Programación Sábado 11 de Abril

Sábado 04-01-2025

00.00

La Trasnoche Clásica

Robert Schumann

Kreisleriana, op.16

Martha Argerich, piano

Felix Mendelssohn

Sonata para chelo y piano Nº2 en Re mayor, op.58

Martin Ostertag, chelo;

Roland Keller, piano

Franz Danzi

Quinteto para oboe, clarinete, corno, fagot y piano en re menor, op.41

Hagen Wagenheim, oboe;

Hans Schönberger, clarinete;

Olaf Klamand, corno;

Josef Peters, fagot,

Wolfgang Sawallisch, piano

Jean Sibelius

Pelléas et Mélisande, op.46

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Barajan

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº15 en Fa mayor, K.533/494

Mitsuko Uchida, piano

Edvard Grieg

Cuarteto Nº1 en sol menor, op.27

Cuarteto Vertavo

Sergei Rachmaninov

Concierto para piano y orquesta Nº3 en re menor, op.30

Jean-Yves Thibaudet, piano

Orquesta de Cleveland / Vladimir Ashkenazy

Johann Sebastian Bach

Sonata para viola de gamba y clave Nº1 en Sol mayor, BWV 1027

Yo-Yo Ma, chelo;

Kenneth Cooper, clave

Max Reger

Variaciones y fuga sobre un tema de Mozart, op.132

Orquesta Filarmónica de Berlín / Karl Böhm

Maurice Ravel

Le tombeau de Couperin, M.68

Samson François, piano

Carlo Tessarini

Obertura en Re mayor

Academia de Música Antigua de Berlín / Georg Kallweit

Camille Saint-Saëns

"Wedding cake" capricho-vals para piano y orquesta, op.76

María de la Pau, piano

City of Birmingham Symphony Orchestra / Louis Frémaux

Gaspard Fritz

Sinfonía en Sol mayor, op.6, Nº3

La Stagione Frankfurt / Michael Schneider

Jean Baptiste Lully

El burgués gentilhombre. Suite

Le Concert des Nations / Jordi Savall

Antonin Dvorák

Danzas eslavas para orquesta, op.46

Royal Philharmonic Orchestra / Antal Dorati

Pietro Nardini

Concierto para violín y orquesta en Sol mayor

Giugliano Carmignola, violín

Ambroise Thomas

Mignon. Obertura

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Antonio Vivaldi

Concierto en Do mayor para dos trompetas RV.537

Maurice André, trompeta

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº9 en Do mayor, op.59, Nº3, "Razumovsky Nº3"

Cuarteto Emerson

07.00

Momentos Musicales

Ludwig van Beethoven

Fidelio, obertura op.72b

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

Johann Nepomuk Hummel

Concierto para trompeta y orquesta en Mi mayor

Hakan Hardenberger, trompeta

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

Frédéric Chopin

Selección de valses, op.18 y op.34

Nikita Magaloff, piano

Georg Philipp Telemann

Sonata para oboe y continuo en sol menor

Han de Vries, oboe

Wouter Möller, chelo barroco;

Bob Van Asperen, clave

08.00



Felix Mendelssohn

Cuarteto Nº6 en fa menor, op.80

Cuarteto Melos

George Frederick Pinto (compositor inglés, 1785-1806)

Sonata para piano en do menor

Ian Hobson, piano

Mauro Giuliani

“Las aventuras del amor”, diez valses para dúo de guitarras, op.116

Stefano Cardi y Andrea Orsi, guitarras

09.00

Paul Hindemith

Música de Concierto para orquesta de vientos, op.41

Ensamble de vientos Eastman / Donald Hunsberger

Johann Sebastian Bach

Obertura para clave en el estilo francés en si menor, Catálogo Bach 831

Glenn Gould, piano

Malcolm Arnold

Concierto para dos violines y orquesta de cuerdas, op.77

Alberto Lysy y Sophia Reuter, violines

Camerata Lysy de Gstaad / Yehudi Menuhin

10.00



Johannes Brahms

Sinfonía Nº2 en Re mayor, op.73

Staatskapelle de Berlin / Daniel Barenboim

Camille Saint-Saëns

Fantasía para violín y arpa en La mayor, op.124

Kenneth Sillito, violín

Skaila Kanga, arpa

11.00

Franz Schubert

Cuarteto Nº6 en Re mayor

Cuarteto Melos

Frédéric Chopin

Dos valses: op.34 Nº2 en la menor y op.64 Nº2 en do sostenido menor

Cyprien Katsaris, piano

George Frideric Handel

Sinfonía y escenas 1 y 2, de la ópera “Alcina”

Renée Fleming, soprano

Susan Graham, mezzosoprano

Natalie Dessay, soprano

Kathleen Kuhlmann, contralto

Les Arts Florissants / William Christie

12.00

Josef Suk

Serenata para cuerdas en Mi bemol mayor, op.6

Camerata Bern / Thomas Füri

Sergei Rachmaninov

Cuatro etudes tableaux, op.33 y op.39

Murray Perahia, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para fagot y orquesta en Do mayor, R.467

Peter Whelan, fagot

Orquesta La Serenissima / Adrian Chandler

13.00

Una Hora, un Artista

Hoy: Yefim Bronfman

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

Música para Bailar

José Luis Merlín

“Chacarera”, de la Suite del recuerdo

Jason Vieux, guitarra

François Dieupart

“Sarabanda”, de la Suite N°1 en La mayor para flauta y continuo

La Simphonie du Marais / Hugo Reyne

Karol Szymanowski

“Krakowiac”, N°2 de Cuatro danzas polacas para piano,

Marc-André Hamelin, piano

Enrique Fernández Arbós

“Bailable del oro”, del segundo acto de la zarzuela El centro de la Tierra

Orquesta Sinfónica de Madrid / José Luis Temes

Luigi Boccherini

“Minuetto”, del Quinteto para cuerdas en Mi mayor, op.11, N°5

La Magnifica Comunità

Johannes Brahms

Danza húngara N°6 en Re bemol mayor (versión para dos pianos)

Katia y Marielle Labèque, piano

Erwin Schulhoff

“Alla tarantela”, de Cinco piezas para cuarteto (versión para orquesta de cuerdas)

Sinfonietta Ámsterdam / Candida Thompson

Agostino Steffani

“Chacona”, de la ópera Henrico Leone

I Barocchisti / Diego Fasolis

David Watkins

“Danza del fuego”, de la Pequeña suite para arpa

Lucy Wakeford, arpa

Sergei Prokofiev

“Escena y Vals de los diamantes”, del ballet Flor de piedra, op.118

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Anónimo (Manuscrito de Venecia)

Pavana del rey

Hespèrion XXI / Jordi Savall

Christoph Willibald von Gluck

“Fandango”, del ballet Don Juan

Tafelmusik / Bruno Weil

Frédéric Chopin

Taranella para piano en La bemol mayor, op.43

Anatol Ugorski, piano

Jean Sibelius

Intermedio de danza, op.45, N°2

Orquesta Sinfónica de Lahti / Osmo Vänskä

José Ferrer

Danza de las náyades, op.35

Symon Weinberg, guitarra

Luis Cluzeau Mortet

Tamboriles

Elida Gencarelli, piano

Gioachino Rossini

“Pas de six”, de la ópera Guillermo Tell

Orquesta de la Academia de Santa Cecilia de Roma / Antonio Pappano

John Dowland

Gallarda de la rana

Paul O’Dette, laúd

Jean Françaix

“Rock”, de Danzas exóticas (versión para quinteto de vientos)

Ensamble de Vientos de Mainz

20.00

Momentos Musicales

George Frideric Handel

Concerto grosso en Do mayor, "El festín de Alejandro"

English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

Amanda Maier

Concierto para violín y orquesta en re menor

Gregory Maytan, violín

Orquesta Sinfónica de Helsingborg / Andreas Stoehr

Camille Saint-Saëns

Suite para chelo y piano, op.16

Dúo Drinkall-Baker

21.00

Juan Crisóstomo de Arriaga

Cuarteto Nº3 en Mi bemol mayor

Camerata Boccherini

Henryk Wieniawski

Concierto para violín y orquesta Nº2 en re menor, op.22

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Seiji Ozawa

Giuseppe Verdi

"Ella mi fu rapita… Parmi, veder le lagrime" de la ópera Rigoletto

Marcelo Álvarez, tenor

Coro y Orquesta de la Ópera Nacional de Gales / Carlo Rizzi

22.00

Felix Mendelssohn

Trío Nº1 en re menor, op.49

Isaac Stern, violín

Leonard Rose, chelo

Eugene Istomin, piano

Joseph Haydn

Sinfonía Nº103 en Mi bemol mayor, Hob.I:103, "El redoble del timbal"

Orquesta de St Luke's / Charles Mackerras

23.00

Marin Marais

Tercera lección de tinieblas

Montserrat Figueras, soprano

María Cristina Kiehr, soprano

Ensamble instrumental dirigido por Jordi Saball

Florian Leopold Gassmann

Cuarteto para oboe, viola, chelo y bajo continuo

Solistas Barrocos de Alemania

Pedro Laurenz

Milonga de mis amores

Trío Gótico de guitarras

Sergei Rachmaninov

Rapsodia sobre un tema de Paganini para piano y orquesta, op.43

Daniil Trifonov,piano

Orquesta del Estado de Rusia / Leonid Kuzmin