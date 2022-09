Programación Sábado 10 de Septiembre

00.00

Después del Concierto

01.00

Trasnoche Jazz

Al Foster

Pent up house

Half nelson

Hanka G

In search of my heart

Them there eyes

I am such a pretty girl

Karel Eriksson

Same view, different meaning

Ahmad Jamal

What’s new

Emily

Melissa Stylianou

Sweet and lovely

It could happen to you

It might as well be spring

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Seré curioso (Pablo Milrud)

03.00

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta en Si bemol mayor, op.9, Nº11

Anthony Robson, oboe

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Johannes Brahms

Sinfonía Nº4 en mi menor, op.98

Orquesta de Filadelfia / Riccardo Muti

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto con clarinete en La mayor, K.581

Jack Brymer, clarinete

Cuarteto Allegri

Frédéric Chopin

Sonata para piano Nº3 en si menor, op.58

Vladimir Ashkenazy, piano

Victor Herbert

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en Re mayor, op.8

Lynn Harrell, chelo

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Arcangelo Corelli

Concerto grosso Nº12 en Fa mayor, op.6, Nº12

Camerata Instrumental de Santa Cecilia

Heitor Villa-Lobos

Bachianas brasileiras Nº1 para ocho chelos

Los doce chelistas de la Orquesta Filarmónica de Berlín

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº56 en Re mayor, Hob.XVI:42, "Sonatas Bossler"

Alfred Brendel, piano

Nicolai Rimsky-Korsakov

Sinfonietta sobre temas rusos en la menor, op.31

Orquesta Sinfónica del Estado de San Petersburgo / Andre Anichanov

Josef Suk

Serenata para cuerdas en Mi bemol mayor, op.6

Camerata Bern / Thomas Füri

07.00

Momentos Musicales

Johann Christian Fischer

Allegro moderato del Concierto para trompeta y orquesta en Do mayor (arreglo y edición de Adam Carse)

Maurice André, trompeta

Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber

Vincenzo Bellini

Capuletos y Montescos. Sinfonía

Orquesta Philharmonia / Dalia Atlas

Carl Maria von Weber

Allegro del Concierto para piano y orquesta Nº1 en Do mayor, op.11

Peter Rösel, piano

Staatskapelle Dresden / Herbert Blomstedt

Max Bruch

Romanza para viola y orquesta en Fa Mayor, op.85

Gérard Caussé, viola

Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Pagano

Heitor Villa-Lobos

Valsa da dor

Alma Petcherskyi, piano

Alexander Glazunov

Las estaciones, op.67: Otoño

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Jean-Philippe Rameau

Obertura y contradanza de la ópera « Les Boréades»

English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

Gioachino Rossini

Obertura de “Torvaldo e Dorliska”

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Franz Liszt

Rapsodia húngara para piano Nº15 en la menor, S.244, Nº18: "Marcha Rakoczy" (transcripción para orquesta)

Orquesta Estatal de Hungría / Gyula Németh

John Jenkins

Fantasía-suite en Re mayor

The Parley of instruments / Peter Holman

Gabriel Fauré

Balada para piano y orquesta, op.19

Oliver Schnyder, piano

Orquesta Sinfónica de Basilea / Ivor Bolton

Ruperto Chapi

El tambor de granaderos

Orquesta de la Comunidad de Madrid / Miguel Roa

Antonín Dvorák

Rapsodia eslava, op.45, Nº3

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi

09.00

Latinoamericana Académica (Ariel Campero)

10.00

Desde Aquí (Asociación Argentina de Compositores)

11.00

Clásicos Desatados (Jessica Fainsod)

12.00

Camarín de las Musas (Gabriel Senanes)

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris)

18.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

19.00

Juegos de Cartas (Laura Novoa)

20.00

Complemento musical

21.00

Divertimento de sábado de la noche (Nicolás Pichersky)

23.00

Final de Juego (Adán Rowies)