PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

10/07/2026

Programación Sábado 11 de Julio

00.00
La Trasnoche Clásica

Alexander Borodin
Quinteto con piano en do menor
Nuevo Cuarteto Budapest
Ilona Prunyi, piano

Sigismondo D'India
Ombrose e care selve, del Tercer libro de madrigales para cinco voces y laúd
Ensamble de Violas Orlando Gibbons

Frei Manuel Cardoso
Magnificat (Secundi Toni 5vv)
Tallis Scholars / Peter Philips

Louis Spohr
Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en do menor, op.26
Karl Leister, clarinete
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Rafael Frühbeck de Burgos

Franz Schubert
Sonata para piano Nº18 en Sol mayor, D.894
Alfred Brendel, piano

Ralph Vaughan Williams
Concerto grosso para tres grupos de cuerdas
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Henry Purcell
Mi corazón me está dictando, Verse Anthem Z.30
Collegium Vocale de Gantes / Philippe Herreweghe

Carl Nielsen
Fantasía para oboe y piano, op.2
Steinar Hannevold, oboe;
Leif Ove Andsnes, piano

Georg Christoph Wagenseil
Concierto para chelo y orquesta en Do mayor
Reiner Hochmuth, chelo
Orquesta de Cámara "Dall Arco" de Budapest / Jack Martin Händler

Sergei Prokofiev
Valses de Schubert (suite de Prokofiev)
Boris Berman, piano

Robert Schumann
Sinfonía Nº1 en Si bemol mayor, op.38, "Primavera"
Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

Ferdinad Ries
Trío en do menor, op.143
Trío Mendelssohn de Berlín

Johann Joachim Quantz
Concierto para flauta y orquesta Nº109 en Mi bemol mayor
Johannes Walter, flauta
Solistas de Cámara de Dresde

Leos Janácek
Juventud (Mládí), JW 7/10
Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa

Felix Mendelssohn
Concierto para piano y orquesta Nº2 en re menor, op.40
András Schiff, piano
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Charles Dutoit

Antonio Salieri
Veintiséis variaciones sobre la folia de España
Philharmonia Orchestra / Pietro Spada

Richard Strauss
Sonatina para 16 instrumentos de viento Nº1 en Fa mayor
Miembros de la Orquesta Filarmónica de Viena / André Previn

Johan Peter Emilius Hartmann
Sonata para piano en re menor, op.34
Nina Gade, piano

Antonin Dvorák
Trío Nº1 en Si bemol mayor, op.21
Trío Chung

07.00
Momentos Musicales

Wolfgang Amadeus Mozart
Dos marchas en Re mayor, K.335
Orquesta del Mozarteum de Salzburgo / Hans Graf

Maurice Ravel
Mi madre la oca
Michel Béroff y Jean-Philippe Collard, piano a cuatro manos

Francesco Geminiani
Sonata para guitarra, chelo y clave en Re mayor, Nº3 de “El arte de tocar la guitarra”
Lászlo Szendrey-Karper, guitarra
Ede Banda, chelo
János Sebestyén, clave

Nicolai Rimsky-Korsakov
Suite de la opera El Zar Saltán
Orquesta Filarmónica de Armenia / Yuri Boghosian

08.00

Felix Mendelssohn
Concierto Nº1 para piano y orquesta en sol menor, op.25
Cyprien Katsaris, piano
Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Gioachino Rossini
“Cessa di più resistere”, de la ópera El barbero de Sevilla
Javier Camarena, tenor
Les Musiciens du Prince / Gianluca Capuano

Arturo Márquez
Danzón Nº2
Orquesta Sinfónica Simón Bolívar / Gustavo Dudamel

Johann Sebastian Bach
Suite inglesa para clave Nº2 en la menor, BWV 807
Martha Argerich, piano

09.00

Piotr Ilich Chaikovsky
El lago de los cisnes, suite op.20a
Orquesta Filarmónica de Berlín / Mstislav Rostropovich

Sergei Prokofiev
Sonata para piano Nº5 en Do mayor, op.38
Boris Berman, piano

Georg Philipp Telemann
Concierto para flauta, oboe d'amore, viola d'amore y orquesta, número de catálogo 53
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

10.00

Franz von Suppé
Obertura de la opereta Poeta y aldeano
Orquesta Filarmónica de Viena / Zubin Mehta

Joseph Haydn
Cuarteto para cuerdas Nº60 en Sol mayor, op.76
Cuarteto Amadeus

Aram Jachaturián
Concierto-rapsodia para piano y orquesta en Re bemol mayor, op.102
Oxana Yablonskaya, piano
Orquesta Sinfónica de Moscú / Dmitri Yablonsky

11.00
Va pensiero (Claudio Zin)

12.00
Momentos Musicales

Ludwig van Beethoven
Sinfonía Nº5 en do menor, op.67
Orquesta Filarmónica de Viena / Georg Solti

Henry Vieuxtemps
Sonata para viola y piano en Si bemol mayor, op.36
Lars Anders Tomter, viola
Havard Gimse, piano

13.00
Una Hora, un Artista

Hoy: Kirill Petrenko

14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00
Música para Bailar

Anónimo (siglo XIV)
Estampida real N°2, del Cancionero del rey
Ensamble Aurea Proportio

Francesco Corbetta
Corrente
Jacob Lindberg, guitarra barroca

Henry Purcell
“Danza de la silla”, de La profetisa o La historia de Dioclesiano
Le Concert des Nations / Jordi Savall

Johann Sebastian Bach
“Giga”, de la Suite en re menor para chelo solo N°2
Anner Bylsma, chelo barroco

José Pablo Moncayo
Huapango
Orquesta Sinfónica Nacional de Venezuela Simón Bolívar /
Maximiano Valdés

Kikuko Kanai
Danza de las Islas Ryūkyū
Noriko Ogawa, piano

Sergei Prokofiev
“Danza popular”, del ballet Romeo y Julieta, op.64
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Frédéric Chopin
Mazurca en si bemol mayor, op.24, N°4
Arthur Rubinstein, piano

Jean-Philippe Rameau
“Sarabanda”, de Zoroastro
Orquesta del Siglo XVIII / Frans Brüggen

Heitor Villa-Lobos
“Schottisch - Choro”, de la Suite popular brasileña, para guitarra
Julian Bream, guitarra

Johann Strauss II
Voces de primavera, op.410, vals
Orquesta Filarmónica de Viena / Willy Boskovsky

Emmanuel Chabrier
Habanera
Alain Planès, piano

Leoš Janáček
“Abrigo de piel”, N°1 de Danzas moravas
Orquesta Filarmónica de Varsovia / Antoni Witt

Igor Stravinsky
“Danza sagrada”, de La consagración de la primavera (versión 1947)
Orquesta de Cleveland / Pierre Boulez

20.00
Momentos Musicales