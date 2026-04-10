Programación Sábado 11 de Abril

Sábado 04-01-2025
00.00
La Trasnoche Clásica
Robert Schumann
Kreisleriana, op.16
Martha Argerich, piano
Felix Mendelssohn
Sonata para chelo y piano Nº2 en Re mayor, op.58
Martin Ostertag, chelo;
Roland Keller, piano
Franz Danzi
Quinteto para oboe, clarinete, corno, fagot y piano en re menor, op.41
Hagen Wagenheim, oboe;
Hans Schönberger, clarinete;
Olaf Klamand, corno;
Josef Peters, fagot,
Wolfgang Sawallisch, piano
Jean Sibelius
Pelléas et Mélisande, op.46
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Barajan
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº15 en Fa mayor, K.533/494
Mitsuko Uchida, piano
Edvard Grieg
Cuarteto Nº1 en sol menor, op.27
Cuarteto Vertavo
Sergei Rachmaninov
Concierto para piano y orquesta Nº3 en re menor, op.30
Jean-Yves Thibaudet, piano
Orquesta de Cleveland / Vladimir Ashkenazy
Johann Sebastian Bach
Sonata para viola de gamba y clave Nº1 en Sol mayor, BWV 1027
Yo-Yo Ma, chelo;
Kenneth Cooper, clave
Max Reger
Variaciones y fuga sobre un tema de Mozart, op.132
Orquesta Filarmónica de Berlín / Karl Böhm
Maurice Ravel
Le tombeau de Couperin, M.68
Samson François, piano
Carlo Tessarini
Obertura en Re mayor
Academia de Música Antigua de Berlín / Georg Kallweit
Camille Saint-Saëns
"Wedding cake" capricho-vals para piano y orquesta, op.76
María de la Pau, piano
City of Birmingham Symphony Orchestra / Louis Frémaux
Gaspard Fritz
Sinfonía en Sol mayor, op.6, Nº3
La Stagione Frankfurt / Michael Schneider
Jean Baptiste Lully
El burgués gentilhombre. Suite
Le Concert des Nations / Jordi Savall
Antonin Dvorák
Danzas eslavas para orquesta, op.46
Royal Philharmonic Orchestra / Antal Dorati
Pietro Nardini
Concierto para violín y orquesta en Sol mayor
Giugliano Carmignola, violín
Ambroise Thomas
Mignon. Obertura
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein
Antonio Vivaldi
Concierto en Do mayor para dos trompetas RV.537
Maurice André, trompeta
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner
Ludwig van Beethoven
Cuarteto Nº9 en Do mayor, op.59, Nº3, "Razumovsky Nº3"
Cuarteto Emerson
07.00
Momentos Musicales
Ludwig van Beethoven
Fidelio, obertura op.72b
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis
Johann Nepomuk Hummel
Concierto para trompeta y orquesta en Mi mayor
Hakan Hardenberger, trompeta
Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner
Frédéric Chopin
Selección de valses, op.18 y op.34
Nikita Magaloff, piano
Georg Philipp Telemann
Sonata para oboe y continuo en sol menor
Han de Vries, oboe
Wouter Möller, chelo barroco;
Bob Van Asperen, clave
08.00
Felix Mendelssohn
Cuarteto Nº6 en fa menor, op.80
Cuarteto Melos
George Frederick Pinto (compositor inglés, 1785-1806)
Sonata para piano en do menor
Ian Hobson, piano
Mauro Giuliani
“Las aventuras del amor”, diez valses para dúo de guitarras, op.116
Stefano Cardi y Andrea Orsi, guitarras
09.00
Paul Hindemith
Música de Concierto para orquesta de vientos, op.41
Ensamble de vientos Eastman / Donald Hunsberger
Johann Sebastian Bach
Obertura para clave en el estilo francés en si menor, Catálogo Bach 831
Glenn Gould, piano
Malcolm Arnold
Concierto para dos violines y orquesta de cuerdas, op.77
Alberto Lysy y Sophia Reuter, violines
Camerata Lysy de Gstaad / Yehudi Menuhin
10.00
Johannes Brahms
Sinfonía Nº2 en Re mayor, op.73
Staatskapelle de Berlin / Daniel Barenboim
Camille Saint-Saëns
Fantasía para violín y arpa en La mayor, op.124
Kenneth Sillito, violín
Skaila Kanga, arpa
11.00
Franz Schubert
Cuarteto Nº6 en Re mayor
Cuarteto Melos
Frédéric Chopin
Dos valses: op.34 Nº2 en la menor y op.64 Nº2 en do sostenido menor
Cyprien Katsaris, piano
George Frideric Handel
Sinfonía y escenas 1 y 2, de la ópera “Alcina”
Renée Fleming, soprano
Susan Graham, mezzosoprano
Natalie Dessay, soprano
Kathleen Kuhlmann, contralto
Les Arts Florissants / William Christie
12.00
Josef Suk
Serenata para cuerdas en Mi bemol mayor, op.6
Camerata Bern / Thomas Füri
Sergei Rachmaninov
Cuatro etudes tableaux, op.33 y op.39
Murray Perahia, piano
Antonio Vivaldi
Concierto para fagot y orquesta en Do mayor, R.467
Peter Whelan, fagot
Orquesta La Serenissima / Adrian Chandler
13.00
Una Hora, un Artista
Hoy: Yefim Bronfman
14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)
19.00
Música para Bailar
José Luis Merlín
“Chacarera”, de la Suite del recuerdo
Jason Vieux, guitarra
François Dieupart
“Sarabanda”, de la Suite N°1 en La mayor para flauta y continuo
La Simphonie du Marais / Hugo Reyne
Karol Szymanowski
“Krakowiac”, N°2 de Cuatro danzas polacas para piano,
Marc-André Hamelin, piano
Enrique Fernández Arbós
“Bailable del oro”, del segundo acto de la zarzuela El centro de la Tierra
Orquesta Sinfónica de Madrid / José Luis Temes
Luigi Boccherini
“Minuetto”, del Quinteto para cuerdas en Mi mayor, op.11, N°5
La Magnifica Comunità
Johannes Brahms
Danza húngara N°6 en Re bemol mayor (versión para dos pianos)
Katia y Marielle Labèque, piano
Erwin Schulhoff
“Alla tarantela”, de Cinco piezas para cuarteto (versión para orquesta de cuerdas)
Sinfonietta Ámsterdam / Candida Thompson
Agostino Steffani
“Chacona”, de la ópera Henrico Leone
I Barocchisti / Diego Fasolis
David Watkins
“Danza del fuego”, de la Pequeña suite para arpa
Lucy Wakeford, arpa
Sergei Prokofiev
“Escena y Vals de los diamantes”, del ballet Flor de piedra, op.118
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi
Anónimo (Manuscrito de Venecia)
Pavana del rey
Hespèrion XXI / Jordi Savall
Christoph Willibald von Gluck
“Fandango”, del ballet Don Juan
Tafelmusik / Bruno Weil
Frédéric Chopin
Taranella para piano en La bemol mayor, op.43
Anatol Ugorski, piano
Jean Sibelius
Intermedio de danza, op.45, N°2
Orquesta Sinfónica de Lahti / Osmo Vänskä
José Ferrer
Danza de las náyades, op.35
Symon Weinberg, guitarra
Luis Cluzeau Mortet
Tamboriles
Elida Gencarelli, piano
Gioachino Rossini
“Pas de six”, de la ópera Guillermo Tell
Orquesta de la Academia de Santa Cecilia de Roma / Antonio Pappano
John Dowland
Gallarda de la rana
Paul O’Dette, laúd
Jean Françaix
“Rock”, de Danzas exóticas (versión para quinteto de vientos)
Ensamble de Vientos de Mainz
20.00
Momentos Musicales
George Frideric Handel
Concerto grosso en Do mayor, "El festín de Alejandro"
English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner
Amanda Maier
Concierto para violín y orquesta en re menor
Gregory Maytan, violín
Orquesta Sinfónica de Helsingborg / Andreas Stoehr
Camille Saint-Saëns
Suite para chelo y piano, op.16
Dúo Drinkall-Baker
21.00
Juan Crisóstomo de Arriaga
Cuarteto Nº3 en Mi bemol mayor
Camerata Boccherini
Henryk Wieniawski
Concierto para violín y orquesta Nº2 en re menor, op.22
Itzhak Perlman, violín
Orquesta Filarmónica de Londres / Seiji Ozawa
Giuseppe Verdi
"Ella mi fu rapita… Parmi, veder le lagrime" de la ópera Rigoletto
Marcelo Álvarez, tenor
Coro y Orquesta de la Ópera Nacional de Gales / Carlo Rizzi
22.00
Felix Mendelssohn
Trío Nº1 en re menor, op.49
Isaac Stern, violín
Leonard Rose, chelo
Eugene Istomin, piano
Joseph Haydn
Sinfonía Nº103 en Mi bemol mayor, Hob.I:103, "El redoble del timbal"
Orquesta de St Luke's / Charles Mackerras
23.00
Marin Marais
Tercera lección de tinieblas
Montserrat Figueras, soprano
María Cristina Kiehr, soprano
Ensamble instrumental dirigido por Jordi Saball
Florian Leopold Gassmann
Cuarteto para oboe, viola, chelo y bajo continuo
Solistas Barrocos de Alemania
Pedro Laurenz
Milonga de mis amores
Trío Gótico de guitarras
Sergei Rachmaninov
Rapsodia sobre un tema de Paganini para piano y orquesta, op.43
Daniil Trifonov,piano
Orquesta del Estado de Rusia / Leonid Kuzmin