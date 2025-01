Programación Sábado 11 de Enero

00.00

La Trasnoche Clásica

Carlos Guastavino

Presencia Nº7 para violín y piano

Roberto Sawicki, violín

Adrián Kreda, piano

Antonio Salieri

Cuartetos para clarinete y tres cornos de basetto sobre temas de la ópera Palmira

Clarinetistas suizos

Edward Elgar

Concierto para chelo y orquesta en mi menor, op.85

Yo-Yo Ma, chelo

Orquesta Sinfónica de Londres / Andre Previn

Aaron Copland

Cuatro blues para piano

James Tocco, piano

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº7 en La mayor, op.92

Orquesta de Filadelfia / Riccardo Muti

Gabriel Fauré

El jardín cerrado, op.106

Elly Ameling, soprano

Dalton Baldwin, piano

Johann Sebastian Bach

Suite para laúd en do menor, BWV 997 (transcripción para guitarra)

Göran Söllscher, guitarra

Felix Mendelssohn

Trío Nº1 en re menor, op.49

Trío Grieg

Rued Langgaard (compositor danés, 1893-1952)

Sinfonía Nº9, "De la ciudad de la reina Dagmar"

Orquesta Filarmónica Artur Rubinstein / Ilya Stupel

Michel Richard Delalande

Super flumina Babilonis

Les Arts Florissants / William Christie

Antonin Dvorák

Sexteto de cuerdas en La mayor, op.48

Academy Chamber Ensamble

Darius Milhaud

Suite provenzal, op.152d

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Carl Maria von Weber

Concertino para clarinete y orquesta en Mi bemol mayor, op.26

Sabine Meyer, clarinete

Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt

Sergei Rachmaninov

Variaciones para piano sobre un tema de Chopin, op.22

Howard Shelley, piano

George Frideric Handel

Concerto grosso en La mayor, op.6, Nº11

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Robert Schumann

Sonata para violín y piano Nº2 en re menor, op.121

Gidon Kremer, violín;

Martha Argerich, piano

Claude Debussy

Doce estudios para piano, L.136

Mitsuko Uchida, piano

Louis Spohr

Quinteto para flauta, clarinete, corno, fagot y piano en do menor, op.52

Herrmann Klemeyer, flauta;

Hans Schönberger, clarinete;

Olaf Klamand, corno;

Josef Peters, fagot,

Wolfgang Sawallisch, piano

Frédéric Chopin

Variaciones para piano y orquesta sobre La ci darem la mano, de Don Giovanni de Mozart en Si bemol mayor, op.2

Claudio Arrau, piano

Orquesta Filarmónica de Londres / Eliahu Inbal

Nino Rota

Música de películas de Fellini (Strada, Bocaccio, Amarcord, 8 y 1/2)

I salonisti

07.00

Momentos Musicales

Felix Mendelssohn

Obertura Las Hébridas, op.26

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en mi menor, op.4, Nº2

Simon Standage, violín

The English Concert / Trevor Pinnock

Robert Schumann

Escenas del bosque, op.82 (1839)

Claudio Arrau, piano

Charles Griffes

Tres poemas de Fiona McLeod

Barbara Quintiliani, soprano

Orquesta Filarmónica de Búfalo / Joann Falletta

08.00



Alexander Glazunov

Vals de concierto Nº2, en Fa mayor, op.51

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Joseph Haydn

Concierto para piano y orquesta Nº4 en Sol mayor

Marc-André Hamelin, piano

Les Violons du Roy / Bernard Labadie

Arnold Bax

Trío en Si bemol mayor

Trío Gould

09.00



Antonín Dvorák

Cuarteto Nº12 en Fa mayor, op.96, "Americano"

Cuarteto Hagen

François Couperin

Concierto Nº6 de la serie Les Goûts-réünis

Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wentz

Mili Balakirev

“En Bohemia”, obertura sobre temas checos

Orquesta Sinfónica de Singapur / Chooy Hoey

10.00

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº2 en fa menor, op.21

Jan Lisiecki, piano

Sinfonia Varsovia / Howard Shelley

Nicolò Paganini

Sonata para violín y guitarra Nº10

Moshe Hammer, violín

Norbert Kraft, guitarra

George Butterworth

“Al pie del sauce verde”, idilio para pequeña orquesta

Sinfonietta de Bournemouth / Norman del Mar

11.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto para clarinete y cuerdas en La mayor, K.581

Béla Kovács, clarinete

Cuarteto Tátrai

Erich Wolfgang Korngold

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.35

Gil Shaham, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

13.00

Una Hora, un Artista

Hoy: el Cuarteto Hagen

14.00

Momentos del 2024

19.00

Música de Verano

Robert Schumann

Escenas del bosque, op.82

Claudio Arrau, piano

Jacques Ibert

Tres piezas breves para quinteto de vientos

Erwartung Ensemble

Luigi Boccherini

Sinfonía en La mayor, op.12, Nº6

Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard

20.00

Johann Sebastian Bach

Suite para orquesta Nº2 en si menor, BWV 1067

Academia de Música Antigua de Berlín

André Previn

Tres canciones sobre poemas de Emily Dickinson

Sandrine Piau, soprano

Susan Manoff, piano

Johannes Brahms

Sonata para violín y piano Nº2 en La mayor, op.100

Maxim Vengerov, violín

Alexander Markovich, piano

21.00

Sergei Prokofiev

Concierto para piano y orquesta Nº2 en sol menor, op.16

Vladimir Ashkenazy, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Do mayor, K.548

Trío Beaux Arts

22.00

Frédéric Chopin

Sonata para piano Nº3 en si menor, op.58

Nelson Freire, piano

Joaquín Rodrigo

Concierto madrigal para dos guitarras y orquesta

Pepe y Ángel Romero, dúo de guitarras

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

23.00

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº5 en do menor, op.67

Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm

Gabriel Fauré

Cuarteto en mi menor, op.121

Cuarteto Viotti