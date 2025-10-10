Programación Sábado 11 de Octubre

00.00
Trasnoche Jazz
Benny Golson
Stablemates
For old time sake
María Pía de Vito
Woodstock
Since your love died
Harlem in Havana
James Taylor Quartet
Baker’s walk
Sun’s in my eyes
Ken Peplowski
A fool such as I
All alone by the telephone (Irving Berlin)
Oscar Peterson
Orange colored sky
Sweet Lorraine
Walkin’ my baby back home
01.00
La Trasnoche Clásica
07.00
Momentos Musicales
Muzio Clementi
Obertura Nº2 en Re mayor
Orquesta Philharmonia / Francesco D' Avalos
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº33 en do menor, Hoboken 16, Nº20
Emanuel Ax, piano
Frederic Curzon (compositor inglés, 1899-1973)
Dos miniaturas para orquesta: “La cascada” y “La peineta”
Orquesta Sinfónica de la Radio de la República Checa / Adrian Leaper
Franz Liszt
Fantasía húngara, para piano y orquesta
Jean-Ives Thibaudet, piano
Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit
08.00
Julius Fucik
Tormenta de invierno, vals op.184
Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Neumann
Johannes Brahms
Cinco danzas húngaras. Versión para dos pianos.
Yelena Sorokina y Alexander Bakhchiev, pianos
Johann Sebastian Bach
Concierto para clave y orquesta en Do mayor, Catálogo Bach 1055. Transcripción para flauta de Milan Munclinger
Jean-Pierre Rampal, flauta
Orquesta Ars Rediviva de Praga / Milan Munclinger
Gaspar Sanz
Canciones y danzas populares para guitarra
Turibio Santos, guitarra
09.00
Carl Nielsen
Pequeña suite para cuerdas, op.1
Nuevo Ensamble de cuerdas de Copenhague / Morten Sorensen
Johan Kvandal
Poema para violín y piano, op.66
Frantisek Veselka, violín
Milena Dratvová, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Mi bemol mayor, K.364
Itzhak Perlman, violín
Pinchas Zukerman, viola
Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta
10.00
André Caplet
“Cuento fantástico”, para arpa y cuarteto de cuerdas.
Laurence Cabel, arpa
Ensamble Música Oblicua
Robert Schumann
Sonata para violín y piano Nº1 en la menor, op.105
Christian Tetzlaff, violín
Lars Vogt, piano
Michael Haydn
Sinfonía Nº21 en Re mayor, catálogo Perger 42
Orquesta Filarmónica de Oradea / Ervin Acél
11.00
Eduard Napravnik (compositor y director ruso, 1839-1916)
Concierto sinfónico para piano y orquesta en la menor, op.27
Evgeny Soifertis, piano
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Alexander Titov
Ludwig van Beethoven
Cuarteto Nº4 en do menor, op.18, Nº4
Cuarteto Alban Berg
12.00
Franz Schubert
Sinfonía Nº1 en Re mayor, Deutsch 82
Orquesta Filarmónica de Amberes / Philippe Herreweghe
Eduard Tubin (compositor y director estonio, 1905-1982)
Cuatro canciones populares de mi país
Vardo Rumessen, piano
Richard Strauss
Música festiva para la ciudad de Viena, op.133
Ensamble London Brass Virtuosi / David Honeyball
13.00
Una Hora, un Artista
Hoy: Ferio Saxophone Quartet
14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)
19.00
Música para Bailar
Anónimo
Polorum regina (Reina de los polacos), danza en forma de virelais, del Libro Rojo de Montserrat
La Capella Reial de Catalunya
Hespèrion XXI / Jordi Savall
Edvard Grieg
“Vals”, de Piezas líricas, op.12, N°2
Eva Knardahl, piano
Igor Stravinsky
“Ragtime”, de La historia del soldado
Ensamble Instrumental / Igor Markevitch
Jean-Féry Rebel
“Bourrée.Rigaudon.Bourrée”, de Los placeres campestres
La Petite Bande / Sigiswald Sigiswald Kuijken
Antonín Dvořák
“Dumka”, segundo movimiento del Sexteto para cuerdas en La mayor, op.48
Ensamble Raphael
Darius Milhaud
“Pescadores”, de la Suite provenzal, op.152b
Orquesta Sinfónica de Boston / Charles Munch
Heitor Villa-Lobos
“Mazurca.Choro”, de la Suite popular brasileña, para guitarra
Julian Bream, guitarra
Gustav Holst
“Giga”, de la Suite St.Paul
Orquesta de Cámara Saint Paul / Christopher Hogwood
Juan José Ramos
Milonga sureña
Polly Ferman, piano
Johann Strauss II
Polca pizzicato, op.234
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
Tielman Susato
Pavana y Gallarda "La Donne"
Currende Consort / Erik van Nevel
Manuel de Falla
“Fandango”, de El sombrero de tres picos
Orquesta de la Radio de Berlín / Lorin Maazel
Piotr Ilich Chaikovsky
“Trépak”, de El cascanueces, op.71
Orquesta Sinfónica Nacional de Venezuela “Simón Bolívar” / Gustavo Dudamel
20.00
Momentos Musicales
Franz Berwald
Trío con piano Nº3 en re menor
Ilona Prunyi, piano
András Kiss, violín
Csaba Onczay, chelo
Aaron Copland
Sinfonía de Danza
Orquesta Sinfónica de Detroit / Antal Dorati
Carl Philipp Emanuel Bach
Doble concierto para fortepiano, clave y orquesta
Richard Fuller, fortepiano
Martin Haselböck, clave
Wiener Akademie
21.00
Joseph Haydn
Cuarteto para cuerdas Nº13 en Sol mayor, op.9
Cuarteto Tatrai
George Frideric Handel
Concerto grosso en la menor, op.6, Nº4
I Musici
Astor Piazzolla
Selección de tangos
Emanuel Ax y Pablo Ziegler, pianos
22.00
Johannes Brahms
Sonata para violín y piano Nº3 en re menor, op.108
Anne-Sophie Mutter, violín
Alexis Weissenberg, piano
Gioachino Rossini
Arias de Zelmira, Le nozze di Teti e di Peleo, Maometo II, La donna del lago y Elisabetta, regina d’Inghilterra
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
Coro y Orquesta del Teatro La Fenice / Ion Marin
23.00
Camille Saint-Saëns
Concierto para piano y orquesta Nº1 en Re mayor, op.17
Pascal Rogé, piano
Orquesta Philharmonia / Charles Dutoit
Wolfgang Amadeus Mozart
Divertimento Nº7 en Re mayor, K.205
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
Claudie Debussy
Selección de piezas para piano
Gordon Fergus-Thompson