PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

12/09/2025

Programación Sábado 13 de Septiembre

00.00
Trasnoche Jazz

Gerry Mulligan Quartet
Carioca
Aren’t you glad you’re you?
Bark for Barksdale

Sinne Eeg
New horizons
The best I ever had
High up in the sky

Jungle by Night
Empire
Piranha

Martial Solal y Johnny Griffin
You stepped out of a dream

Julie London
Diamonds are a girl’s best friend
Let there be love
The man that got away
What is this thing called love?

01.00
La Trasnoche Clásica

Nino Rota
Música de películas de Fellini (Strada, Bocaccio, Amarcord, 8 y 1/2)
I salonisti

Johannes Brahms
Rapsodia para piano en si menor, op.79, Nº1
Radu Lupu, piano

Marin Marais
Pieza en trío en sol menor
Ensamble Rebel

Ralph Vaughan Williams
Seis estudios sobre canciones populares inglesas (versión para clarinete y piano)
Janet Hilton, clarinete
Keith Swallow, piano

Hugo Wolf
Canciones sobre poemas de Eduard Mörike
Olaf Bar, barítono
Geoffrey Parsons, piano

Johann Sebastian Bach
Partita para clave Nº5 en Sol mayor BWV 829
András Schiff, piano

Claude Debussy
Tres nocturnos para orquesta
Orquesta Sinfónica de Montreal/ Charles Dutoit
Coro de la Orquesta Sinfónica de Montreal

Wilhelm Kaiser-Lindemann
Los 12 en bossa-nova
Los doce chelistas de la Orquesta Filarmónica de Berlín

William Byrd
In Angel´s Leed
Tessa Bonner, soprano
Rose Consort of viols

Edvard Grieg
Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16
Murray Perahia, piano
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

Jean-Christophe Naudot
Sonata en trío en Do mayor
Mandel Quartet

Antonin Dvorák
Concierto para chelo y orquesta en si menor, op.104
Mstislav Rostropovich, chelo
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

George Frideric Handel
Concierto para oboe y orquesta Nº1 en Si bemol mayor, HWV 301
David Reichenberg, oboe
The English Concert / Trevor Pinnock

Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº6 en La mayor, op.30, Nº1
Gidon Kremer, violín
Martha Argerich

Sergei Rachmaninov
Danzas sinfónicas, op.45
Orquesta de Filadelfia / Charles Dutoit

Heinrich Franz von Biber
Arias a cuatro partes
La Follia Salzburg

Louis Spohr
Quinteto para flauta, clarinete, corno, fagot y piano en do menor, op.52
Herrmann Klemeyer, flauta;
Hans Schönberger, clarinete;
Olaf Klamand, corno;
Josef Peters, fagot,
Wolfgang Sawallisch, piano

Ottorino Respighi
Vitrales de iglesia, cuatro impresiones para orquesta
Orquesta Philharmonia / Geoffrey Simon

Erik Satie
Doce pequeños corales para piano
Aldo Ciccolini, piano

07.00
Momentos Musicales

Maurice Ravel
Rapsodia española
Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit (dutuá)

Franz Schubert
Dos Impromptus para piano, op.90
Maria João Pires, piano

François Couperin
Dúo para viola da gamba y contrabajo en Sol mayor
Rolf Döhler, viola da gamba
Barbara Sanderling, contrabajo

Antonio Caldara
Sinfonía en Do mayor
Orquesta Barroca Collegium 1704 / Vaclav Luks

08.00

Joonas Kokkonen (compositor finlandés, 1921-1996)
Concierto para chelo y orquesta
Marko Ylönen, chelo
Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Sakari Oramo

Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº13 en Mi bemol mayor, op.27, Nº1
Claudio Arrau, piano

Gaetano Donizetti
"Dio, che mi vedi in core… ", dúo de la opera “Anna Bolena”
Hei-Kyung Hong, soprano
Jennifer Larmore, mezzosoprano
Orquesta de la Radio de Munich / Jesús López Cobos

09.00

César Franck
Cuarteto para cuerdas en Re mayor
Cuarteto de Praga

Jean Sibelius
El cisne de Tuonela, op.22, Nº3
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

10.00

Károl Lipiñski
Sinfonía en Si bemol mayor, op.2, Nº3
Orquesta Filarmónica Henryk Wieniawski / Piotr Wijatkowski

John Field
Sonata para piano en Mi bemol mayor, op.1, Nº1
Richard Burnett, piano

Joseph Haydn
Sinfonía Nº22 en Mi bemol mayor, "El filósofo"
Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

11.00

Johannes Brahms
Cuarteto con piano Nº1 en sol menor, op.25
Murray Perahia, piano
Miembros del Cuarteto Amadeus

Charles Avison
Concerto grosso Nº1 en La mayor (sobre temas de sonatas para clave de Domenico Scarlatti)
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

12.00

Nino Rota
Concierto para chelo y orquesta Nº2
Dmitri Yablonsky, chelo
I Virtuosi Italiani / Daniel Boico

Sergei Prokofiev
Tres piezas para piano, op.32
Boris Berman, piano

Franz Danzi
Cuarteto para fagot y trío de cuerdas en Si bemol mayor, op.40
Daniel Smith, fagot
Miembros del Cuarteto Coull

13.00
Una Hora, un Artista

Hoy: Kristin Wolfe Jensen

14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00
Música para Bailar

Anónimo (Italia, s.XIV)
Bellicha, estampida
Ensamble Unicorn

Erik Satie
Los tres valses distinguidos de un dandy delicado, para piano
Alexandre Tharaud, piano

Bedřich Smetana
“Danza de los aldeanos, de la ópera La novia vendida
Orquesta Sinfónica de Londres / Geoffrey Simon

Thomas Simpson
Tres danzas a cinco partes para ensamble de violas da gamba (“Intrada”, “Allemande” y “Courante”)
Ensamble Bourresque

Alberto Ginastera
“Danza de la moza donosa”, de Tres danzas argentinas, op.2, para piano
Alexander Panizza, piano

Georges Enescu
Final de la Rapsodia rumana N°1 en La mayor, op.11, N°1
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Ludwig van Beethoven
Tres danzas alemanas, WoO14, N°1, 2 y 3
Capella Istropolitana / Oliver von Dohnányi

Louis Moreau Gottschalk
Gran tarantela en re menor, op.67, para piano
Jia Wang, piano.

Sergei Prokofiev
“Danza de las muchachas con lilas”, de Romeo y Julieta, op.64
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Erwin Schulhoff
“Charleston”, de Cinco estudios de jazz para piano
Kathyn Sttot, piano

Jules Massenet
“Castellana”, de la música de ballet de la ópera El Cid
Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Thomas Koppel
Danza de Nele N°5
Micala Petri, flauta dulce
Lars Hannibal, laúd

Jean-Henry D’Anglebert
“Gallarda”, de la Suite en re menor
Jacques Ogg, clave

Piotr Ilich Chaikovsky
“Polonesa”, del cuarto movimiento de la Suite N°3 para orquesta en Sol mayor, op.55
Orquesta Filarmónica de Viena / Lorin Maazel

20.00
Momentos Musicales

Bedrich Smetana
“Blanik”, poema sinfónico Nº6 del ciclo Mi patria
Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Václav Neumann

Carl Stamitz (1745-1801)
Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor
Peter-Lukas Graf, flauta
Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber

Sigismond Thalberg
Gran fantasía y variaciones para piano sobre motivos de la ópera Capuletosy Montescos, de Bellini
Francesco Nicolosi, piano

21.00

Alexander Borodin
Quinteto para cuerdas en fa menor
Nuevo Cuarteto de Budapest
Ottó Kertész, chelo

Friedrich Kalbrenner (1785-1849)
Concierto para piano y orquesta N°4 en La bemol mayor, op.127
Howard Shelley, piano
Orquesta Sinfónica de Tasmania / Howard Shelley

22.00

Gioachino Rossini
Escena de la Condesa Adèle, del primer acto de la ópera El conde Ory
Pretty Yende, soprano
Coro del Teatro Municipal de Piacenza
Orquesta Sinfónica Nacional de la RAI / Marco Armiliato

Maurice Ravel
Cuarteto para cuerdas en Fa mayor
Cuarteto Bartók

Domenico Dall’Oglio (1700-1764)
Concierto para violín y orquesta en Do mayor
Giuliano Carmignola, violín
Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

23.00

Piotr Ilich Tchaikovsky
Sonata para piano Nº1 en Sol mayor, op.37, "Gran sonata"
Nikolai Lugansky, piano

Edvard Grieg
En Otoño, op.11
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Okko Kamu