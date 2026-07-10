Programación Sábado 11 de Julio

00.00

La Trasnoche Clásica

Alexander Borodin

Quinteto con piano en do menor

Nuevo Cuarteto Budapest

Ilona Prunyi, piano

Sigismondo D'India

Ombrose e care selve, del Tercer libro de madrigales para cinco voces y laúd

Ensamble de Violas Orlando Gibbons

Frei Manuel Cardoso

Magnificat (Secundi Toni 5vv)

Tallis Scholars / Peter Philips

Louis Spohr

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en do menor, op.26

Karl Leister, clarinete

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Rafael Frühbeck de Burgos

Franz Schubert

Sonata para piano Nº18 en Sol mayor, D.894

Alfred Brendel, piano

Ralph Vaughan Williams

Concerto grosso para tres grupos de cuerdas

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Henry Purcell

Mi corazón me está dictando, Verse Anthem Z.30

Collegium Vocale de Gantes / Philippe Herreweghe

Carl Nielsen

Fantasía para oboe y piano, op.2

Steinar Hannevold, oboe;

Leif Ove Andsnes, piano

Georg Christoph Wagenseil

Concierto para chelo y orquesta en Do mayor

Reiner Hochmuth, chelo

Orquesta de Cámara "Dall Arco" de Budapest / Jack Martin Händler

Sergei Prokofiev

Valses de Schubert (suite de Prokofiev)

Boris Berman, piano

Robert Schumann

Sinfonía Nº1 en Si bemol mayor, op.38, "Primavera"

Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

Ferdinad Ries

Trío en do menor, op.143

Trío Mendelssohn de Berlín

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta Nº109 en Mi bemol mayor

Johannes Walter, flauta

Solistas de Cámara de Dresde

Leos Janácek

Juventud (Mládí), JW 7/10

Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa

Felix Mendelssohn

Concierto para piano y orquesta Nº2 en re menor, op.40

András Schiff, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Charles Dutoit

Antonio Salieri

Veintiséis variaciones sobre la folia de España

Philharmonia Orchestra / Pietro Spada

Richard Strauss

Sonatina para 16 instrumentos de viento Nº1 en Fa mayor

Miembros de la Orquesta Filarmónica de Viena / André Previn

Johan Peter Emilius Hartmann

Sonata para piano en re menor, op.34

Nina Gade, piano

Antonin Dvorák

Trío Nº1 en Si bemol mayor, op.21

Trío Chung

07.00

Momentos Musicales

Wolfgang Amadeus Mozart

Dos marchas en Re mayor, K.335

Orquesta del Mozarteum de Salzburgo / Hans Graf

Maurice Ravel

Mi madre la oca

Michel Béroff y Jean-Philippe Collard, piano a cuatro manos

Francesco Geminiani

Sonata para guitarra, chelo y clave en Re mayor, Nº3 de “El arte de tocar la guitarra”

Lászlo Szendrey-Karper, guitarra

Ede Banda, chelo

János Sebestyén, clave

Nicolai Rimsky-Korsakov

Suite de la opera El Zar Saltán

Orquesta Filarmónica de Armenia / Yuri Boghosian

08.00

Felix Mendelssohn

Concierto Nº1 para piano y orquesta en sol menor, op.25

Cyprien Katsaris, piano

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Gioachino Rossini

“Cessa di più resistere”, de la ópera El barbero de Sevilla

Javier Camarena, tenor

Les Musiciens du Prince / Gianluca Capuano

Arturo Márquez

Danzón Nº2

Orquesta Sinfónica Simón Bolívar / Gustavo Dudamel

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa para clave Nº2 en la menor, BWV 807

Martha Argerich, piano

09.00

Piotr Ilich Chaikovsky

El lago de los cisnes, suite op.20a

Orquesta Filarmónica de Berlín / Mstislav Rostropovich

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº5 en Do mayor, op.38

Boris Berman, piano

Georg Philipp Telemann

Concierto para flauta, oboe d'amore, viola d'amore y orquesta, número de catálogo 53

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

10.00

Franz von Suppé

Obertura de la opereta Poeta y aldeano

Orquesta Filarmónica de Viena / Zubin Mehta

Joseph Haydn

Cuarteto para cuerdas Nº60 en Sol mayor, op.76

Cuarteto Amadeus

Aram Jachaturián

Concierto-rapsodia para piano y orquesta en Re bemol mayor, op.102

Oxana Yablonskaya, piano

Orquesta Sinfónica de Moscú / Dmitri Yablonsky

11.00

Va pensiero (Claudio Zin)

12.00

Momentos Musicales

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº5 en do menor, op.67

Orquesta Filarmónica de Viena / Georg Solti

Henry Vieuxtemps

Sonata para viola y piano en Si bemol mayor, op.36

Lars Anders Tomter, viola

Havard Gimse, piano

13.00

Una Hora, un Artista

Hoy: Kirill Petrenko

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

Música para Bailar

Anónimo (siglo XIV)

Estampida real N°2, del Cancionero del rey

Ensamble Aurea Proportio

Francesco Corbetta

Corrente

Jacob Lindberg, guitarra barroca

Henry Purcell

“Danza de la silla”, de La profetisa o La historia de Dioclesiano

Le Concert des Nations / Jordi Savall

Johann Sebastian Bach

“Giga”, de la Suite en re menor para chelo solo N°2

Anner Bylsma, chelo barroco

José Pablo Moncayo

Huapango

Orquesta Sinfónica Nacional de Venezuela Simón Bolívar /

Maximiano Valdés

Kikuko Kanai

Danza de las Islas Ryūkyū

Noriko Ogawa, piano

Sergei Prokofiev

“Danza popular”, del ballet Romeo y Julieta, op.64

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Frédéric Chopin

Mazurca en si bemol mayor, op.24, N°4

Arthur Rubinstein, piano

Jean-Philippe Rameau

“Sarabanda”, de Zoroastro

Orquesta del Siglo XVIII / Frans Brüggen

Heitor Villa-Lobos

“Schottisch - Choro”, de la Suite popular brasileña, para guitarra

Julian Bream, guitarra

Johann Strauss II

Voces de primavera, op.410, vals

Orquesta Filarmónica de Viena / Willy Boskovsky

Emmanuel Chabrier

Habanera

Alain Planès, piano

Leoš Janáček

“Abrigo de piel”, N°1 de Danzas moravas

Orquesta Filarmónica de Varsovia / Antoni Witt

Igor Stravinsky

“Danza sagrada”, de La consagración de la primavera (versión 1947)

Orquesta de Cleveland / Pierre Boulez

20.00

Momentos Musicales