EunJi Yoo, guitarra

Sábado 13-12-2025
00.00
Trasnoche Jazz
Carméll Jones
Business meetin’
Stella by starlight
Toddler
Patricia Barber
Code cool
The wind song
Devil’s food
Tony Grey
Walking in, walking out
Chicks sums
George Cables
Who can I turn to
The stroll
I remember Clifford
Elis Regina
Wave
Canto de Ossanha
Corrida de jangada
01.00
La Trasnoche Clásica
Darius Milhaud
Sonata para flauta, oboe, clarinete y piano, op.47
Catherine Cantin, flauta;
Maurice Bourgue, oboe;
Michel Portal, clarinete;
Pascal Rogé, piano
Jacques Offenbach
Obertura de La gran duquesa de Gerolstein
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Mijail Glinka
Cuarteto en Fa mayor
Cuarteto de la Orquesta Filarmónica de Leningrado
Frédéric Chopin
Nocturno para piano Nº11 en sol menor, op.37, Nº1
Nocturno para piano Nº12 en Sol mayor, op.37, Nº2
Nocturno para piano Nº13 en do menor, op.48, Nº1
Nocturno para piano Nº14 en fa sostenido menor, op.48, Nº2
Nocturno para piano Nº15 en fa menor, op.55, Nº1
Nelson Goerner, piano
Marin Marais
Couplets de Folies
Jordi Savall, viola da gamba;
Rolf Lislevand, tiorba;
Michael Behringer, clave
Arnold Bax
Desde el ocaso hasta el amanecer
Orquesta Filarmónica de Londres /Bryden Thompson
Ludwig van Beethoven
Trío de cuerdas en Mi bemol mayor, op.3
Anne-Sophie Mutter, violín;
Mstislav Rostropovich, chelo;
Bruno Giurana, viola
Saverio Mercadante
Concierto para flauta y orquesta Nº1 en Mi mayor, op.49
Jean Pierre Rampal, flauta
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº36 en Do mayor, K.425, "Linz"
Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Nikolaus Harnoncourt
Josef Suk
Cosas vividas y cosas soñadas, op.30
Margaret, Fingerhut, piano
Franz Berwald
Sinfonía Nº4 en Mi bemol mayor
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi
Arcangelo Corelli
Sonata para violín y continuo en Si bemol mayor, op.5, Nº2
Eduard Melkus, violín
Capella Académica de Viena
Franz Schubert
Sonata para piano en do menor, D.958
Maurizio Pollini, piano
Hans Huber
Sonata para chelo y piano Nº4 en Si bemol mayor, op.130
Esther Nyffenegger, chelo;
Desmond Wright, piano
07.00
Momentos Musicales
Karl Goldmark
Sakuntala, obertura op.13
Orquesta Filarmónica de Budapest / Ándras Kórodi
Pietro Antonio Locatelli
Sonata para violín y bajo continuo en re menor, op.6, Nº12
Chouchanne Siranossian, violín
Jos van Immerseel, clave
Heitor Villa-Lobos
Tres danzas africanas para piano
Alfred Heller, piano
Frederic Lamónd
Danza de la espada
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins
08.00
Ferdinando Carulli
Concierto para flauta, guitarra y orquesta en Sol mayor, op.8
Jean-Pierre Rampal, flauta
Alexander Lagoyá, guitarra
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
Jean Sibelius
Trece piezas para piano, op.76
Håvard Gimse, piano
Allan Stephenson (compositor sudafricano, 1949-2021)
Divertimento para cuarteto de fagotes
Cuarteto The Nuts
09.00
Johannes Brahms
Quinteto con piano en fa menor, op.34
Pavel Kowalski, piano
Cuarteto de Silesia
Dmitri Shostakovich
Suite de ballet Nº1
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi
10.00
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº17 en Sol mayor, K.129
Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine
Gabriel Fauré
Sonata para chelo y piano Nº1 en re menor, op.109
Chrístian Poltéra, chelo
Kathryn Scott, piano
Ottorino Respighi
Arias y danzas antiguas para laúd, Suite Nº3. Transcripción para orquesta
Orquesta de Cámara de Lausana / Jesús López Cobos
11.00
Leos Janácek
Suite para orquesta de cuerdas
Orquesta de Cámara de Granada / Misha Rachlevsky
Louis Spohr
Noneto para flauta, oboe, clarinete, fagot, trompa, violín, viola, chelo y contrabajo en Fa mayor, op.31
Ensamble Viena-Berlín
12.00
Antonio Montanari (compositor y violinista italiano, 1676-1737)
Concierto para violín y orquesta en mi menor, op.1, Nº7
Simon Standage, violín y dirección
Collegium Musicum 90
Florent Schmitt
Piezas románticas para piano, op.42
Pascál Le Corre , piano
Wilhelm Stenhammar
Snöfrid, balada para tres voces, coro y orquesta sobre textos de Viktor Rydberg, op.5
Solistas, Coro y Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi
13.00
Una Hora, un Artista
Hoy: Bruno Gelber
14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)
19.00
Música para Bailar
Jean-Philippe Rameau
“Allemande”, de la Suite en la menor, de las Nuevas piezas para clave
Christophe Rousset, clave
Sergei Rachmaninov
“Danza de los hombres”, de la ópera Aleko
Orquesta Sinfónica de Cincinnati & Paavo Järvi
Ernesto Lecuona
Vals de los mares
Thomas Tirino, piano
Anónimo (Perú, s XVIII)
Lanchas para bailar
Ensamble Música Temprana / Adrián Rodríguez Van der Spoel
Arthur Bliss
“Danza de los peones rojos”, del ballet Jaque mate
Orquesta Real Nacional de Escocia / David Lloyd Jones
Arthur Honegger
Danza de la cabra, para flauta
Emmanuel Pahud, flauta
Johannes Brahms
Danza húngara Nº2 en re menor
Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado
Landgraf Moritz von Hessen
Pavana alemana, para laúd
Konrad Raggosnig, laúd
Wolfgang Amadeus Mozart
Contradanza en Sol mayor, de Cinco contradanzas, K.609, “Non più andrai"
Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky
Frédéric Chopin
Mazurca en si bemol menor para piano, op.24, Nº4
Vladimir Ashkenazy, piano
Santiago de Murcia
Tarantela española
Cappella Mediterranea / Leonardo García Alarcón
Edvard Grieg
Danzas sinfónicas, op.64, Nº2
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi
Claude Debussy
“Danza de Puck”, del Primer libro de preludios
Maurizio Pollini, piano
Carlos Salzedo
“Gavota”, Nº1 de Suite de ocho danzas para arpa
Sara Schuster Ericsron, arpa
Leonard Bernstein
“Times Square Ballet”, de Tres episodios de danza de “On the Town”
Orquesta Filarmónica de Israel / Leonard Bernstein
20.00
Momentos Musicales
Leonard Bernstein
Danzas sinfónicas de West Side Store
Orquesta Filarmónica de Tampere / Santtu-Matias Rouvali
Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto para piano, oboe, clarinete, corno y fagot en Re mayor, K.452
Ensamble Melos de Londres
Zequinha de Abreu (compositor brasileño, 1880 – 1935)
Tico-Tico no fubá
EunJi Yoo, guitarra
HoJin Lee, guitarra
21.00
Max Bruch
Fantasía escocesa para violín y orquesta, op.46
Maxim Fedotov, violín
Orquesta Filarmónica de Rusia / Dmitri Yablonsky
Ludwig van Beethoven
Doce variaciones para chelo y piano sobre un tema del oratorio ‘Judas Macabeo’ de Handel
Pierre Fournier, chelo
Wilhelm Kempff, piano
Domenico Zipoli
Cantata “En este mundo inconstante”
Rodrigo del Pozo, tenor
L'Harmonie des Saisons / Eric Milnes
22.00
Piotr Ilich Chaikovsky
Sexteto para cuerdas en re menor, op.70, "Souvenir de Florencia"
Cuarteto Borodin junto con Genrij Tatalian en viola y Mstislav Rostropovich en chelo
Luigi Boccherini
Sinfonía Nº6 en re menor, op.12, Nº4, G.506, “En la casa del diablo"
Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd
23.00
Johann Joachim Quantz
Concierto para flauta y orquesta en Do mayor
James Galway, flauta
Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber
Carl Loewe
La primavera, un poema sinfónico en forma de sonata, op.47
Cord Garben, piano
Ruggero Leoncavallo
Selección de la ópera Pagliacci
Luciano Pavarotti, tenor
Mirella Freni, soprano
Vincenzo Bello, tenor
Orquesta Filarmónica Nacional / Giuseppe Patanè