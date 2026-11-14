Programación Sábado 14 de Noviembre

00.00

Trasnoche Jazz

Lee Morgan

Zip code

Growing pains

Nori

Wildfire

Crash and burn

Undertow

Ezra Collective

Palm wine

Expensive

Gary Burton y Paul Bley

You don’t know what love is

Anita O’Day

I could write a book

Bewitched, bothered and bewildered

To keep my love alive

01.00

La Trasnoche Clásica

Maurice Ravel

Minuet antiguo para piano, M.7

Klára Körmendi, piano

Felix Mendelssohn

Cuarteto Nº1 en Mi bemol mayor, op.12

Cuarteto Gabrieli

Jean Sibelius

Sinfonía Nº5 en Mi bemol mayor, op.82

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

Piotr Ilich Chaikovsky

Meditación, op.42, Nº1

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

Johann Sebastian Bach

Suite francesa para clave Nº2 en do menor, BWV 813

Suite francesa para clave Nº3 en si menor, BWV 814

Glenn Gould, piano

Sergei Prokofiev

El amor por tres naranjas, suite op.33ª

Orquesta Sinfónica de Toronto / Jukka-Pekka Saraste

Leopold Kozeluch

Sinfonía concertante en Mi bemol mayor

Werner Genuit, piano;

Akashi Ochi, mandolina;

Siegfried Goethel, trompeta;

Walter Meuter, contrabajo

Consortium Classicum; Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown

Marc-Antoine Charpentier

Il faut rire et chanter - Dispute de bergers, H.484

Les Arts Florissants / William Christie

Bedrich Smetana

De mi patria, dos piezas para violín y piano

Itzhak Perlman, violín;

Samuel Sanders, piano

Johannes Brahms

Siete fantasías para piano, op.116

Evgeny Kissin, piano

François Couperin

Las naciones. Ordre Nº2: La española

Musica ad Rhenum

Alice Mary Smith

Sinfonía en la menor

London Mozart Players / Howard Shelley

Jaurés Lamarque-Pons

Sonatina para guitarra

Eduardo Fernández, guitarra

Carl Maria von Weber

Trío para flauta, chelo y piano en sol menor, op.63

Stephen Preston, flauta;

Jennifer Ward Clarke, chelo;

Richard Burnet, fortepiano

Camille Saint-Saëns

El diluvio, preludio op.45

Yan Pascal Tortelier, violin

City of Birmingham Symphony Orchestra / Louis Frémaux

William Byrd

Susanna fair

Rejoice unto the lord

Tessa Bonner, soprano

Rose Consort of viols

Gaetano Donizetti

Cuarteto Nº9 en Re mayor (versión orquesta de cuerdas)

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Sergei Rachmaninov

Suite para dos pianos Nº2, op.17

Martha Argerich y Nelson Freire, piano

07.00

Momentos Musicales

Edvard Grieg

Balada para piano en sol menor, op.24

Eva Knardahl, piano

Anton Arensky

Sinfonía Nº2 en La mayor, op.22

Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Evgeni Svetlanov

Ludwig Van Beethoven

Dúo para flauta y fagot Nº1 en Do mayor

Susan Milan, flauta

Sergio Azzolini, fagot

08.00



Franz Berwald

Concierto para violín y orquesta en do sostenido menor, op.2

Tobias Ringborg, violín

Orquesta de Cámara de Suecia / Niklas Willen

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto para cuerdas Nº3 en Do mayor, K.515

Josef Suk, viola

Cuarteto Smetana

09.00

Sergei Prokofiev

Suite escita, op.20

Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado

Muzio Clementi

Sonata para piano en fa sostenido menor, op.25, Nº5

Maria Tipo, piano

Bohuslav Martinu

“La revista de cocina”, ballet de jazz para clarinete, fagot, trompeta, violín, chelo y piano

Ensamble Darlington

10.00



Joseph Martin Kraus

“Aure belle, che spirate”, aria para soprano de coloratura y cuerdas

Rossina Sonnenschimdt, soprano

Ensamble Sephira de Stuttgart

Johannes Brahms

Sonata para chelo y piano Nº2 en Fa mayor, op.99

Jean-Guihen Queyrás, chelo

Alexander Tharaud, piano

Francesco Maria Veracini

Obertura Nº1 en Si bemol mayor

Academia “I Filarmonici” / Alberto Martini

11.00

Va pensiero (Claudio Zin)

12.00

Momentos Musicales

Alexandre Tansman (compositor polaco que vivió entre 1897 y 1986)

Concierto para clarinete y cuerdas

Jean-Marc Fessard, clarinete

Orquesta de Cámara de Silesia / Miroslaw Blaszczyk

Edouard Laló

Trío Nº1 en do menor, op.7

Trío Parnassus

Granville Bantock

“La bruja de Atlas”, poema sinfónico sobre textos de Percy Shelley

Royal Philharmonic Orchestra / Vernon Handley

13.00

Una Hora, un Artista

Hoy: Barbara Hannigan

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

Música para Bailar

20.00

Momentos Musicales

21.00

Especial “La Noche de los Museos”