Programación Sábado 14 de Mayo

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

Bennie Green

Expubidence

Sweet sucker

Catherine Russell

At the swing cats ball

Send for me

You stepped out of a dream

Henry Cole y Villa Locura

Dime donde estás

Azul turquesa

John Pisano y Billy Bean

Fat feet

Every time we say goodbye

Take your pick

Chet Baker

Do it the hard way

Evetything happens to me

You’re driving me crazy

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

03.00

Franz Liszt

Sonata para piano en si menor, S.178

Vladimir Horowitz, piano

Igor Stravinsky

Petrushka (versión 1947)

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Danielle Gatti

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta en re menor, op.9, Nº2

Anthony Robson, oboe

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Edouard Lalo

Trío Nº3 en la menor, op.26

Trío Parnassus

Frédéric Chopin

Impromptu para piano Nº1 en La bemol mayor, op.29

Impromptu para piano Nº2 en Fa sostenido mayor, op.36

Impromptu para piano Nº3 en Sol bemol mayor, op.51

Claudio Arrau, piano

Frantisek Vanerovsky

Cuarteto para clarinete y tres cornos de basetto en Fa mayor

Clarinetistas suizos

Dmitri Kabalevsky

Romeo y Julieta, suite op.56

Orquesta Philharmonia / Dalia Atlas

Johannes Brahms

Sonata para chelo y piano N°1 en mi menor, op.38

Sol Gabetta, chelo;

Hélène Grimaud, piano

Gustav Mahler

Canciones del cuerno mágico de la juventud. "La vida en la tierra"

Canciones del cuerno mágico de la juventud. "¿Quién inventó esta pequeña canción?"

Jessye Norman, soprano

Geoffrey Parsons, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Souvenir de Florencia, sexteto para cuerdas en re menor, op.70 (versión en orquesta de cuerdas)

I Musici de Montreal / Yuli Turovsky

07.00

Momentos Musicales

George Frideric Handel

Obertura de Agrippina

The English Concert / Trevor Pinnock

Ludwig van Beethoven

Tercer movimiento (Rondo) de la Sonata para violín y piano Nº1 en Re mayor, op.12, Nº1

Anne-Sophie Mutter, violín

Lambert Orkis, piano

Carl Nielsen

Tres piezas de “La madre”

Gro Sandvik, flauta

Las Anders Tomter, viola

Turid Kniejski, arpa

Guillaume Dumanoir

Selección de la Suite para orquesta en Fa mayor

Les Concerts des Nations / Jordi Savall

Ferdinand Ries

Primer movimiento (Allegro) de la Gran sonata para piano en Re mayor, op.9, Nº1

Alexandra Oehler, piano

Manuel de Falla

Introducción y Danza española de la ópera La vida breve

Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Jesús López Cobos

Gioachino Rossini

Obertura de la ópera Bianca e Faliero

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº17 en Si mayor, op.62, Nº1

Nelson Goerner, piano

09.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

10.00

Desde Aquí (Asociación Argentina de Compositores)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)