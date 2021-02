Programación Sábado 13 de Febrero

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

Don Grolnick

Spot that man

Heart of darkness

Shola-Adisa Farrar

What a night

Fall in love

I have a dream

Bojan Z

Ashes to ashes

Eric LeLann Quartet

Life on Mars

Delta Saxophone Quartet

Heroes

The Three Sounds

I let a song go out of my heart

When I fall in love

Dodo Green

Not one tear

Jazz in my soul

You don’t know me

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

03.00

Frédéric Chopin

Sonata para piano Nº3 en si menor, op.58

Vladimir Ashkenazy, piano

Alexander Borodin

Quinteto para cuerdas en fa menor

Otto Kérstesz, chelo

Nuevo Cuarteto Budapest

Claude Debussy

Iberia, del ciclo Imágenes para orquesta

Orquesta Sinfónica de la BBC del Norte / Raymond Leppard

Franz Schubert

Rondo para violín y cuarteto en La mayor, D.438

Vera Beths, violín

Lisa Rautenberg, violín

Steven Dann, viola

Kenneth Slowik, chelo

Anner Bylsma, chelo

Muzio Clementi

Sonata para piano en Do mayor op.37, Nº1

Donatella Failoni, piano

Ludwig van Beethoven

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.61

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Philharmonia / Carlo Maria Giulini

Louis Clérambault

La musa de la ópera o los Caracteres líricos, cantata

Noémi Rime, soprano

Les Arts Florissants / William Christie

Gioachino Rossini

Introdución, tema y variaciones para clarinete y cuerdas en Mi bemol mayor

Vincenzo Mariozzi, clarinete

I Solisti Aquilani / Vittorio Antonellini

Joseph Haydn

Concierto para piano y orquesta Nº4 en Sol mayor, Hob.XVIII:4

Philippe Entremont, piano

Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

Alberto Ginastera

Sonata para guitarra, op.47

Eduardo Fernández, guitarra

Zoltán Kodály

Siete piezas para piano, op.11

Kornél Zempléni, piano

07.00

Momentos Musicales

Jacques Offenbach

-Obertura de la ópera bufa Barba Azul

-Obertura de la ópera bufa La gran duquesa de Gerolstein

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Francisco Tárrega

-Estudio brillante

-Minué para guitarra

-Recuerdos de la Alhambra

Eduardo Fernández, guitarra

Antonio Vivaldi

Concierto para piccolo y orquesta en Do mayor, RV 444

Attila Nagy, flauta piccolo

Dall`arco Chamber Orchestra / Istvan Parkanyi

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto con corno en Mi bemol mayor, K.407

Marie-Louise Neunecker, corno

Cuarteto de Mannheim

Scott Joplin

Maple leaf rag

The entertainer. El anfitrión

Joshua Rifkin, piano

08.00

Desde Aquí (Guillermo Zalcman)

09.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)