PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

10/04/2026

Programación Sábado 11 de Abril

Sábado 04-01-2025

00.00
La Trasnoche Clásica

Robert Schumann
Kreisleriana, op.16
Martha Argerich, piano

Felix Mendelssohn
Sonata para chelo y piano Nº2 en Re mayor, op.58
Martin Ostertag, chelo;
Roland Keller, piano

Franz Danzi
Quinteto para oboe, clarinete, corno, fagot y piano en re menor, op.41
Hagen Wagenheim, oboe;
Hans Schönberger, clarinete;
Olaf Klamand, corno;
Josef Peters, fagot,
Wolfgang Sawallisch, piano

Jean Sibelius
Pelléas et Mélisande, op.46
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Barajan

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº15 en Fa mayor, K.533/494
Mitsuko Uchida, piano

Edvard Grieg
Cuarteto Nº1 en sol menor, op.27
Cuarteto Vertavo

Sergei Rachmaninov
Concierto para piano y orquesta Nº3 en re menor, op.30
Jean-Yves Thibaudet, piano
Orquesta de Cleveland / Vladimir Ashkenazy

Johann Sebastian Bach
Sonata para viola de gamba y clave Nº1 en Sol mayor, BWV 1027
Yo-Yo Ma, chelo;
Kenneth Cooper, clave

Max Reger
Variaciones y fuga sobre un tema de Mozart, op.132
Orquesta Filarmónica de Berlín / Karl Böhm

Maurice Ravel
Le tombeau de Couperin, M.68
Samson François, piano

Carlo Tessarini
Obertura en Re mayor
Academia de Música Antigua de Berlín / Georg Kallweit

Camille Saint-Saëns
"Wedding cake" capricho-vals para piano y orquesta, op.76
María de la Pau, piano
City of Birmingham Symphony Orchestra / Louis Frémaux

Gaspard Fritz
Sinfonía en Sol mayor, op.6, Nº3
La Stagione Frankfurt / Michael Schneider

Jean Baptiste Lully
El burgués gentilhombre. Suite
Le Concert des Nations / Jordi Savall

Antonin Dvorák
Danzas eslavas para orquesta, op.46
Royal Philharmonic Orchestra / Antal Dorati

Pietro Nardini
Concierto para violín y orquesta en Sol mayor
Giugliano Carmignola, violín

Ambroise Thomas
Mignon. Obertura
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Antonio Vivaldi
Concierto en Do mayor para dos trompetas RV.537
Maurice André, trompeta
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Ludwig van Beethoven
Cuarteto Nº9 en Do mayor, op.59, Nº3, "Razumovsky Nº3"
Cuarteto Emerson

07.00
Momentos Musicales

Ludwig van Beethoven
Fidelio, obertura op.72b
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

Johann Nepomuk Hummel
Concierto para trompeta y orquesta en Mi mayor
Hakan Hardenberger, trompeta
Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

Frédéric Chopin
Selección de valses, op.18 y op.34
Nikita Magaloff, piano

Georg Philipp Telemann
Sonata para oboe y continuo en sol menor
Han de Vries, oboe
Wouter Möller, chelo barroco;
Bob Van Asperen, clave

08.00

Felix Mendelssohn
Cuarteto Nº6 en fa menor, op.80
Cuarteto Melos

George Frederick Pinto (compositor inglés, 1785-1806)
Sonata para piano en do menor
Ian Hobson, piano

Mauro Giuliani
“Las aventuras del amor”, diez valses para dúo de guitarras, op.116
Stefano Cardi y Andrea Orsi, guitarras

09.00

Paul Hindemith
Música de Concierto para orquesta de vientos, op.41
Ensamble de vientos Eastman / Donald Hunsberger

Johann Sebastian Bach
Obertura para clave en el estilo francés en si menor, Catálogo Bach 831
Glenn Gould, piano

Malcolm Arnold
Concierto para dos violines y orquesta de cuerdas, op.77
Alberto Lysy y Sophia Reuter, violines
Camerata Lysy de Gstaad / Yehudi Menuhin

10.00

Johannes Brahms
Sinfonía Nº2 en Re mayor, op.73
Staatskapelle de Berlin / Daniel Barenboim

Camille Saint-Saëns
Fantasía para violín y arpa en La mayor, op.124
Kenneth Sillito, violín
Skaila Kanga, arpa

11.00

Franz Schubert
Cuarteto Nº6 en Re mayor
Cuarteto Melos

Frédéric Chopin
Dos valses: op.34 Nº2 en la menor y op.64 Nº2 en do sostenido menor
Cyprien Katsaris, piano

George Frideric Handel
Sinfonía y escenas 1 y 2, de la ópera “Alcina”
Renée Fleming, soprano
Susan Graham, mezzosoprano
Natalie Dessay, soprano
Kathleen Kuhlmann, contralto
Les Arts Florissants / William Christie

12.00

Josef Suk
Serenata para cuerdas en Mi bemol mayor, op.6
Camerata Bern / Thomas Füri

Sergei Rachmaninov
Cuatro etudes tableaux, op.33 y op.39
Murray Perahia, piano

Antonio Vivaldi
Concierto para fagot y orquesta en Do mayor, R.467
Peter Whelan, fagot
Orquesta La Serenissima / Adrian Chandler

13.00
Una Hora, un Artista

Hoy: Yefim Bronfman

14.00
Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00
Música para Bailar

José Luis Merlín
“Chacarera”, de la Suite del recuerdo
Jason Vieux, guitarra

François Dieupart
“Sarabanda”, de la Suite N°1 en La mayor para flauta y continuo
La Simphonie du Marais / Hugo Reyne

Karol Szymanowski
“Krakowiac”, N°2 de Cuatro danzas polacas para piano,
Marc-André Hamelin, piano

Enrique Fernández Arbós
“Bailable del oro”, del segundo acto de la zarzuela El centro de la Tierra
Orquesta Sinfónica de Madrid / José Luis Temes

Luigi Boccherini
“Minuetto”, del Quinteto para cuerdas en Mi mayor, op.11, N°5
La Magnifica Comunità

Johannes Brahms
Danza húngara N°6 en Re bemol mayor (versión para dos pianos)
Katia y Marielle Labèque, piano

Erwin Schulhoff
“Alla tarantela”, de Cinco piezas para cuarteto (versión para orquesta de cuerdas)
Sinfonietta Ámsterdam / Candida Thompson

Agostino Steffani
“Chacona”, de la ópera Henrico Leone
I Barocchisti / Diego Fasolis

David Watkins
“Danza del fuego”, de la Pequeña suite para arpa
Lucy Wakeford, arpa

Sergei Prokofiev
“Escena y Vals de los diamantes”, del ballet Flor de piedra, op.118
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Anónimo (Manuscrito de Venecia)
Pavana del rey
Hespèrion XXI / Jordi Savall

Christoph Willibald von Gluck
“Fandango”, del ballet Don Juan
Tafelmusik / Bruno Weil

Frédéric Chopin
Taranella para piano en La bemol mayor, op.43
Anatol Ugorski, piano

Jean Sibelius
Intermedio de danza, op.45, N°2
Orquesta Sinfónica de Lahti / Osmo Vänskä

José Ferrer
Danza de las náyades, op.35
Symon Weinberg, guitarra

Luis Cluzeau Mortet
Tamboriles
Elida Gencarelli, piano

Gioachino Rossini
“Pas de six”, de la ópera Guillermo Tell
Orquesta de la Academia de Santa Cecilia de Roma / Antonio Pappano

John Dowland
Gallarda de la rana
Paul O’Dette, laúd

Jean Françaix
“Rock”, de Danzas exóticas (versión para quinteto de vientos)
Ensamble de Vientos de Mainz

20.00
Momentos Musicales

George Frideric Handel
Concerto grosso en Do mayor, "El festín de Alejandro"
English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

Amanda Maier
Concierto para violín y orquesta en re menor
Gregory Maytan, violín
Orquesta Sinfónica de Helsingborg / Andreas Stoehr

Camille Saint-Saëns
Suite para chelo y piano, op.16
Dúo Drinkall-Baker

21.00

Juan Crisóstomo de Arriaga
Cuarteto Nº3 en Mi bemol mayor
Camerata Boccherini

Henryk Wieniawski
Concierto para violín y orquesta Nº2 en re menor, op.22
Itzhak Perlman, violín
Orquesta Filarmónica de Londres / Seiji Ozawa

Giuseppe Verdi
"Ella mi fu rapita… Parmi, veder le lagrime" de la ópera Rigoletto
Marcelo Álvarez, tenor
Coro y Orquesta de la Ópera Nacional de Gales / Carlo Rizzi

22.00

Felix Mendelssohn
Trío Nº1 en re menor, op.49
Isaac Stern, violín
Leonard Rose, chelo
Eugene Istomin, piano

Joseph Haydn
Sinfonía Nº103 en Mi bemol mayor, Hob.I:103, "El redoble del timbal"
Orquesta de St Luke's / Charles Mackerras

23.00

Marin Marais
Tercera lección de tinieblas
Montserrat Figueras, soprano
María Cristina Kiehr, soprano
Ensamble instrumental dirigido por Jordi Saball

Florian Leopold Gassmann
Cuarteto para oboe, viola, chelo y bajo continuo
Solistas Barrocos de Alemania

Pedro Laurenz
Milonga de mis amores
Trío Gótico de guitarras

Sergei Rachmaninov
Rapsodia sobre un tema de Paganini para piano y orquesta, op.43
Daniil Trifonov,piano
Orquesta del Estado de Rusia / Leonid Kuzmin