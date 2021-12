Programación Sábado 11 de Diciembre

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

Dave Slonaker Big Band

Intrada

Nite lites

Cindy Scott

Shaw ’nuff

What’s comin’ atcha

Look for the silver lining

Martin, Medeski & Wood

Where’s the music

Cat creeps

Let’s go

Joe Pass y Niels Oster Pedersen

Old folks

In your own sweet way

Dinah Washington

Christopher Columbus

T’ ain’t nobody biz-ness if I do

Ain’t misbehavin

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

03.00

Claude Debussy

Preludios para piano. Segundo libro, L.123

Maurizio Pollini, piano

Max Bruch

Romanza para viola y orquesta en Fa mayor, op.85

Gérard Caussé, viola

Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Pagano

Gustav Mahler

Ritos fúnebres

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Karl Anton Rickenbacher

Johannes Brahms

Quinteto con piano en fa menor, op.34

Maurizio Pollini, piano

Cuarteto Italiano

Frédéric Chopin

Veinticuatro preludios para piano, op.28

Nelson Goerner, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Sonata para viola da gamba y continuo en Re mayor, H.559, Wq 137

Cuarteto Purcell

Piotr Ilich Chaikovsky

Sinfonía Nº5 en mi menor, op.64

Orquesta Sinfónica Juvenil de Venezuela "Simón Bolivar" / Gustavo Dudamel

Fernando Sor

Seis divertimentos para guitarra, op.13

Marc Teicholz, guitarra

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta Nº109 en Mi bemol mayor

Johannes Walter, flauta

Solistas de Cámara de Dresde

07.00

Momentos Musicales

Gioachino Rossini

Obertura de La Cenicienta

Orquesta Filarmónica de Plovdiv / Rouslan Raychev

Agostino Steffani

Suite de la ópera “Servio Tullio”

I Barocchisti / Diego Fasolis

Gaspard Fritz

Allegro de la Sinfonía en Sol mayor, op.6, Nº3

La Stagione Frankfurt / Michael Schneider

Antonin Dvorák

-Danza eslava en do menor, op.46 Nº7

-Danza eslava en sol menor, op.46 Nº8

Orquesta Filarmónica Real / Antal Dorati

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en Sol mayor Nº12, RV 298

Simon Standage, violín

The English Concert / Trevor Pinnock

Wolfgang Amadeus Mozart

Presto de la Sinfonía Nº36 en Do mayor, K.425

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Nikolaus Harnoncourt

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº12 en Sol mayor, op.37, Nº2

Maria João Pires, piano

08.00

Desde Aquí (Guillermo Zalcman)

09.00

Según pasan los temas (Pablo Kohan)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Sandra de la Fuente & Laura Novoa)

20.00

Feria de antigüedades (Susana Antón)

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)