Programación Sábado 13 de Agosto

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

Joey Alexander

Remembering

Midnight waves

Karina Corradini

You turned the tables on me

When the time is right

I’m gonna lock my heart

Guthrie Govan

Five

Wonderful slippery thing

Freddie Hubbard

Body and soul

Dedicated to you

Rebecca Martin

The space in a song to think

After midnight

Lush life

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

03.00

Arcangelo Corelli

Concerto grosso Nº10 en Do mayor, op.6, Nº10

Camerata Instrumental de Santa Cecilia

Thomas Ford

Go, passions, to the cruel fair

John Dowland

Lejos de la corte triunfal

George Handford

Ahora cada criatura

Emma Kirkby, soprano;

Anthony Rooley, laud

Johannes Brahms

Quinteto con clarinete en si menor, op.115

Béla Kovács, clarinete

Cuarteto Bartók

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº4 en Sol mayor, op.58

Maurizio Pollini, piano

Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm

George Enescu

Octeto para cuerdas en Do mayor, op.7

Lucien Savin, Mircea Saulescu, Mendi Rodan y Henri Brendier, violines;

Wilhelmm Georg Berger y George Popovici, violas;

Alfons Capitanovici y Serafim Anthropov, chelos

Charles Villiers Stanford

Sinfonía Nº3 en fa menor, "Irlandesa", op.28

Orquesta de Ulster / Vernon Handley

Domenico Scarlatti

Sonata en si menor, K.377 (arreglo para guitarra)

Gergely Sárközy, guitarra

Erik Satie

Tres gymnopedias

Angela Brownridge, piano

Béla Bartók

Sonata para violín y piano Nº2, Sz.76

Gidon Kremer, violín;

Oleg Maisenberg, piano

Carl Ditters von Dittersdorf

Sinfonía Nº4 en Fa mayor, "El rescate de Andrómeda por Perseo"

Cantilena / Adrian Shepherd

07.00

Momentos Musicales

Wolfgang Amadeus Mozart

Obertura de “Cosí fan tutte”

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Leopold Hager

Carl Maria von Weber

Allegro con fuoco de la Sinfonía Nº1 en Do mayor, op.19

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Béla Bartók

Danzas populares rumanas, Sz. 56

Zoltán Kocsis, piano

Pietro Antonacci

Sinfonía Pastoral

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Giuseppe Verdi

Va, pensiero

Coro del Teatro alla Scala

Orquesta del Teatro alla Scala / Claudio Abbado

Alexander Glazunov

Dos piezas, op.22

Tatjana Franová, piano

Jean-Philippe Rameau

Concierto Nº5

Les Talents Lyriques / Christophe Rousset

Paul Taffanel

Andante pastoral y Scherzettino para flauta y piano

Susan Milan, flauta

Ian brown, piano

Gioachino Rossini

Obertura de “Armida”

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Antonio Vivaldi

Concierto para fagot, cuerdas y continuo en Do mayor, RV 467

Peter Whelan, fagot

La Serenísima / Adrian Chandler

Friedrich Kalkbrenner

Allegro maestoso del Concierto para piano y orquesta Nº4 en La bemol mayor, op.127

Howard Shelley, piano

Orquesta Sinfónica de Tasmania / Howard Shelley

Felix Mendelssohn

Adagio e grave – Allegro de la Sinfonía Nº8 para cuerdas en Re mayor

Camerata Lysy Gstaad / Alberto Lysy

Gabriel Fauré

Berceuse para violín y orquesta, op.16

Axel Schacher, violín

Orquesta Sinfónica de Basilea / Ivor Bolton

Frédéric Chopin

Vals para piano en Re bemol mayor, op.64, Nº1, "Del minuto"

Witold Malcuzinsky, piano

Edward Elgar

Elegía para orquesta de cuerdas, op.58

Orquesta Hallé / John Barbiroli

09.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

10.00

Desde Aquí (Asociación Argentina de Compositores)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Laura Novoa)

20.00

Complemento musical

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)