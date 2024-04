Programación Sábado 13 de Abril

00.00

Trasnoche Jazz

Carnegie Hall Jazz Band

In the mood (Glenn Miller)

Shiny stockings (Count Basie)

Michelle Garibay Carey

Song for my father

My favorite things

Everything must change

Gallowstreet

Dark snow

Phil Woods y Franco D’andrea

Summertime

It ain’t necessarily so

Chris Connor

Stella by starlight

Lullaby of Birdland

Ridin’ high

01.00

La Trasnoche de La 96.7

Johannes Brahms

Quinteto con clarinete en si menor, op.115

Béla Kovács, clarinete

Cuarteto Bartók

Bedrich Smetana

El campamento de Wallenstein, op.14

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik

Antoine Brumel

Lamentaciones del profeta Jeremías

Tallis Scholars / Peter Philips

Carl Nielsen

Suite luciferina para piano, op.45

Christian Eggen, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Mi bemol mayor, K.364

Gidon Kremer, violín;

Kim Kashkashian, viola

Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Jean Marie Leclair

Obertura en La mayor, op.13, Nº3

Florilegium

Vincent D'Indy

Trío para clarinete, chelo y piano, op.29

Pascal Moraguès, clarinete;

Christophe Coin, chelo;

Patrick Cohen, piano

Maurice Ravel

Pavana para una infanta difunta

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Edvard Grieg

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16

Murray Perahia, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

Frédéric Chopin

Sonata para chelo y piano en sol menor, op.65

Roger Drinkall, chelo;

Dian Baker, piano

Thomas Campion

Aun siendo tú joven y yo viejo

Ven, dichoso día

Emma Kirkby, soprano;

Anthony Rooley, laúd

Maurice Ravel

Cuarteto en Fa mayor

Cuarteto Bartók

Franz Schubert

Introducción y variaciones sobre un tema de La bella Molinera para flauta y piano, op.160, D.802

Susan Milan, flauta;

Ian brown, piano

Agostino Steffani

Alcibíades. Suites

I Barocchisti / Diego Fasolis

Alphons Diepenbrock

Himno para violín y orquesta

Emmy Verhey, violín

Orquesta de la Residencia de La Haya / Hans Vonk

Garcimuñoz

Una montaña pasando

Musica Reservata / John Becket

João de Sousa Carvalho

Obertura de la ópera Penélope

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

Alexander Scriabin

Sonata para piano Nº3 en fa sostenido menor, op.23

Emili Gilels, piano

07.00

Momentos Musicales

Joaquín Turina

Serenata, op.87. Versión para orquesta de cuerdas

Orquesta de la Ciudad de Granada / Juan de Udaeta

Johannes Brahms

Scherzo para piano en mi bemol menor, op.4

Krystian Zimerman, piano

Carlo Cecere

Concierto para flauta y orquesta en La mayor

Jean-Pierre Rampal, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Frank Bridge

Suite para orquesta de cuerdas

Sinfonieta de Bournemouth / Norman del Mar

08:00



Wolfgang Amadeus Mozart

Dúo para violín y viola en Sol mayor, K.423

Gidon Kremer, violín

Kim Kaskashian, viola

Vasily Kalinnikov

“El cedro y la palmera”, cuadro sinfónico para orquesta

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Vitezslav Novák (compositor checo, 1870-1949)

Recuerdos para piano, op.6

Antonín Kubalek, piano

Georg Philipp Telemann

Conclusión para trompeta, oboe, cuerdas y bajo contínuo en Re mayor

Bernard Gabel, trompeta

Jacques Chambon, oboe

Orquesta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

09.00



Robert Schumann

Cuarteto en la menor, op.41, Nº1

Cuarteto Gringolts

Thorvald Hansen

Sonata para trompeta y piano en Mi bemol mayor

Hakan Hardenberger, trompeta

Roland Pöntinen, piano

Alexander Borodin

Sinfonía Nº3 en la menor, “Inconclusa”

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bratislava / Stephen Gunzenhauser

10.00

Eduard Tubin

Concierto para violín y orquesta Nº2

Gustavo García, violín

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

Francis Poulenc

Improvisaciones para piano

Pascal Rogé, piano

William Boyce

Sinfonía Nº7 en Si bemol mayor

The English Concert / Trevor Pinnock

11.00



Johan Kvandal

Noneto para ocho instrumentos de viento y contrabajo Nº1, op.54

Ensamble de Vientos de Noruega

Einar Schoeyen, contrabajo

Vincent d’Indy

Helvetia y Nocturno para piano

Michael Schäfer, piano

Giuseppe Verdi

Música de ballet de la ópera Jerusalén

Orquesta Nacional de la Ópera de Monte Carlo / Antonio de Almeida

12.00

Max Bruch

Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88

Roeland Hendriks, clarinete;

Sander Geerts, viola

Orquesta Filarmónica de Londres / Martyn Brabbins

Franz Liszt

Paráfrasis para piano sobre El molinero y el arroyo de Schubert, S.565, Nº2

Paráfrasis para piano sobre Para cantar sobre el agua de Schubert, S.558, Nº2

Evgeny Kissin, piano

Marin Marais

Suite para viola y bajo continuo en si menor

Laurence Dreyfus, viola da gamba;

Ketil Haugsand, clave

13.00

Anton Arensky

Variaciones para orquesta de cuerdas sobre un tema de Chaikovsky, op.35a

Orquesta Sinfónica de Londres / Antal Dorati

Domenico Scarlatti

Sonata para clave en Do mayor, K.132

Sonata para clave en Do mayor, K.420

Alexandre Tharaud, piano

Nino Rota

Concierto para piano y orquesta en Do mayor

Giorgia Tomassi, piano

Orquesta Filarmónica De La Scala / Riccardo Muti

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard

19.00

Momentos Musicales

Erich Wolfgang Korngold

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.35

Vilde Frang, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt / James Gaffigan

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº60 en Do mayor

Emanuel Ax, piano

Giuseppe Tartini

Pastoral para violín y bajo continuo en La mayor

Trío Locatelli

20.00

Franz Schubert

Sinfonía Nº8 en si menor, D.759, "Inconclusa"

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Nikolaus Harnoncourt

Mateo Flecha (1481–1553)

El fuego (ensalada)

Ensamble La Colombina

Darius Milhaud

Sonata para flauta, oboe, clarinete y piano

Aurèle Nicolet, flauta

Heinz Holliger, oboe

Eduard Brunner, clarinete

Oleg Maisenberg, piano

21.00

Sergei Rachmaninov

Concierto para piano y orquesta Nº3 en re menor, op.30

Vladimir Ashkenazy, piano

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Heinrich Franz Von Biber

Partita Nº1, de la colección Mensa Sonora

La Follia Salzburg

22.00

Antonin Dvorák

Sinfonía Nº3 en Mi bemol mayor, op.10

Orquesta Filarmónica de la República Checa / Václav Neumann

Claude Debussy

Primer libro de Imágenes para piano

Philippe Entremont

23.00

Música para Bailar

Alexander Alyabiev (1787-1851)

Obertura y escenas de la música del ballet El tambor mágico o Una continuación de ‘La flauta mágica’ (1827)

Musica Viva / Alexander Rudin

Léon Böellmann

Dos piezas para chelo y piano, op.31 (“Vals lento” y “Minué”)

Mats Lidström, chelo

Bengt Forsberg, piano

Béla Bartók

Dúos para dos violines N°2, 3, 5, 14, 22, 27, 32, 35, 39, 40, 41 y 44

Itzhak Perlman y Pinchas Zuckerman, violín

Melchior Ulrich

Etnofonía, para conjunto de ländler y orquesta (1997)

Ensamble Ländler

Orquesta de Cámara Filarmónica de Suiza / Patrice Ulrich