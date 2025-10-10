Programación Sábado 11 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

Benny Golson

Stablemates

For old time sake

María Pía de Vito

Woodstock

Since your love died

Harlem in Havana

James Taylor Quartet

Baker’s walk

Sun’s in my eyes

Ken Peplowski

A fool such as I

All alone by the telephone (Irving Berlin)

Oscar Peterson

Orange colored sky

Sweet Lorraine

Walkin’ my baby back home

01.00

La Trasnoche Clásica

07.00

Momentos Musicales

Muzio Clementi

Obertura Nº2 en Re mayor

Orquesta Philharmonia / Francesco D' Avalos

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº33 en do menor, Hoboken 16, Nº20

Emanuel Ax, piano

Frederic Curzon (compositor inglés, 1899-1973)

Dos miniaturas para orquesta: “La cascada” y “La peineta”

Orquesta Sinfónica de la Radio de la República Checa / Adrian Leaper

Franz Liszt

Fantasía húngara, para piano y orquesta

Jean-Ives Thibaudet, piano

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

08.00

Julius Fucik

Tormenta de invierno, vals op.184

Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Neumann

Johannes Brahms

Cinco danzas húngaras. Versión para dos pianos.

Yelena Sorokina y Alexander Bakhchiev, pianos

Johann Sebastian Bach

Concierto para clave y orquesta en Do mayor, Catálogo Bach 1055. Transcripción para flauta de Milan Munclinger

Jean-Pierre Rampal, flauta

Orquesta Ars Rediviva de Praga / Milan Munclinger

Gaspar Sanz

Canciones y danzas populares para guitarra

Turibio Santos, guitarra

09.00

Carl Nielsen

Pequeña suite para cuerdas, op.1

Nuevo Ensamble de cuerdas de Copenhague / Morten Sorensen

Johan Kvandal

Poema para violín y piano, op.66

Frantisek Veselka, violín

Milena Dratvová, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Mi bemol mayor, K.364

Itzhak Perlman, violín

Pinchas Zukerman, viola

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

10.00

André Caplet

“Cuento fantástico”, para arpa y cuarteto de cuerdas.

Laurence Cabel, arpa

Ensamble Música Oblicua

Robert Schumann

Sonata para violín y piano Nº1 en la menor, op.105

Christian Tetzlaff, violín

Lars Vogt, piano

Michael Haydn

Sinfonía Nº21 en Re mayor, catálogo Perger 42

Orquesta Filarmónica de Oradea / Ervin Acél

11.00

Eduard Napravnik (compositor y director ruso, 1839-1916)

Concierto sinfónico para piano y orquesta en la menor, op.27

Evgeny Soifertis, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Alexander Titov

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº4 en do menor, op.18, Nº4

Cuarteto Alban Berg

12.00

Franz Schubert

Sinfonía Nº1 en Re mayor, Deutsch 82

Orquesta Filarmónica de Amberes / Philippe Herreweghe

Eduard Tubin (compositor y director estonio, 1905-1982)

Cuatro canciones populares de mi país

Vardo Rumessen, piano

Richard Strauss

Música festiva para la ciudad de Viena, op.133

Ensamble London Brass Virtuosi / David Honeyball

13.00

Una Hora, un Artista

Hoy: Ferio Saxophone Quartet

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

Música para Bailar

Anónimo

Polorum regina (Reina de los polacos), danza en forma de virelais, del Libro Rojo de Montserrat

La Capella Reial de Catalunya

Hespèrion XXI / Jordi Savall

Edvard Grieg

“Vals”, de Piezas líricas, op.12, N°2

Eva Knardahl, piano

Igor Stravinsky

“Ragtime”, de La historia del soldado

Ensamble Instrumental / Igor Markevitch

Jean-Féry Rebel

“Bourrée.Rigaudon.Bourrée”, de Los placeres campestres

La Petite Bande / Sigiswald Sigiswald Kuijken

Antonín Dvořák

“Dumka”, segundo movimiento del Sexteto para cuerdas en La mayor, op.48

Ensamble Raphael

Darius Milhaud

“Pescadores”, de la Suite provenzal, op.152b

Orquesta Sinfónica de Boston / Charles Munch

Heitor Villa-Lobos

“Mazurca.Choro”, de la Suite popular brasileña, para guitarra

Julian Bream, guitarra

Gustav Holst

“Giga”, de la Suite St.Paul

Orquesta de Cámara Saint Paul / Christopher Hogwood

Juan José Ramos

Milonga sureña

Polly Ferman, piano

Johann Strauss II

Polca pizzicato, op.234

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Tielman Susato

Pavana y Gallarda "La Donne"

Currende Consort / Erik van Nevel

Manuel de Falla

“Fandango”, de El sombrero de tres picos

Orquesta de la Radio de Berlín / Lorin Maazel

Piotr Ilich Chaikovsky

“Trépak”, de El cascanueces, op.71

Orquesta Sinfónica Nacional de Venezuela “Simón Bolívar” / Gustavo Dudamel

20.00

Momentos Musicales

Franz Berwald

Trío con piano Nº3 en re menor

Ilona Prunyi, piano

András Kiss, violín

Csaba Onczay, chelo

Aaron Copland

Sinfonía de Danza

Orquesta Sinfónica de Detroit / Antal Dorati

Carl Philipp Emanuel Bach

Doble concierto para fortepiano, clave y orquesta

Richard Fuller, fortepiano

Martin Haselböck, clave

Wiener Akademie

21.00

Joseph Haydn

Cuarteto para cuerdas Nº13 en Sol mayor, op.9

Cuarteto Tatrai

George Frideric Handel

Concerto grosso en la menor, op.6, Nº4

I Musici

Astor Piazzolla

Selección de tangos

Emanuel Ax y Pablo Ziegler, pianos

22.00



Johannes Brahms

Sonata para violín y piano Nº3 en re menor, op.108

Anne-Sophie Mutter, violín

Alexis Weissenberg, piano

Gioachino Rossini

Arias de Zelmira, Le nozze di Teti e di Peleo, Maometo II, La donna del lago y Elisabetta, regina d’Inghilterra

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Coro y Orquesta del Teatro La Fenice / Ion Marin

23.00



Camille Saint-Saëns

Concierto para piano y orquesta Nº1 en Re mayor, op.17

Pascal Rogé, piano

Orquesta Philharmonia / Charles Dutoit

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento Nº7 en Re mayor, K.205

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla



Claudie Debussy

Selección de piezas para piano

Gordon Fergus-Thompson