Programación Sábado 11 de Mayo

00.00

Trasnoche Jazz

Charli Persip

In case you missed it

Marching out and dancing in

Delicatessen

You turned the tables on me

Where do you start?

Outras direcoes

Trombone Shorty

Say that to say this

Sunrise

Vieux carre

Cedar Walton

Sophisticated lady

Without a song

Mary Stallings

I love being here with you

You're my thrill

Street of dreams

01.00

La Trasnoche Clásica

Franz Xaver Richter

Sonata para flauta, clave y chelo en La mayor

Philippe Allain-Dupré, flauta

Ute Petersilge, chelo

Aline Zylberajch, clave

Frédéric Chopin

Doce estudios para piano, op.10

Vladimir Ashkenazy, piano

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº3 en Mi bemol mayor, op.12, Nº3

Anne-Sophie Mutter, violín

Lambert Orkis, piano

Anónimo inglés

Perdida está mi libertad

Emma Kirkby, soprano

Anthony Rooley, laúd

Heitor Villa-Lobos

Bachianas brasileiras Nº1 para ocho chelos

Los doce chelistas de la Orquesta Filarmónica de Berlín

Franz Schubert

Sinfonía Nº4 en do menor, D.417, "Trágica"

Orquesta de Cámara de Europa / Claudio Abbado

George Frideric Handel

Concierto para trompeta y orquesta en sol menor

Maurice André, trompeta

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Robert Schumann

Cuarteto con piano en Mi bemol mayor, op.47

Glenn Gould, piano

Cuarteto de cuerdas Juilliard

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº5 en Sol mayor BWV 829

András Schiff, piano

Charles Villiers Stanford

Suite para violín y orquesta en Re mayor, op.32

Anthony Marwood, violín

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto con clarinete en La mayor, K.581

Reiner Huele, clarinete

Cuarteto de Mannheim

Claude Debussy

Imágenes, L.122, Nº2: "Iberia"

Orquesta Nacional de Francia / Charles Munch

Franz Liszt

Sonata para piano en si menor, S.178

Maurizio Pollini, piano

Erich Wolfgang Korngold

Sexteto para cuerdas en Re mayor, op.10

Sexteto de Berlín

Antonin Dvorák

Piezas románticas para violín y piano, op.75

Josef Suk, violín;

Alfred Holecek, piano

07.00

Momentos Musicales

Wolfgang Amadeus Mozart

Dos marchas en Re mayor, K.335

Orquesta del Mozarteum de Salzburgo / Hans Graf

Maurice Ravel

Mi madre la oca

Michel Béroff y Jean-Philippe Collard, piano a cuatro manos

Francesco Geminiani

Sonata para guitarra, chelo y clave en Re mayor, Nº3 de “El arte de tocar la guitarra”

Lászlo Szendrey-Karper, guitarra

Ede Banda, chelo

János Sebestyén, clave

Ralph Vaughan Williams

En tierras pantanosas, poema sinfónico

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thompson

08.00



Felix Mendelssohn

Concierto Nº1 para piano y orquesta en sol menor, op.25

Cyprien Katsaris, piano

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Gioachino Rossini

“Cessa di più resistere”, de la ópera El barbero de Sevilla

Javier Camarena, tenor

Les Musiciens du Prince / Gianluca Capuano

Antonin Dvorák

Mazurka para violín y orquesta en mi menor, op.49

Ruggiero Ricci, violín

Orquesta Sinfónica de Saint Louis / Walter Susskind



Johann Sebastian Bach

Suite inglesa para clave Nº2 en la menor, BWV 807

Martha Argerich, piano

09.00



Edvard Grieg

Peer Gynt, suite para orquesta Nº2, op.55

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº5 en Do mayor, op.38

Boris Berman, piano

Georg Philipp Telemann

Concierto para flauta, oboe d'amore, viola d'amore y orquesta, número de catálogo 53

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

10.00

Franz von Suppé

Obertura de la opereta Poeta y aldeano

Orquesta Filarmónica de Viena / Zubin Mehta

Joseph Haydn

Trío Nº27 en Do mayor

Trío de Oslo

Aram Jachaturián

Concierto-rapsodia para piano y orquesta en Re bemol mayor, op.102

Oxana Yablonskaya, piano

Orquesta Sinfónica de Moscú / Dmitri Yablonsky

11.00

Franz Schubert

Cuatro momentos musicales, D.780: Nros.3 a 6

Daniel Barenboim, piano

Edouard Lalo

Sinfonía española para violín y orquesta en re menor, op.21

Joshua Bell, violín

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

12.00

Una Hora un Artista

Hoy: Carlos Kleiber

13.00

Sin Palabras

Henry Purcell

El nudo gordiano desatado, Z.597

The Parley of Instruments / Peter Holman

Frédéric Chopin

Fantasía para piano en fa menor, op.49

Vladimir Ashkenazy, piano

John Ireland

Fantasía sonata para clarinete y piano

Gervase de Peyer, clarinete;

Gwenneth Pryor, piano

Franz Liszt

Fantasía sobre temas húngaros para piano y orquesta

Jenö Jandó, piano

Orquesta del Estado de Hungría / János Ferencsik

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard

19.00

Momentos Musicales

Franz von Suppé

Obertura de la opereta Caballería ligera

Orquesta Filarmónica de Viena / ZubinMehta

Antonio Soler

Fandango

Andreas Steier, calve

Saverio Mercadante

Concierto para flauta y orquesta Nº2 en mi menor, op.57

Maxence Larrieu, flauta

The Masterplayers / Richard Schumacher

Josef Suk

Impresiones de verano, op.22b, para piano

Margaret Fingerhut, piano

20.00

Antonio de Cabezón (c.1510-1566)

Diferencias sobre la pavana milanesa, Tiento N°1, Fabordón y Glosas del primer tono llano y Ancol que col partite

Ensamble Accentus / Thomas Wimmer

William Walton

Sinfonía N°2

Orquesta de Cleveland / George Szell

Franz Schubert

Adagio en Mi bemol mayor, D.897, “Nocturno”

Trío Beaux Arts

Igor Stravinsky

Polca de circo (para un elefante joven) (1942)

Orquesta Sinfónica de la Canadian Broadcasting Corporation / Igor Stravinsky

21.00

Gabriel Fauré

El ciclo de canciones “La canción de Eva ” op 95

Elly Ameling, soprano

Dalton Baldwin, piano

Joaquín Rodrigo

Concierto de Aranjuez, para guitarra y orquesta (1939)

Pepe Romero, guitarra

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Barry Davis, corno inglés

Claude Bénigne Balbastre

“La Lamarck”, del Primer libro de piezas para clave (1759)

Ursula Duetscthler, clave

22.00

Matthew Locke

Suite N°2 para ensamble de violas a cuatro partes

Hespèrion XX / Jordi Savall

Muzio Clementi

Sonata para piano inédita en La bemol mayor

Federico Wiman, piano

Gustav Mahler

Canciones de un caminante

Peter Mattei, barítono

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Manfred Honeck

Jean Fançaix

Danzas exóticas, para ensamble de vientos

Ensamble de Vientos de Maguncia / Klaus Rainer Schöll

23.00

Música para Bailar

Alexandre Luigini

Ballet egipcio (1875)

Orquesta Sinfónica de Londres / Richard Bonynge

Samuel Wesley

Aire y danza, para órgano

Carlo Curley, órgano

Igor Markevitch

Música del ballet La huida de Ícaro (1933)

Orquesta Filarmónica de Arnhem / Christopher Lyndon-Gee