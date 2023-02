Programación Sábado 11 de Febrero

00.00

Trasnoche Jazz

George Braith

Out here

Extension

Tawanda

Out of this world

Smile

What a little moonlight can do

Lydian Collective

Hi 555

A L D

Thelonious Monk

Bluehawk

Pannonica

Betty Carter

At sundown

There’s no you

For you

01.00

La Trasnoche de La 96.7

Nicola Porpora

Sinfonía de cámara en Sol mayor, op.2, Nº1

Guy Delvauz, clave

Artifizii Musicali

Ralph Vaughan Williams

Concierto para oboe y orquesta

Cecilia Nicklin, oboe

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Antonin Dvorák

Sexteto para cuerdas en La mayor, op.48

Academy of St. Martin in the Fields

Louis Nicolas Clérambault

Píramo y Tisbe, cantata Nº4 del Libro II de cantatas francesas

Jean-Paul Fouchecourt, tenor

Les Arts Florissants / William Christie

Igor Stravinsky

Concierto para orquesta de cámara en Mi bemol mayor "Dumbarton Oaks"

Ensemble Intercontemporain / Pierre Boulez

Camille Saint-Saëns

Concierto para piano y orquesta para piano y orquesta Nº5 en Fa mayor, op.103, "Egipcio"

Pascal Rogé, piano

Orqiesta Filarmónica Real / Charles Dutoit

Edvard Grieg

Balada para piano en sol menor, op.24

Eva Knardahl, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Sinfonía Hamburgo Nº5 en si menor, Wq 182, Nº5, H 661

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Georg Philipp Telemann

Concierto para violín y orquesta Nº9 en sol menor

Iona Brown, violín

Academy of St Martin in the fields / Iona Brown

Louis Spohr

Noneto para flauta, oboe, clarinete, fagot, trompa, violín, viola, chelo y contrabajo en Fa mayor, op.31

Consortium Classicum / Dieter Klöcker

Claude Debussy

El rincón de los niños, L.113

Philippe Entremont, piano

Johannes Brahms

Trío en La mayor, op. post (atribuido a Brahms)

Trío Beaux Arts

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº6 en Fa mayor, op.68, "Pastoral"

Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Jean-Christophe Naudot

Sonata en trío en Do mayor

Mandel Quartet

Clement Jannecquin

Or vien ça vien (transcripción para laúd de Bálint Bakfark)

Dániel Benkó, laúd

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.11

Emanuel Ax, piano

The Philadelphia Orchestra / Eugene Ormandy

Heinrich Franz von Biber

Mensa Sonora. Partita Nº6 en sol menor

La Follia Salzburg

07.00

Programación especial de música hasta la medianoche