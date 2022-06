Programación Sábado 11 de Junio

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

The Flying Horse Big Band

Good news

The serpent's tooth

Norah Jones

Flame twin

Hurts to be alone

Say no more

Cory Wong

Click bait

The pinky harp

Stan Getz y Kenny Barron

First song

Nancy Wilson

The best is yet to come

I wish you love

You've changed

You'd be so nice to come home to

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

03.00

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº12 en La bemol mayor, op.26

Sviatoslav Richter, piano

Dmitri Shostakovich

Sinfonía Nº5 en re menor, op.47

Orquesta Sinfónica Nacional de Washington / Mstislav Rostropovich

Antonin Dvorák

Trío Nº3 en fa menor, op.65, B.130

Trío Chung

Johannes Brahms

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.77

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

Robert Schumann

Carnaval de Viena, op.26

Murray Perahia, piano

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta y clave en si menor, BWV 1030

Marc Beaucoudray, flauta:

William Christie, clave

Antonio Salieri

Veintiséis variaciones sobre la folia de España

London Mozart Players / Matthias Bamert

Edward Elgar

Quinteto con piano en la menor, op.84

Ensamble Nash

07.00

Momentos Musicales

Wolfgang Amadeus Mozart

Obertura de “Don Giovanni”. K.527

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Leopold Hager

Franz Schubert

Impromptu para piano Nº4 en La bemol mayor, D.899

Alfred Brendel, piano

Johann Nepomuk Hummel

Segundo movimiento (Romanza - Andantino cantabile) del Concierto para fagot y orquesta en Fa mayor

Gábor Janota, fagot

Orquesta de Cámara Franz Liszt / György Lehel

Ernesto Drangosch

Romanza sin palabras, de Estudios de concierto, op.14

Inés Gómez Carrillo, piano

Fortunato Celleri

Sinfonía Nº1 en Re mayor

Atalanta Fugiens / Vanni Moretto

Fini Henriques

Moderato, del Trío en Sol mayor , op.31

Tre Musici

Piotr Ilich Chaikovsky

Primer movimiento (Pezzo in forma di sonatina) de la Serenata para cuerdas en Do mayor, op.48

Capella Istropolitana / Jaroslav Krechek

François Couperin

Selección de La apoteosis de Lully

Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wentz

Gioachino Rossini

Obertura de la ópera Il Viaggio a Reims

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Franz Berwald

Segundo movimiento (Poco adagio, Prestissimo, Adagio) del Septeto en Si bemol mayor

Consortium Classicum

Heinrich Franz von Biber

Partita III de Harmonia Artificioso-Ariosa

The Rare Fruits Council

Felix Mendelssohn

Canciones sin palabras para piano a cuatro manos, op.62

Héctor Moreno y Norberto Capella, piano a cuatro manos

Joseph Haydn

Divertimento para sexteto de vientos en Do mayor, Hob.II:7

Péter Pongrácz, Bertalan Hock, oboes

András Medveczky, Deszö Mesterházy, cornos

Tibor Fülemile, András Nagy, fagotes

Aaron Copland

Fanfarria para el hombre común

Orquesta Sinfónica de Detroit / Antal Dorati

09.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

10.00

Desde Aquí (Asociación Argentina de Compositores)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Complemento musical

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)