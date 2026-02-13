Programación Sábado 14 de Febrero

00.00
La Trasnoche Clásica
Erik Satie
Cinéma. Entreacto sinfónico del ballet Relache (transcripción para piano a cuatro manos de Darius Milhaud)
Yuji Takahashi y Alain Planès, piano
Gustav Mahler
Las canciones del caminante
Thomas Hampson, barítono;
David Lutz, piano
Ludwig van Beethoven
Trío Nº6 en Mi bemol mayor op.70, Nº2
Trío Beaux Arts
Piotr Ilich Chaikovsky
Variaciones sobre un tema rococó para chelo y orquesta, op.33
Mstislav Rostropovich, chelo
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa
Juan Cabanilles
Tiento de falsas
Hespèrion XX / Jordi Savall
Carl Friedrich Abel
Sinfonía en Mi bemol mayor, op.7, Nº6
Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd
Edvard Grieg
Sonata para piano en mi menor, op.7
Leif Ove Andsnes, piano
Maurice Ravel
Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor
Shlomo Mintz, violín;
Yefim Bronfman, piano
Alessandro Scarlatti
Concerto grosso Nº2 en do menor
Europa Galante / Fabio Biondi
Enrique Granados
Seis piezas sobre cantos populares españoles
Alicia de Larrocha, piano
Thomas Arne
Obertura Nº8 en sol menor, de Ocho oberturas a ocho partes
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Felix Mendelssohn
Concierto para violín y orquesta de cuerdas en re menor
Gidon Kremer, violín
Orpheus Chamber Orchestra
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº11 en La mayor, K.331
Zoltán Kocsis, piano
Heitor Villa-Lobos
Quinteto en forma de choros
William Bennett, flauta;
Neil Black, oboe;
Janice Knight, corno inglés;
Thea King, clarinete;
Robin O'Neill, fagot
Johannes Brahms
Cuarteto con piano Nº1 en sol menor, op.25
Murray Perahia, piano
Miembros del Cuarteto Amadeus
George Frideric Handel
Zadok el sacerdote, HWV 258. Anthem de coronación
English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner
Coro Monteverdi
Christoph Willibald Gluck
Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor
Peter-Lukas Graf, flauta
Camerata Zürich / Räto Tschupp
Julián Aguirre
Aires Nacionales Argentinos. Primer cuaderno, Triste Nº1, Nº2, Nº5
Sergio Moldavsky, guitarra
Robert Schumann
Sonata para piano Nº1 en fa sostenido menor, op.11
Maurizio Pollini, piano
Anton Arensky
Variaciones para orquesta de cuerdas sobre un tema de Chaikovsky, op.35a
Orquesta Sinfónica de Londres / Antal Dorati
Benjamin Britten
Mañanas musicales (sobre temas de Rossini)
National Philharmonic Orchestra / Richard Bonynge
Antonio Lotti
Concierto para oboe d'amore y orquesta en La mayor
Heinz Holliger, oboe d'amore
I Musici
Florent Schmitt (compositor francés que vivió entre 1870 y 1958)
Dos espejos para piano, op.70
Pascal Le Corre, piano
07.00
Momentos Musicales
Ludwig van Beethoven
Fidelio, obertura op.72b
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis
Johann Nepomuk Hummel
Concierto para trompeta y orquesta en Mi mayor
Hakan Hardenberger, trompeta
Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner
Frédéric Chopin
Valses op.34, N°2 y N°3
Vals op.64, N°2 y 3
Y Vals op.69, N°1
Nikita Magaloff, piano
Georg Philipp Telemann
Sonata para oboe y continuo en sol menor
Han de Vries, oboe
Wouter Möller, chelo barroco;
Bob Van Asperen, clave
08.00
Joseph Haydn
Tres arias de concierto: “Dica pure chi vuol dire”, “Signor, voi sapete” y “Vada adagio, signorina”
Nuria Rial, soprano
Orquesta Barroca L’Orfeo / Michi Gaigg
Felix Mendelssohn
Cuarteto Nº6 en fa menor, op.80
Cuarteto Melos
Alexander Scriabin
El Poema del Extasis, op.54
Orquesta Sinfónica de Chicago / Neeme Järvi
09.00
George Frederick Pinto
Sonata para piano en do menor
Ian Hobson, piano
Mauro Giuliani
“Las aventuras del amor”, diez valses para dúo de guitarras, op.116
Stefano Cardi y Andrea Orsi, guitarras
Piotr Ilich Chaikovsky
Romeo y Julieta, obertura fantasía
Orquesta Filarmónica de Berlín / Lorin Maazel
10.00
Johann Sebastian Bach
Partita para clave Nº4 en Re mayor, BWV 828
Glenn Gould, piano
Paul Hindemith
Música de Concierto para orquesta de vientos, op.41
Ensamble de vientos Eastman / Donald Hunsberger
Malcolm Arnold
Concierto para dos violines y orquesta de cuerdas, op.77
Alberto Lysy y Sophia Reuter, violines
Camerata Lysy de Gstaad / Yehudi Menuhin
11.00
Charles Gounod
Sinfonía Nº2 en Mi bemol mayor
Orquesta Sinfónica de Islandia / Yan Pascal Tortelier
Gaetano Donizetti
Cuarteto Nº13 en La mayor
Cuarteto Martfeld
12.00
Sergei Rachmaninov
Cuatro etudes tableaux, op.33 y op.39
Murray Perahia, piano
Josef Suk
Serenata para cuerdas en Mi bemol mayor, op.6
Camerata Bern / Thomas Füri
Antonio Vivaldi
Concierto para fagot y orquesta en Do mayor, R.467
Peter Whelan, fagot
La Serenissima / Adrian Chandler
13.00
Una Hora, un Artista
Hoy: Heinz Holliger
14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)
19.00
Momentos Musicales
Sergei Rachmaninov
Concierto para piano y orquesta Nº2 en do menor, op.18
Katia Buniatishvilil, piano
Orquesta Filarmónica de la República Checa / Paavo Järvi
Carlos Guastavino
Jeromita Linares
María Isabel Siewers, guitarra
Cuarteto Stamic de Praga
Carl Maria von Weber
Siete variaciones sobre un tema de la ópera Silvana, op.33
Eduard Brunner, clarinete
Gerhard Oppitz, piano
20.00
Béla Bartók
Música para cuerdas, percusión y celesta
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
Luigi Boccherini
Quinteto en Fa mayor, op.20, Nº15
Quinteto Boccherini
Frédéric Chopin
Preludios op.28
Howard Shelley, piano
21.00
Frederic Lamond
Sinfonía en La mayor, op.3
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins
Francesco Maria Veracini
Sonata para violín y continuo en Fa mayor, op.1, Nº12
Luigi Mangiocavallo, violín
Claudio Ronco, chelo
Marco Mencoboni, clave
22.00
Franz Liszt
Rapsodia húngara para piano Nº2 en do sostenido menor, S.244, Nº2
Michele Campanella, piano
Franz Danzi
Concierto para chelo y orquesta en La mayor
Wolfgang Boettcher, chelo
Sinfonieta Berlín / Jorge Velazco
Wolfgang Amadeus Mozart
Selección de El rapto en el serallo, K.384
Diana Damrau, soprano
Anna Prohaska, soprano
Rolando Villazón, tenor
Paul Schweinester, tenor
Franz-Josef Selig, bajo
Orquesta de Cámara de Europa / Yannick Nézet-Séguin
23.00
Carl Nielsen
Quinteto de cuerdas en Sol mayor
Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields
George Frideric Handel
Concerto grosso Nº10 en re menor, op.6, Nº10
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
Gaetano Donizetti
Dos piezas para piano
Pietro Spada, piano