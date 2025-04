Programación Sábado 12 de Abril

00.00

Trasnoche Jazz

Geoffrey Dean Quartet

Phoenix rising

Came and went

Prism

Térez Montcalm

The great city

Nice and easy

How am I to know

Brett Hansen

Perfect intentions

Stan Getz y Kenny Barron

I remember Clifford

Con alma

Kandace Springs

I’m a fool to want you

You don’t know what love is

You’ve changed

01.00

La Trasnoche Clásica

Amy Beach

Trío en la menor, op.150

Elizabeth Layton, violín;

Naomi Butterworth, chelo;

Diana Ambache, piano

Joseph Haydn

Andante con variaciones en fa menor, Hob.XVII:6

Alfred Brendel, piano

Georg Philipp Telemann

Obertura (suite orquestal) en Si bemol mayor, TWV 55:B10

The English Concert / Trevor Pinnock

Francis Poulenc

Banalidades

Sandrine Piau, soprano;

Susan Manoff, piano

Edvard Grieg

Andante con moto para violín, chelo y piano en do menor

Trío de Oslo

Leopold Kozeluch

Sinfonía concertante en Mi bemol mayor

Werner Genuit, piano;

Akashi Ochi, mandolina;

Siegfried Goethel, trompeta;

Walter Meuter, contrabajo

Consortium Classicum; Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown

Antonio Martín y Coll

Diferencias sobre la Folia

Jordi Savall, viola da gamba;

Rolf Lislevand, vihuela;

Arianna Savall, arpa triple;

Adela González-Campa, castañuelas

Emmanuel Chabrier

Diez piezas pintorescas para piano

Alain Planès, piano

Darius Milhaud

La apoteosis de Molière. Suite orquesta con clave basada sobre temas de Baptiste Anet, op.286

The New London Orchestra / Ronald Corp

Felix Mendelssohn

Canción sin palabras para chelo y piano en Re mayor, op.109

Miklós Perenyi, chelo;

Zoltán Kocsis, piano

Max Bruch

Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88

Gérard Caussé, viola;

Paul Meyer, clarinet

Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano

Antonio Lauro

Suite en en homenaje a Juan Duarte

Víctor Villadangos, guitarra

Igor Stravinsky

El pájaro del fuego. Suite de 1919

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Franz Schubert

Sonata para piano en do menor, D.958

Maurizio Pollini, piano

Carl Nielsen

Concierto para clarinete y orquesta, op.57

Niels Thomsen, clarinete

Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Dinamarca / Michael Schönwandt

Gaetano Donizetti

Il barcaiolo (edición de Raffaele Mingardo), de Nuits d'été à Pausilippe

Ah! rammenta, o bella Irene (edición de Raffaele Mingardo)

Cecilia Bartoli, mezzosoprano;

James Levine, piano

Anton Arensky

Variaciones para orquesta de cuerdas sobre un tema de Chaikovsky, op.35ª

Orquesta Sinfónica de Londres / Antal Dorati

Ludwig van Beethoven

Trío en Mi bemol mayor, op.70, Nº2

Pinchas Zuckerman, violín;

Jacqueline Du Pré, chelo;

Daniel Barenboim, piano

Ferruccio Busoni

A la juventud, una serie de piezas para piano BV 254

Geoffrey Douglas Madge, piano

Luigi Boccherini

Quinteto para oboe y cuerdas Nº3 en Re mayor, op.45

Sarah Francis, oboe;

Cuarteto Allegri

07.00

Momentos Musicales

Muzio Clementi

Obertura Nº2 en Re mayor

Orquesta Philharmonia / Francesco D' Avalos

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº33 en do menor, Hoboken 16, Nº20

Emanuel Ax, piano

Frederic Curzon (compositor inglés, 1899-1973)

Dos miniaturas para orquesta: “La cascada” y “La peineta”

Orquesta Sinfónica de la Radio de la República Checa / Adrian Leaper

Franz Liszt

Fantasía húngara, para piano y orquesta

Jean-Ives Thibaudet, piano

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

08.00

Julius Fucik

Tormenta de invierno, vals op.184

Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Neumann

Johannes Brahms

Cinco danzas húngaras. Versión para dos pianos.

Yelena Sorokina y Alexander Bakhchiev, pianos

Johann Sebastian Bach

Concierto para clave y orquesta en Do mayor, Catálogo Bach 1055. Transcripción para flauta de Milan Munclinger

Jean-Pierre Rampal, flauta

Orquesta Ars Rediviva de Praga / Milan Munclinger

Gaspar Sanz

Canciones y danzas populares para guitarra

Turibio Santos, guitarra

09.00

Carl Nielsen

Pequeña suite para cuerdas, op.1

Nuevo Ensamble de cuerdas de Copenhague / Morten Sorensen

Johan Kvandal

Poema para violín y piano, op.66

Frantisek Veselka, violín

Milena Dratvová, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Mi bemol mayor, K.364

Itzhak Perlman, violín

Pinchas Zukerman, viola

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

10.00

André Caplet

“Cuento fantástico”, para arpa y cuarteto de cuerdas.

Laurence Cabel, arpa

Ensamble Música Oblicua

Robert Schumann

Sonata para violín y piano Nº1 en la menor, op.105

Christian Tetzlaff, violín

Lars Vogt, piano

Michael Haydn

Sinfonía Nº21 en Re mayor, catálogo Perger 42

Orquesta Filarmónica de Oradea / Ervin Acél

11.00

Eduard Napravnik (compositor y director ruso, 1839-1916)

Concierto sinfónico para piano y orquesta en la menor, op.27

Evgeny Soifertis, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Alexander Titov

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº4 en do menor, op.18, Nº4

Cuarteto Alban Berg

12.00

Franz Schubert

Sinfonía Nº1 en Re mayor, Deutsch 82

Orquesta Filarmónica de Amberes / Philippe Herreweghe

Eduard Tubin (compositor y director estonio, 1905-1982)

Cuatro canciones populares de mi país

Vardo Rumessen, piano

Richard Strauss

Música festiva para la ciudad de Viena, op.133

Ensamble London Brass Virtuosi / David Honeyball

13.00

Una Hora, un Artista

Hoy: Richard Stolzman

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

Música para Bailar

Girolamo Frescobaldi

“Gallarda N°1”, del Segundo libro

Scott Ross, clave

Jan Dismas Zelenka

“Siciliano”, de la Obertura en Fa mayor a siete partes concertantes

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Alexander Zemlinsky

“Danza rural N°11”, de Danzas rurales, op.1

Silke Avenhaus, piano

Kurt Weill

“Tango balada”, de La ópera de los tres centavos

London Sinfonietta / David Atherton

Henriette Renié

Danza de los duendes, para arpa

Judy Loman, arpa

Agostino Steffani

“Sarabanda”, de la ópera Los triunfos del destino

I Barocchisti / Diego Dasolis

Paquito D’ Rivera

“Contradanza”, de Tres piezas para clarinete y piano

Wang Tao, clarinete

Akimi Fukujara, piano

Dimitri Shostakovich

“Fiesta popular”, de la música para la película El tábano

Orquesta Filarmónica de la BBC / Vassily Sinaiky

Joseph Haydn

Minué de la Sinfonía N°93 en Re mayor

The Hannover Band / Roy Goodman

Francisco Mignone

Tango brasileño, para piano

Marcel Worms, piano

Juan Arañés

Chacona A la vida bona

Hespèrion XXI / Jordi Savall

Michele Mascitti

“Gavota”, de la Sonata para violín y continuo, op.8, N°5

Michele Andrea Guerra, violín

Nicola Broveli, chelo

Matteo Chicchitti, violone

Luigi Accardo, clave

Samuel Wesley

“Minué”, de la Sinfonía en Si bemol mayor

London Mozart Classical Players / Matthias Bamert

Maurice Ravel

“Forlana”, de Le tombeau de Couperin

Bertrand Chamanyou, piano

Gioachino Rossini

“Tarantella”, de La boutique fantasque (orquestación de Ottorino Respighi)

Orquesta National Philharmonic / Richard Bonynge

Erwin Schulhoff

“Charleston”, de Cinco estudios de jazz, para piano

Kathryn Stott, piano

Johannes Brahms

Danza húngara N°6 en Re bemol mayor (orquestación de Albert Parlow)

Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer

20.00

Momentos Musicales