Programación Sábado 11 de Septiembre

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

Elmo Hope Quintet

Zarou

Fosterity

Melody Gardot

It gonna come

No man’s prize

Morning sun

John Patitucci

Do you?

Dugu Kamalemba

Bud Powell

Duid deed

Danceland

Nina Simone

Old Jim Crow

I loves you, Porgy

Mississippi goddam

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

03.00

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº9 en La mayor, op.47, “Kreutzer”

Anne-Sophie Mutter, violín;

Lambert Orkis, piano

Ottorino Respighi

Vitrales de iglesia, cuatro impresiones para orquesta

Orquesta Philharmonia / Geoffrey Simon

Orlando Gibbons

Fantasías a 3, Nº5, Nº6, Nº7, Nº8 y Nº9

The Parley of instruments / Peter Holman

Erik Satie

Tres gymnopedias

Angela Brownridge, piano

Clara Schumann

Trío en sol menor, op.17

Trío Clara Wieck

Antonio Salieri

Veintiséis variaciones sobre la folia de España

Philharmonia Orchestra / Pietro Spada

Johannes Brahms

Siete fantasías para piano, op.116

Evgeny Kissin, piano

Antonin Dvorák

Sinfonía Nº1 en do menor

Orquesta Filarmónica de Berlín / Rafael Kubelik

Claude Debussy

Khama, L.125

Orquesta de Ulster / Yan Pascal Tortelier

07.00

Momentos Musicales

Mili Balakirev

Obertura sobre una marcha española, op.6

Orquesta Sinfónica de Singapur / Chooy Hoey

Jean-Philippe Rameau

Prólogo de la ópera “Hipólito y Aricia”

La Petite Bande / Sigiswald Kuijken

Joseph Lanner

Vals de la separación, op.19

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

Thomas Arne

Obertura Nº6 en Si bemol mayor, de Ocho oberturas a ocho partes

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Giuseppe Cambini

Sinfonia concertante Nº5 en Si bemol mayor para oboe y fagot

Academia Montis Regalis / Luigi Mangiocavallo

08.00

Desde Aquí

09.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)