Programación Sábado 12 de Julio

00.00

Trasnoche Jazz

Blue Moods

Ready Rudy

Chili peppers

Rebecca Martin

The space in a song to think

Willow weep for me

Lush life

Mowgli

Malamoler

One eyed Jack

George Van Eps y Howard Alden

What’s new

Moonglow

Joni Keen

Never make your move too soon

I should care

Some of my best friends

01.00

La Trasnoche Clásica

Joseph Schmitt

Cuarteto para clave, flauta traversa, violín y chelo en Do mayor, op.9, Nº1

Arthur Schoonderwoerd, clave

Integrantes del Ensamble Cristofori

Sergei Rachmaninov

Concierto para piano y orquesta Nº2 en do menor, op.18

Evgeny Kissin, piano

London Symphony Orchestra / Valery Gergiev

Claude Debussy

Imágenes, L.122, Nº2: "Iberia"

Orquesta de Ulster / Yan Pascal Tortelier

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº15 en la menor, op.132

Cuarteto Alban Berg

Johann Joachim Quanta

Concierto para flauta y orquesta Nº187 en Si mayor

Johannes Walter, flauta

Solistas de Cámara de Dresde

Dmitri Kabalevsky

Romeo y Julieta, suite op.56

Orquesta Philharmonia / Dalia Atlas

Robert Schumann

Sonata para piano Nº1 en fa sostenido menor, op.11

Maurizio Pollini, piano

Bernhard Henrik Crusell

Concierto para clarinete y orquesta Nº3 en Si bemol mayor, op.11

Emma Johnson, clarinete

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Gerard Schwarz

Niels Gade

Sinfonía Nº3 en la menor, op.15

Sinfonietta de Estocolmo / Neeme Järvi

Theodor von Schacht

Concertante para tres clarinetes y orquesta en Si bemol mayor

Dieter Klöcke, Oliver Link y Waldemar Wandel, clarinetes

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Hans Stadlmair

François Couperin

Piezas para viola, suite Nº2 en La mayor

Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wentz

George Enescu

Suite para piano Nº3, op.18, "Piezas impromptu"

Aurora Ienei, piano

Carl Reinecke

Trío para oboe, corno y piano en la menor, op.188

Ingo Goritzky, oboe;

Barry Tuckwell, corno;

Ricardo Requejo, piano

07.00

Momentos Musicales

Joaquín Turina

Serenata, op.87. Versión para orquesta de cuerdas

Orquesta de la Ciudad de Granada / Juan de Udaeta

Johannes Brahms

Scherzo para piano en mi bemol menor, op.4

Krystian Zimerman, piano

Tomaso Albinoni

Concierto para dos oboes y orquesta en Fa mayor, op.9, Nº3

Gail Hennessy y Rachel Chaplin, oboes

Ensamble La Serenissima / Adrian Chandler

Frank Bridge

Suite para orquesta de cuerdas

Sinfonieta de Bournemouth / Norman del Mar

08.00



Wolfgang Amadeus Mozart

Dúo para violín y viola en Sol mayor, K.423

Gidon Kremer, violín

Kim Kaskashian, viola

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº1 en Re mayor, op.25, "Clásica"

Orquesta Nacional de Francia / Lorin Maazel

Franz Schubert

Sonata en Mi bemol mayor, D. 157

Radu Lupu, piano

Henry Purcell

Chacona en sol menor

Accademia Bizantina / Stefano Montanari

09.00



Robert Schumann

Cuarteto para cuerdas en la menor, op.41, Nº1

Cuarteto Gringolts

Cecile Chaminade (compositora francesa: 1857-1944)

Concertino para flauta y orquesta, op.107

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Nicolai Rimsky-Korsakov

Capricho español, op.34

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca de Bratislava / Keith Clark

10.00

Edvard Grieg

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16

Murray Perahia, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

William Boyce

Sinfonía Nº7 en Si bemol mayor

The English Concert / Trevor Pinnock

Claude Debussy

Estampas

Zoltán Kocsis, piano

11.00

Johan Kvandal (compositor noruego: 1919 – 1999)

Noneto para ocho instrumentos de viento y contrabajo Nº1, op.54

Ensamble de Vientos de Noruega

Einar Schoeyen, contrabajo

Giuseppe Verdi

Música de ballet de la ópera Jerusalén

Orquesta Nacional de la Ópera de Monte Carlo / Antonio de Almeida

Manuel de Falla

Cuatro piezas españolas

Javier Perianes, piano

12.00

Ludwig van Beethoven

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.61

Anne-Sophie Mutter, violín

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Kurt Masur

Benedetto Ferrari (compositor italiano: 1597 - 1681)

Amanti, io vi so dire

Philippe Jaroussky, contratenor

Ensamble Artaserse

13.00

Una Hora, un Artista

Hoy: Altenberg Trío de Viena

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

Música para Bailar

Aaron Copland

“Buckaroo Holiday”, del ballet Rodeo

Orquesta Sinfónica de Detroit / Antal Dorati

Anónimo italiano (s.XIV)

Saltarello N°1

Ensamble Unicorn de Viena

Béla Bartók

Segunda número de la Suite de danzas

Orquesta Sinfónica de Chicago / Georg Solti

Wolfgang Amadeus Mozart

“Tempo di minueto”, del Cuarteto para flauta y cuerdas en Sol mayor, K.285a

Peter-Lukas Graf, flauta

Miembros del Cuarteto Carmina

Maurice Ravel

Valses nobles y sentimentales (N°2)

Dominique Verlet, piano

Alexander Borodin

“Danzas polovtsianas”, de la ópera El príncipe Igor (última danza)

Coro y Orquesta Sinfónica del Teatro Bolshoi / Alexander Lazarev

Heinrich Ignaz von Biber

“Sarabanda”, de la Suite N°6 de la colección Harmonia Artificioso-Ariosa

The Rare Fruits Council

Scott Joplin

Rag del gladiolo

Joshua Rifkin, piano

Hugo Alfvén

“Bourée”, de la Música incidental para Gustavo II Adolfo, op.49

OrquestaSIinfónica de la Radio de Suecia / Stig Westerberg

Emmanuel Chabrier

“Danza aldeana”, de Diez piezas pintorescas para piano

Alain Planès, piano

Anónimo (Perú)

Cachua improvisada

Hespèrion XX / Jordi Savall

Albert Roussel

“Bacanal”, del ballet Baco y Ariana, op.43

Orquesta Sinfónica de Chicago / Jean Martinon

20.00

Momentos Musicales