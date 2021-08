Programación Sábado 14 de Agosto

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

Mike LeDonne

Bags and brown

It’s all your fault

Nnenna Freelon

Come rain or come shine

Time after time

I say a little prayer

Dan Wilson

Who shot John?

Bird of beauty

George Cables

For all we know

Curtis Stigers

Come fly with me

My kind of town

They can’t take that away from me

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

03.00

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº6 en mi bemol menor, op.111

Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa

Frank Bridge

Cuarteto Nº2 en sol menor

Cuarteto Delmé

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº5 en Fa sostenido mayor, op.15, Nº2

Nocturno para piano Nº6 en sol menor, op.15, Nº3

Nocturno para piano Nº7 en do sostenido menor, op.27, Nº1

Nocturno para piano Nº9 en Si mayor, op.32, Nº1

Nelson Goerner, piano

Johann Christoph Demantius

Danzas

Música Bohémica / Jaroslav Krecek

Dmitri Shostakovich

Sinfonía para viola y orquesta de cuerdas (arr. del Cuarteto Nº13 en si bemol menor, op.138)

Yuri Bashmet, viola

Solistas de Moscú

Robert Schumann

Sonata para piano Nº2 en Sol menor, op.22

Murray Perahia, piano

Antonin Dvorák

Sinfonía Nº3 en Mi bemol mayor, op.10

Orquesta Filarmónica de Berlín / Rafael Kubelik

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº9 en Do mayor, op.59, Nº3, “Razumovsky Nº3”

Cuarteto Emerson

Darius Milhaud

Sonatina para clarinete y piano, op.100

Victoria Soames, clarinete

Julius Drake, piano

Claude Debussy

El rincón de los niños, L.113

Philippe Entremont, piano

07.00

Momentos Musicales

Karl Goldmark

Ballet del acto III de “La reina de Saba”

Orquesta de la Ópera del Estado Húngaro/ Adam Fischer

Jean-Philippe Rameau

Selección de « Los paladines »

Orquesta de la Era del Iluminismo / Gustav Leonhardt

Louis Spohr

Andante con variazioni del Nocturno para vientos en Do mayor, op.34

Consortium Classicum / Dieter Klöcker

Alexander Glazunov

Gran vals de concierto para piano, op.41

Tatjana Franová, piano

Carl Ziehrer

Ciudadanos de Viena, op.419, marcha

Orquesta de Conciertos de la BBC / Willi Boskovsky

Bedrich Smetana

La mujer del campo. Polca

Orquesta Filarmónica del Estado de Brno / Frantisek Jílek

08.00

Desde Aquí

09.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)