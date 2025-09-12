Programación Sábado 13 de Septiembre

00.00
Trasnoche Jazz
Gerry Mulligan Quartet
Carioca
Aren’t you glad you’re you?
Bark for Barksdale
Sinne Eeg
New horizons
The best I ever had
High up in the sky
Jungle by Night
Empire
Piranha
Martial Solal y Johnny Griffin
You stepped out of a dream
Julie London
Diamonds are a girl’s best friend
Let there be love
The man that got away
What is this thing called love?
01.00
La Trasnoche Clásica
Nino Rota
Música de películas de Fellini (Strada, Bocaccio, Amarcord, 8 y 1/2)
I salonisti
Johannes Brahms
Rapsodia para piano en si menor, op.79, Nº1
Radu Lupu, piano
Marin Marais
Pieza en trío en sol menor
Ensamble Rebel
Ralph Vaughan Williams
Seis estudios sobre canciones populares inglesas (versión para clarinete y piano)
Janet Hilton, clarinete
Keith Swallow, piano
Hugo Wolf
Canciones sobre poemas de Eduard Mörike
Olaf Bar, barítono
Geoffrey Parsons, piano
Johann Sebastian Bach
Partita para clave Nº5 en Sol mayor BWV 829
András Schiff, piano
Claude Debussy
Tres nocturnos para orquesta
Orquesta Sinfónica de Montreal/ Charles Dutoit
Coro de la Orquesta Sinfónica de Montreal
Wilhelm Kaiser-Lindemann
Los 12 en bossa-nova
Los doce chelistas de la Orquesta Filarmónica de Berlín
William Byrd
In Angel´s Leed
Tessa Bonner, soprano
Rose Consort of viols
Edvard Grieg
Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16
Murray Perahia, piano
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis
Jean-Christophe Naudot
Sonata en trío en Do mayor
Mandel Quartet
Antonin Dvorák
Concierto para chelo y orquesta en si menor, op.104
Mstislav Rostropovich, chelo
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa
George Frideric Handel
Concierto para oboe y orquesta Nº1 en Si bemol mayor, HWV 301
David Reichenberg, oboe
The English Concert / Trevor Pinnock
Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº6 en La mayor, op.30, Nº1
Gidon Kremer, violín
Martha Argerich
Sergei Rachmaninov
Danzas sinfónicas, op.45
Orquesta de Filadelfia / Charles Dutoit
Heinrich Franz von Biber
Arias a cuatro partes
La Follia Salzburg
Louis Spohr
Quinteto para flauta, clarinete, corno, fagot y piano en do menor, op.52
Herrmann Klemeyer, flauta;
Hans Schönberger, clarinete;
Olaf Klamand, corno;
Josef Peters, fagot,
Wolfgang Sawallisch, piano
Ottorino Respighi
Vitrales de iglesia, cuatro impresiones para orquesta
Orquesta Philharmonia / Geoffrey Simon
Erik Satie
Doce pequeños corales para piano
Aldo Ciccolini, piano
07.00
Momentos Musicales
Maurice Ravel
Rapsodia española
Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit (dutuá)
Franz Schubert
Dos Impromptus para piano, op.90
Maria João Pires, piano
François Couperin
Dúo para viola da gamba y contrabajo en Sol mayor
Rolf Döhler, viola da gamba
Barbara Sanderling, contrabajo
Antonio Caldara
Sinfonía en Do mayor
Orquesta Barroca Collegium 1704 / Vaclav Luks
08.00
Joonas Kokkonen (compositor finlandés, 1921-1996)
Concierto para chelo y orquesta
Marko Ylönen, chelo
Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Sakari Oramo
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº13 en Mi bemol mayor, op.27, Nº1
Claudio Arrau, piano
Gaetano Donizetti
"Dio, che mi vedi in core… ", dúo de la opera “Anna Bolena”
Hei-Kyung Hong, soprano
Jennifer Larmore, mezzosoprano
Orquesta de la Radio de Munich / Jesús López Cobos
09.00
César Franck
Cuarteto para cuerdas en Re mayor
Cuarteto de Praga
Jean Sibelius
El cisne de Tuonela, op.22, Nº3
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
10.00
Károl Lipiñski
Sinfonía en Si bemol mayor, op.2, Nº3
Orquesta Filarmónica Henryk Wieniawski / Piotr Wijatkowski
John Field
Sonata para piano en Mi bemol mayor, op.1, Nº1
Richard Burnett, piano
Joseph Haydn
Sinfonía Nº22 en Mi bemol mayor, "El filósofo"
Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini
11.00
Johannes Brahms
Cuarteto con piano Nº1 en sol menor, op.25
Murray Perahia, piano
Miembros del Cuarteto Amadeus
Charles Avison
Concerto grosso Nº1 en La mayor (sobre temas de sonatas para clave de Domenico Scarlatti)
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
12.00
Nino Rota
Concierto para chelo y orquesta Nº2
Dmitri Yablonsky, chelo
I Virtuosi Italiani / Daniel Boico
Sergei Prokofiev
Tres piezas para piano, op.32
Boris Berman, piano
Franz Danzi
Cuarteto para fagot y trío de cuerdas en Si bemol mayor, op.40
Daniel Smith, fagot
Miembros del Cuarteto Coull
13.00
Una Hora, un Artista
Hoy: Kristin Wolfe Jensen
14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)
19.00
Música para Bailar
Anónimo (Italia, s.XIV)
Bellicha, estampida
Ensamble Unicorn
Erik Satie
Los tres valses distinguidos de un dandy delicado, para piano
Alexandre Tharaud, piano
Bedřich Smetana
“Danza de los aldeanos, de la ópera La novia vendida
Orquesta Sinfónica de Londres / Geoffrey Simon
Thomas Simpson
Tres danzas a cinco partes para ensamble de violas da gamba (“Intrada”, “Allemande” y “Courante”)
Ensamble Bourresque
Alberto Ginastera
“Danza de la moza donosa”, de Tres danzas argentinas, op.2, para piano
Alexander Panizza, piano
Georges Enescu
Final de la Rapsodia rumana N°1 en La mayor, op.11, N°1
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein
Ludwig van Beethoven
Tres danzas alemanas, WoO14, N°1, 2 y 3
Capella Istropolitana / Oliver von Dohnányi
Louis Moreau Gottschalk
Gran tarantela en re menor, op.67, para piano
Jia Wang, piano.
Sergei Prokofiev
“Danza de las muchachas con lilas”, de Romeo y Julieta, op.64
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons
Erwin Schulhoff
“Charleston”, de Cinco estudios de jazz para piano
Kathyn Sttot, piano
Jules Massenet
“Castellana”, de la música de ballet de la ópera El Cid
Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy
Thomas Koppel
Danza de Nele N°5
Micala Petri, flauta dulce
Lars Hannibal, laúd
Jean-Henry D’Anglebert
“Gallarda”, de la Suite en re menor
Jacques Ogg, clave
Piotr Ilich Chaikovsky
“Polonesa”, del cuarto movimiento de la Suite N°3 para orquesta en Sol mayor, op.55
Orquesta Filarmónica de Viena / Lorin Maazel
20.00
Momentos Musicales
Bedrich Smetana
“Blanik”, poema sinfónico Nº6 del ciclo Mi patria
Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Václav Neumann
Carl Stamitz (1745-1801)
Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor
Peter-Lukas Graf, flauta
Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber
Sigismond Thalberg
Gran fantasía y variaciones para piano sobre motivos de la ópera Capuletosy Montescos, de Bellini
Francesco Nicolosi, piano
21.00
Alexander Borodin
Quinteto para cuerdas en fa menor
Nuevo Cuarteto de Budapest
Ottó Kertész, chelo
Friedrich Kalbrenner (1785-1849)
Concierto para piano y orquesta N°4 en La bemol mayor, op.127
Howard Shelley, piano
Orquesta Sinfónica de Tasmania / Howard Shelley
22.00
Gioachino Rossini
Escena de la Condesa Adèle, del primer acto de la ópera El conde Ory
Pretty Yende, soprano
Coro del Teatro Municipal de Piacenza
Orquesta Sinfónica Nacional de la RAI / Marco Armiliato
Maurice Ravel
Cuarteto para cuerdas en Fa mayor
Cuarteto Bartók
Domenico Dall’Oglio (1700-1764)
Concierto para violín y orquesta en Do mayor
Giuliano Carmignola, violín
Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon
23.00
Piotr Ilich Tchaikovsky
Sonata para piano Nº1 en Sol mayor, op.37, "Gran sonata"
Nikolai Lugansky, piano
Edvard Grieg
En Otoño, op.11
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Okko Kamu