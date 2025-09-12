Programación Sábado 13 de Septiembre

00.00

Trasnoche Jazz

Gerry Mulligan Quartet

Carioca

Aren’t you glad you’re you?

Bark for Barksdale

Sinne Eeg

New horizons

The best I ever had

High up in the sky

Jungle by Night

Empire

Piranha

Martial Solal y Johnny Griffin

You stepped out of a dream

Julie London

Diamonds are a girl’s best friend

Let there be love

The man that got away

What is this thing called love?

01.00

La Trasnoche Clásica

Nino Rota

Música de películas de Fellini (Strada, Bocaccio, Amarcord, 8 y 1/2)

I salonisti

Johannes Brahms

Rapsodia para piano en si menor, op.79, Nº1

Radu Lupu, piano

Marin Marais

Pieza en trío en sol menor

Ensamble Rebel

Ralph Vaughan Williams

Seis estudios sobre canciones populares inglesas (versión para clarinete y piano)

Janet Hilton, clarinete

Keith Swallow, piano

Hugo Wolf

Canciones sobre poemas de Eduard Mörike

Olaf Bar, barítono

Geoffrey Parsons, piano

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº5 en Sol mayor BWV 829

András Schiff, piano

Claude Debussy

Tres nocturnos para orquesta

Orquesta Sinfónica de Montreal/ Charles Dutoit

Coro de la Orquesta Sinfónica de Montreal

Wilhelm Kaiser-Lindemann

Los 12 en bossa-nova

Los doce chelistas de la Orquesta Filarmónica de Berlín

William Byrd

In Angel´s Leed

Tessa Bonner, soprano

Rose Consort of viols

Edvard Grieg

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16

Murray Perahia, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

Jean-Christophe Naudot

Sonata en trío en Do mayor

Mandel Quartet

Antonin Dvorák

Concierto para chelo y orquesta en si menor, op.104

Mstislav Rostropovich, chelo

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

George Frideric Handel

Concierto para oboe y orquesta Nº1 en Si bemol mayor, HWV 301

David Reichenberg, oboe

The English Concert / Trevor Pinnock

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº6 en La mayor, op.30, Nº1

Gidon Kremer, violín

Martha Argerich

Sergei Rachmaninov

Danzas sinfónicas, op.45

Orquesta de Filadelfia / Charles Dutoit

Heinrich Franz von Biber

Arias a cuatro partes

La Follia Salzburg

Louis Spohr

Quinteto para flauta, clarinete, corno, fagot y piano en do menor, op.52

Herrmann Klemeyer, flauta;

Hans Schönberger, clarinete;

Olaf Klamand, corno;

Josef Peters, fagot,

Wolfgang Sawallisch, piano

Ottorino Respighi

Vitrales de iglesia, cuatro impresiones para orquesta

Orquesta Philharmonia / Geoffrey Simon

Erik Satie

Doce pequeños corales para piano

Aldo Ciccolini, piano

07.00

Momentos Musicales

Maurice Ravel

Rapsodia española

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit (dutuá)

Franz Schubert

Dos Impromptus para piano, op.90

Maria João Pires, piano

François Couperin

Dúo para viola da gamba y contrabajo en Sol mayor

Rolf Döhler, viola da gamba

Barbara Sanderling, contrabajo

Antonio Caldara

Sinfonía en Do mayor

Orquesta Barroca Collegium 1704 / Vaclav Luks

08.00



Joonas Kokkonen (compositor finlandés, 1921-1996)

Concierto para chelo y orquesta

Marko Ylönen, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Sakari Oramo

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº13 en Mi bemol mayor, op.27, Nº1

Claudio Arrau, piano

Gaetano Donizetti

"Dio, che mi vedi in core… ", dúo de la opera “Anna Bolena”

Hei-Kyung Hong, soprano

Jennifer Larmore, mezzosoprano

Orquesta de la Radio de Munich / Jesús López Cobos

09.00



César Franck

Cuarteto para cuerdas en Re mayor

Cuarteto de Praga

Jean Sibelius

El cisne de Tuonela, op.22, Nº3

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

10.00

Károl Lipiñski

Sinfonía en Si bemol mayor, op.2, Nº3

Orquesta Filarmónica Henryk Wieniawski / Piotr Wijatkowski

John Field

Sonata para piano en Mi bemol mayor, op.1, Nº1

Richard Burnett, piano

Joseph Haydn

Sinfonía Nº22 en Mi bemol mayor, "El filósofo"

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

11.00

Johannes Brahms

Cuarteto con piano Nº1 en sol menor, op.25

Murray Perahia, piano

Miembros del Cuarteto Amadeus

Charles Avison

Concerto grosso Nº1 en La mayor (sobre temas de sonatas para clave de Domenico Scarlatti)

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

12.00

Nino Rota

Concierto para chelo y orquesta Nº2

Dmitri Yablonsky, chelo

I Virtuosi Italiani / Daniel Boico

Sergei Prokofiev

Tres piezas para piano, op.32

Boris Berman, piano

Franz Danzi

Cuarteto para fagot y trío de cuerdas en Si bemol mayor, op.40

Daniel Smith, fagot

Miembros del Cuarteto Coull

13.00

Una Hora, un Artista

Hoy: Kristin Wolfe Jensen

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

Música para Bailar

Anónimo (Italia, s.XIV)

Bellicha, estampida

Ensamble Unicorn

Erik Satie

Los tres valses distinguidos de un dandy delicado, para piano

Alexandre Tharaud, piano

Bedřich Smetana

“Danza de los aldeanos, de la ópera La novia vendida

Orquesta Sinfónica de Londres / Geoffrey Simon

Thomas Simpson

Tres danzas a cinco partes para ensamble de violas da gamba (“Intrada”, “Allemande” y “Courante”)

Ensamble Bourresque

Alberto Ginastera

“Danza de la moza donosa”, de Tres danzas argentinas, op.2, para piano

Alexander Panizza, piano

Georges Enescu

Final de la Rapsodia rumana N°1 en La mayor, op.11, N°1

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Ludwig van Beethoven

Tres danzas alemanas, WoO14, N°1, 2 y 3

Capella Istropolitana / Oliver von Dohnányi

Louis Moreau Gottschalk

Gran tarantela en re menor, op.67, para piano

Jia Wang, piano.

Sergei Prokofiev

“Danza de las muchachas con lilas”, de Romeo y Julieta, op.64

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Erwin Schulhoff

“Charleston”, de Cinco estudios de jazz para piano

Kathyn Sttot, piano

Jules Massenet

“Castellana”, de la música de ballet de la ópera El Cid

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Thomas Koppel

Danza de Nele N°5

Micala Petri, flauta dulce

Lars Hannibal, laúd

Jean-Henry D’Anglebert

“Gallarda”, de la Suite en re menor

Jacques Ogg, clave

Piotr Ilich Chaikovsky

“Polonesa”, del cuarto movimiento de la Suite N°3 para orquesta en Sol mayor, op.55

Orquesta Filarmónica de Viena / Lorin Maazel

20.00

Momentos Musicales

Bedrich Smetana

“Blanik”, poema sinfónico Nº6 del ciclo Mi patria

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Václav Neumann

Carl Stamitz (1745-1801)

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Peter-Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber

Sigismond Thalberg

Gran fantasía y variaciones para piano sobre motivos de la ópera Capuletosy Montescos, de Bellini

Francesco Nicolosi, piano

21.00

Alexander Borodin

Quinteto para cuerdas en fa menor

Nuevo Cuarteto de Budapest

Ottó Kertész, chelo

Friedrich Kalbrenner (1785-1849)

Concierto para piano y orquesta N°4 en La bemol mayor, op.127

Howard Shelley, piano

Orquesta Sinfónica de Tasmania / Howard Shelley

22.00

Gioachino Rossini

Escena de la Condesa Adèle, del primer acto de la ópera El conde Ory

Pretty Yende, soprano

Coro del Teatro Municipal de Piacenza

Orquesta Sinfónica Nacional de la RAI / Marco Armiliato

Maurice Ravel

Cuarteto para cuerdas en Fa mayor

Cuarteto Bartók

Domenico Dall’Oglio (1700-1764)

Concierto para violín y orquesta en Do mayor

Giuliano Carmignola, violín

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

23.00

Piotr Ilich Tchaikovsky

Sonata para piano Nº1 en Sol mayor, op.37, "Gran sonata"

Nikolai Lugansky, piano

Edvard Grieg

En Otoño, op.11

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Okko Kamu