stuttgart
Johannes Brahms
Sonata para chelo y piano Nº2 en Fa mayor, op.99
Jean-Guihen Queyrás, chelo
Alexander Tharaud, piano
Francesco Maria Veracini
Obertura Nº1 en Si bemol mayor
Academia “I Filarmonici” / Alberto Martini
11.00
Va pensiero (Claudio Zin)
12.00
Momentos Musicales
Alexandre Tansman (compositor polaco que vivió entre 1897 y 1986)
Concierto para clarinete y cuerdas
Jean-Marc Fessard, clarinete
Orquesta de Cámara de Silesia / Miroslaw Blaszczyk
Edouard Laló
Trío Nº1 en do menor, op.7
Trío Parnassus
Granville Bantock
“La bruja de Atlas”, poema sinfónico sobre textos de Percy Shelley
Royal Philharmonic Orchestra / Vernon Handley
13.00
Una Hora, un Artista
Hoy: Barbara Hannigan
14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)
19.00
Música para Bailar
20.00
Momentos Musicales
21.00
Especial “La Noche de los Museos”