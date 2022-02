Programación Sábado 12 de Febrero

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

John Coltrane y Paul Quinichette

Sunday

Cattin’

Gregory Porter

Don’t lose your steam

More than a woman

French African Queen

Tam de Villiers Fourtet

Plato’s cave

Antonio Carlos Jobim

Chega de saudade

Desafinado

Samba da uma nota só

Helen O’Connell

Ain’t misbehavin

I’ve got the world on a string

They can’t take that away from me

Blue and broken hearted

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

03.00

Johann Sebastian Bach

Suite para laúd en do menor, BWV 997 (transcripción para guitarra)

Göran Söllscher, guitarra

Paul Hindemith

Piezas para chelo y piano, op.8, Nº2

Julius Berger, chelo;

Siegfried Mauser, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con flauta en Sol mayor, K.285ª

Peter-Lukas Graf, flauta

Trío Carmina

Frédéric Chopin

Impromptu para piano Nº1 en La bemol mayor, op.29

Impromptu para piano Nº2 en Fa sostenido mayor, op.36

Impromptu para piano Nº3 en Sol bemol mayor, op.51

Claudio Arrau, piano

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº7 en La mayor, op.92

Orquesta de Cámara de Europa / Nikolaus Harnoncourt

Erik Satie

Oro en polvo

Gnossienne Nº5

Gnossienne Nº6

Johannes Brahms

Sexteto de cuerdas Nº1 en Si bemol mayor, op.18

Alban Berg Quartett y Amadeus Ensemble

Aaron Copland

Concierto para clarinete y orquesta de cuerdas con arpa y piano

Janet Hilton, clarinete

Orquesta Nacional Real de Escocia / Matthias Bamert

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº33 en Do menor, Hob.XVI:20

Emanuel Ax, piano

Heinrich Franz von Biber

Partita VI de Harmonia Artificioso-Ariosa

The Rare Fruits Council

Claude Debussy

Sonata para chelo y piano, L.135

Roger Drinkal, chelo;

Dian Baker, piano

Felix Mendelssohn

Preludio y fuga para piano en mi menor, op.35, Nº1

Murray Perahia. piano

07.00

Momentos Musicales

Joseph Haydn

Sinfonía Nº8, “La tempestad”

Orquesta de Cámara de Hungría / Vilmos Tátrai

Piotr Ilich Chaikovsky

Obertura 1812, op.49

Orquesta Boston Pops / Arthur Fiedler

Jean-Marie Leclair

Allegro del Concierto para violín y orquesta en Do mayor, op.7, Nº3

Fabio Biondi, violín

Europa Galante / Fabio Biondi

Felix Mendelssohn

Canciones sin palabras, op.67 (Libro Nº6)

Martin Jones, piano

Antonio Montanari

Concierto para violín y orquesta en Mi bemol mayor, op.1, Nº6

Simon Standage, violín

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Emmanuel Chabrier

Marcha alegre

Orquesta Filarmónica de Plovdiv / Ruslan Raytchev

08.00

Desde Aquí

09.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)