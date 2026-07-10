Programación Sábado 11 de Julio

00.00
La Trasnoche Clásica
Alexander Borodin
Quinteto con piano en do menor
Nuevo Cuarteto Budapest
Ilona Prunyi, piano
Sigismondo D'India
Ombrose e care selve, del Tercer libro de madrigales para cinco voces y laúd
Ensamble de Violas Orlando Gibbons
Frei Manuel Cardoso
Magnificat (Secundi Toni 5vv)
Tallis Scholars / Peter Philips
Louis Spohr
Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en do menor, op.26
Karl Leister, clarinete
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Rafael Frühbeck de Burgos
Franz Schubert
Sonata para piano Nº18 en Sol mayor, D.894
Alfred Brendel, piano
Ralph Vaughan Williams
Concerto grosso para tres grupos de cuerdas
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
Henry Purcell
Mi corazón me está dictando, Verse Anthem Z.30
Collegium Vocale de Gantes / Philippe Herreweghe
Carl Nielsen
Fantasía para oboe y piano, op.2
Steinar Hannevold, oboe;
Leif Ove Andsnes, piano
Georg Christoph Wagenseil
Concierto para chelo y orquesta en Do mayor
Reiner Hochmuth, chelo
Orquesta de Cámara "Dall Arco" de Budapest / Jack Martin Händler
Sergei Prokofiev
Valses de Schubert (suite de Prokofiev)
Boris Berman, piano
Robert Schumann
Sinfonía Nº1 en Si bemol mayor, op.38, "Primavera"
Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein
Ferdinad Ries
Trío en do menor, op.143
Trío Mendelssohn de Berlín
Johann Joachim Quantz
Concierto para flauta y orquesta Nº109 en Mi bemol mayor
Johannes Walter, flauta
Solistas de Cámara de Dresde
Leos Janácek
Juventud (Mládí), JW 7/10
Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa
Felix Mendelssohn
Concierto para piano y orquesta Nº2 en re menor, op.40
András Schiff, piano
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Charles Dutoit
Antonio Salieri
Veintiséis variaciones sobre la folia de España
Philharmonia Orchestra / Pietro Spada
Richard Strauss
Sonatina para 16 instrumentos de viento Nº1 en Fa mayor
Miembros de la Orquesta Filarmónica de Viena / André Previn
Johan Peter Emilius Hartmann
Sonata para piano en re menor, op.34
Nina Gade, piano
Antonin Dvorák
Trío Nº1 en Si bemol mayor, op.21
Trío Chung
07.00
Momentos Musicales
Wolfgang Amadeus Mozart
Dos marchas en Re mayor, K.335
Orquesta del Mozarteum de Salzburgo / Hans Graf
Maurice Ravel
Mi madre la oca
Michel Béroff y Jean-Philippe Collard, piano a cuatro manos
Francesco Geminiani
Sonata para guitarra, chelo y clave en Re mayor, Nº3 de “El arte de tocar la guitarra”
Lászlo Szendrey-Karper, guitarra
Ede Banda, chelo
János Sebestyén, clave
Nicolai Rimsky-Korsakov
Suite de la opera El Zar Saltán
Orquesta Filarmónica de Armenia / Yuri Boghosian
08.00
Felix Mendelssohn
Concierto Nº1 para piano y orquesta en sol menor, op.25
Cyprien Katsaris, piano
Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur
Gioachino Rossini
“Cessa di più resistere”, de la ópera El barbero de Sevilla
Javier Camarena, tenor
Les Musiciens du Prince / Gianluca Capuano
Arturo Márquez
Danzón Nº2
Orquesta Sinfónica Simón Bolívar / Gustavo Dudamel
Johann Sebastian Bach
Suite inglesa para clave Nº2 en la menor, BWV 807
Martha Argerich, piano
09.00
Piotr Ilich Chaikovsky
El lago de los cisnes, suite op.20a
Orquesta Filarmónica de Berlín / Mstislav Rostropovich
Sergei Prokofiev
Sonata para piano Nº5 en Do mayor, op.38
Boris Berman, piano
Georg Philipp Telemann
Concierto para flauta, oboe d'amore, viola d'amore y orquesta, número de catálogo 53
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
10.00
Franz von Suppé
Obertura de la opereta Poeta y aldeano
Orquesta Filarmónica de Viena / Zubin Mehta
Joseph Haydn
Cuarteto para cuerdas Nº60 en Sol mayor, op.76
Cuarteto Amadeus
Aram Jachaturián
Concierto-rapsodia para piano y orquesta en Re bemol mayor, op.102
Oxana Yablonskaya, piano
Orquesta Sinfónica de Moscú / Dmitri Yablonsky
11.00
Va pensiero (Claudio Zin)
12.00
Momentos Musicales
Ludwig van Beethoven
Sinfonía Nº5 en do menor, op.67
Orquesta Filarmónica de Viena / Georg Solti
Henry Vieuxtemps
Sonata para viola y piano en Si bemol mayor, op.36
Lars Anders Tomter, viola
Havard Gimse, piano
13.00
Una Hora, un Artista
Hoy: Kirill Petrenko
14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)
19.00
Música para Bailar
Anónimo (siglo XIV)
Estampida real N°2, del Cancionero del rey
Ensamble Aurea Proportio
Francesco Corbetta
Corrente
Jacob Lindberg, guitarra barroca
Henry Purcell
“Danza de la silla”, de La profetisa o La historia de Dioclesiano
Le Concert des Nations / Jordi Savall
Johann Sebastian Bach
“Giga”, de la Suite en re menor para chelo solo N°2
Anner Bylsma, chelo barroco
José Pablo Moncayo
Huapango
Orquesta Sinfónica Nacional de Venezuela Simón Bolívar /
Maximiano Valdés
Kikuko Kanai
Danza de las Islas Ryūkyū
Noriko Ogawa, piano
Sergei Prokofiev
“Danza popular”, del ballet Romeo y Julieta, op.64
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons
Frédéric Chopin
Mazurca en si bemol mayor, op.24, N°4
Arthur Rubinstein, piano
Jean-Philippe Rameau
“Sarabanda”, de Zoroastro
Orquesta del Siglo XVIII / Frans Brüggen
Heitor Villa-Lobos
“Schottisch - Choro”, de la Suite popular brasileña, para guitarra
Julian Bream, guitarra
Johann Strauss II
Voces de primavera, op.410, vals
Orquesta Filarmónica de Viena / Willy Boskovsky
Emmanuel Chabrier
Habanera
Alain Planès, piano
Leoš Janáček
“Abrigo de piel”, N°1 de Danzas moravas
Orquesta Filarmónica de Varsovia / Antoni Witt
Igor Stravinsky
“Danza sagrada”, de La consagración de la primavera (versión 1947)
Orquesta de Cleveland / Pierre Boulez
20.00
Momentos Musicales