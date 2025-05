Programación Sábado 10 de Mayo

00.00

Trasnoche Jazz

Lincoln Center Jazz Orchestra

Swinging on the bund

Hot pot

Lyambiko

Things are looking up again

Someday my prince will come

Under a blanket of blue

Mohini Dey

Bombay bong

Meat eater

John Abercrombie y Andy Laverne

Inner voice

My funny valentine

Dinah Washington

Destination moon

Drinking again

Miss you

01.00

La Trasnoche Clásica

Franz Schubert

Impromptu para piano en do menor, D.899, Nº1

Claudio Arrau, piano

Max Bruch

Romanza para viola y orquesta en Fa mayor, op.85

Gérard Caussé, viola

Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano

Jean-Fery Rebel

Sonata en trío Nº5 en Re mayor "La Pallas"

Ensamble Rebel

Richard Wagner

Una obertura para Fausto

Orquesta del Festival de Londres / Julian Armstrong

Antonio Vivaldi

Lungi dal vago volto, R.680

Emma Kirkby, soprano

Orquesta Barroca Tafelmusik / Jean Lamon

Frederick Delius

Concierto para chelo y orquesta

Julian Lloyd Webber, chelo

Philharmonia Orchestra / Vernon Handley

Richard Strauss

Sonata para piano en si menor, op.5

Glenn Gould, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Serenata para cuerdas en Re mayor, op.48

Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34

Alfred Brendel, piano

Carl Nielsen

Concierto para clarinete y orquesta, op.57

Janet Hilton, clarinete

Orquesta Nacional Real de Escocia / Matthias Bamert

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº5 en Re mayor, op.102, Nº2

Miklós Perényi, chelo

Dezso Ranki, piano

Jacques Ibert

Divertimento para orquesta

Orquesta Sinfónica de la BBC / James Loughran

Georg Philipp Telemann

Sonata para oboe y continuo en Sol mayor, op.13, Nº6

Han de Vries, oboe;

Wouter Möller, chelo barroco;

Bob Van Asperen, clave

Edvard Grieg

Cuarteto Nº1 en sol menor, op.27

Cuarteto Guarneri

Jean Baptiste Lully

El burgués gentilhombre. Suite

Le Concert des Nations / Jordi Savall

Franz Krommer

Partita-octeto en Fa mayor, op.57

Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa para clave Nº2 en la menor, BWV 807

Martha Argerich, piano

Gabriel Fauré

Quinteto para piano y cuerdas en re menor, op.89

Jean Hubeau, piano

Cuarteto Via Nova

07.00

Momentos Musicales

Alexander Glazunov

Marcha nupcial, op.21

Orquesta Sinfónica de Moscú / Igor Golovschin

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa Nº3 en sol menor, BWV 808

Glenn Gould, piano

Dmitri Shostakovich

Fragmentos de la música incidental de “El Rey Lear”, op.58ª

Nina Romanova, mezzosoprano

Orquesta de Cámara de Leningrado / Eduard Serov

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con oboe en Fa mayor, K.370

Ingo Goritzki, oboe

Miembros del Cuarteto de Berna



08.00

Edvard Grieg

Peer Gynt, suite para orquesta Nº2, op.55. Arreglo para piano

Eva Knardahl, piano

Giuseppe Tartini

Concierto para violín y orquesta en si menor, D.125

Nadja Zwlener, violín

The English Concert / Harry Bicket

Manuel de Falla

Fragmentos del ballet El sombrero de tres picos

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Lorin Maazel



09.00

Joseph Haydn

Cuarteto para cuerdas en Mi bemol mayor, op.20, N°1

Cuarteto Chiaroscuro

Giuseppe Verdi

Música de ballet de la ópera Don Carlos

Orquesta Nacional de la Ópera de Monte Carlo / Antonio de Almeida

Leopold Godowsky

Danzas antiguas para piano a cuatro manos

Joseph Banowetz y Alton Chan, piano

10.00

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº2 en fa menor, op.21

Jan Lisiecki, piano

Sinfonia Varsovia / Howard Shelley

Antonio Caldara

Sinfonía en Do mayor

Ensamble La Serenissima / Adrian Chandler

11.00

Gabriel Fauré

Sonata para violín y piano Nº1 en La mayor, op.13

Shlomo Mintz, violín

Yefim Bronfman, piano

Dmitri Shostakovich

Suite de ballet Nº1 (arreglos de Levon Atovmian)

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Agostino Steffani (1654 - 1728)

Sperate in Deo

Nuria Rial, soprano

Yetzabel Arias Fernandez, soprano

Salvo Vitale, bajo

Coro de la Radio-Televisión Suizo-Italiana

I Barocchisti / Diego Fasolis

12.00

Johannes Brahms

Doble concierto para violín, chelo y orquesta en la menor, op.102

Renaud Capuçon, violín

Gautier Capuçon, chelo

Orquesta Juvenil Gustav Mahler / Myung_Whun Chung

Nicolai Miaskovsky (1881-1950)

Sonata para piano Nº5 en Si bemol mayor, op.64, Nº1

Murray McLachlan, piano

13.00

Una Hora, un Artista

Hoy: el Quatuor Ébène

14.00

Una Tarde en la Ópera (Boris & Numa Viard)

19.00

La Porteña Jazz Band en directo desde el Auditorio

A 50 años de su actuación en Holanda, en un concierto registrado por Radio Nederland, el ensamble revivirá ese acontecimiento con lo mejor de su repertorio en nuestro auditorio.

LA PORTEÑA JAZZ BAND, en vivo, con Pancho Ibañez como presentador.

Este sábado, 10 de mayo, a las 19 hs., en el Auditorio de Radio Nacional (Maipú 555), con entrada libre y gratuita y transmisión por Nacional Clásica.

20.00

Momentos Musicales