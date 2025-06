Programación Sábado 14 de Junio

00.00

Trasnoche Jazz

The Empress

Instant composure

Bolivia

Melina Tobiana

La charité ne suffit pas

Fantasy

Grandma’s hands

Nine Sparks Riots

High Valley roundhouse

Jimmy Rowles y George Mraz

Miyako

The lady in the corner

Champian Fulton

Too marvelous for words

Linger in my arms a little longer, baby

Carry me back to old Manhattan

01.00

La Trasnoche Clásica

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº2 en fa menor, op.21

Maria João Pires, piano

Orquesta Nacional de la Ópera de Monte Carlo / Armin Jordan

Anna Bon di Venezia

Trío para dos flautas y bajo continuo en re menor, op.3, Nº3

Sabine Dreier, flauta traversa;

Peter Spohr, flauta traversa;

Rhoda Patrick, fagot;

Tatjana Geiger, clave

Benjamin Britten

Passacaglia de la ópera Peter Grimes, op.33b

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Antonin Dvořák

Rusalka. Canción a la luna

Lucia Popp, soprano

Orquesta de la Radio de Munich / Stefan Soltesz

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº 10 en Mi bemol mayor, op.74, "Arpas"

Cuarteto Juilliard

Carl Stamitz

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Peter-Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber

Kurt Weill

Suite de La ópera de los tres centavos

The Atlantic Sinfonietta / Andrew Schenck

Johann Kaspar Mertz

Fantasía húngara, op.65, Nº1, de Tres piezas, op.65

Lásló Szendrey-Karper, guitarra

Carl Reinecke

Trío para clarinete, viola y piano en La mayor, op.264

Ulf Rodenhäuser, clarinete;

Hermann Voss, viola;

Helmut Deutsch, piano

Maurice Ravel

Gaspard de la nuit, M.55

Martha Argerich, piano

Claudio Monteverdi

Magnificat

Jill Gome y Felicity Palmer, sopranos;

James Bowman, contratenor; Robert Tear y Philip Langridge, tenores;

John Shirley-Quirk, barítono;

Michael Rippon, bajo

Orquesta Monteverdi / John Eliot Gardiner

Coro Monteverdi

Edward Elgar

Serenata para cuerdas en mi menor, op.20

Camerata Bern / Thomas Füri

Vincenzo Bellini

Concierto para oboe y orquesta en Mi bemol mayor

Roger Lord, oboe

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Johannes Brahms

Sinfonía Nº4 en mi menor, op.98

Orquesta de Filadelfia / Riccardo Muti

Alexander Glazunov

Tres estudios para piano, op.31

Tatjana Franová, piano

Michel Richard Delalande

Primer capricho o Capricho de Villers-Cotterets

Orqeusta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Sol mayor, K.496

Trío Beaux Arts

George Frideric Handel

Ariodante, HWV 33. "Scherza infida"

Franco Fagioli, contratenor

Il Pomo d'Oro / Zefira Valova

07.00

Momentos Musicales

Edvard Grieg

Balada para piano en sol menor, op.24

Eva Knardahl, piano

Anton Arensky

Sinfonía Nº2 en La mayor, op.22

Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Evgeni Svetlanov

Ludwig Van Beethoven

Dúo para flauta y fagot Nº1 en Do mayor

Susan Milan, flauta

Sergio Azzolini, fagot

08.00



Franz Berwald

Concierto para violín y orquesta en do sostenido menor, op.2

Tobias Ringborg, violín

Orquesta de Cámara de Suecia / Niklas Willen

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto para cuerdas Nº3 en Do mayor, K.515

Josef Suk, viola

Cuarteto Smetana

09.00

Sergei Prokofiev

Suite escita, op.20

Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado

Muzio Clementi

Sonata para piano en fa sostenido menor, op.25, Nº5

Maria Tipo, piano

Bohuslav Martinu

“La revista de cocina”, ballet de jazz para clarinete, fagot, trompeta, violín, chelo y piano

Ensamble Darlington

10.00



Joseph Martin Kraus

“Aure belle, che spirate”, aria para soprano de coloratura y cuerdas

Rossina Sonnenschimdt, soprano

Ensamble Sephira de Stuttgart

Johannes Brahms

Sonata para chelo y piano Nº2 en Fa mayor, op.99

Jean-Guihen Queyrás, chelo

Alexander Tharaud, piano

Francesco Maria Veracini

Obertura Nº1 en Si bemol mayor

Academia “I Filarmonici” / Alberto Martini

11.00

Max Bruch

Sinfonía Nº1 en Mi bemol mayor, op.28

Orquesta Sinfónica de Londres / Richard Hickox

Vincent D'Indy

Cuadernos de viaje, op.33

Michael Schäfer, piano

12.00

Alexandre Tansman (compositor polaco que vivió entre 1897 y 1986)

Concierto para clarinete y cuerdas

Jean-Marc Fessard, clarinete

Orquesta de Cámara de Silesia / Miroslaw Blaszczyk

Edouard Laló

Trío Nº1 en do menor, op.7

Trío Parnassus

Granville Bantock

“La bruja de Atlas”, poema sinfónico sobre textos de Percy Shelley

Royal Philharmonic Orchestra / Vernon Handley

13.00

Una Hora, un Artista

Hoy: Ton Koopman

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

Música para Bailar

Vladimir Horowitz

Danza excéntrica, para piano

Ingolf Wunder, piano

John Blow

“Una danza de cazador”, de la ópera Venus y Adonis

London Baroque / Charles Medlam

Igor Stravinsky

“Danza infernal de Katschei”, del ballet El pájaro de fuego

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

John Adams

“Habanera”, de las Supuestas danzas de John, para cuarteto

Cuarteto Kronos

André Campra

“Rigodón I y II” y “Minué N°10”, de la tragedia lírica Idomeneo

Les Arts Florissants / William Christie

Antonio Bibalo

Tercera de las Cuatro danzas balcánicas, para piano

Anders Brunsvik, piano

Antonín Dvořák

“Furiant”, tercer movimiento del Sexteto para cuerdas en La mayor, op.48

Ensamble Raphael

Maria Szymanowska

“Polonesa en La mayor”, N°3 de Dieciocho danzas de diferentes géneros, para piano

Sławomir Dobrzański, piano

Mozart Camargo Guarnieri

Danza negra (versión para orquesta)

Orquesta Sinfónica Nacional de Venezuela “Simón Bolívar” / Maximiano Valdés

Johann Sebastian Bach

Fuga en Sol Mayor, para, BWV 577, “La giga”

Edward Power Biggs, órgano

Claude Debussy

“Danza profana”, de Danzas sagrada y profana, para arpa y cuerdas

Vera Badings, arpa

Orquesta Real de Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Mats Lidström

Tango, para chelo y piano

Mats Lidström, chelo

Bengt Forsberg, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

“Contradanza en Sol Mayor”, de Cuatro contradanzas, K.267

Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky

20.00

Momentos Musicales